Nechceme být jako Rusko. Proto musíme hájit právní stát i v Polsku, upozorňuje europoslanec Peksa

Dodržování pravidel právního státu může jít teď v případě Polska stranou, tvrdí český premiér Petr Fiala (ODS). Odvolává se tím na polskou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. „Byl to velmi nezodpovědný výrok a pan premiér určitě lituje, že ho pronesl. Právní stát je jedna ze základních funkcí moderního evropského státu," kritizuje europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) naopak premiérovo vyjádření plně schvaluje. Praha 15:17 5. května 2022

„Byl to realistický výrok, který přesně odráží situaci toho, co je potřeba teď,“ soudí Vondra. „Otázka nezávislosti polského soudnictví by se určitě neměla řešit takovýmto dryjáčnickým způsobem, jak se o to snaží zejména Evropský parlament. Je to dvojí metr uplatňovaný vůči Polsku a neuplatňovaný vůči jiným zemím.“

Peksa naopak zdůrazňuje, že situace v polském soudnictví je naprosto neutěšená. „Už od úrovně nejvyššího soudu systémový problém proniká do nižších úrovní. Bude se to muset řešit, protože právní stát je atribut funkčního moderního a nejen demokratického státu,“ zdůrazňuje europoslanec.

„Ostatně i v Rusku vidíme, že tam je právní stát dlouhodobě destruovaný, je to země prolezlá korupcí, takže není schopna ani základní funkce,“ dodává Peksa a ukazuje na ruskou armádu:

„Rusko je země několikanásobně větší než Ukrajina, teoreticky by její armáda měla mít schopnost nad Ukrajinou zvítězit. Ale armáda je tak zkorumpovaná, zastaralá a nefunkční, že není schopná se efektivně hnout ani v druhé ofenzivě na Donbasu. To je pro mě naprosto rozhodující. Musíme mít funkční právní stát v Evropě, jinak dopadneme jako Rusové,“ upozorňuje.

Občanský demokrat považuje za nehorázné srovnávat Rusko a Polsko. „Probíhá dialog mezi Evropskou komisí a polskou vládou, jak změnit polské soudnictví, dokonce i Polsko v něčem šlo vstříc. Ale návrh Evropského parlamentu Polsku nedat ani cent v době uprchlické krize, to je zcela mimo mísu.“

„V Evropě není země, která by pro Ukrajinu dělala víc než Polsko. Odměnit ho tím, že bude každý půlrok zváno na kobereček a seberou se mu všechny peníze, je politický krok naprosto infantilní, nevhodný a nemístný,“ tvrdí Vondra.

Pravidla se nedodržují za odměnu, nesouhlasí Peksa. „V Rusku potlačili nezávislost soudů, které pracují na politickou objednávku, potlačují opozici a poškozují práva menšin. To je v podstatě model, který teď prosazuje vládní strana v Polsku. Nedospělo to tak daleko, ale zkoušejí to.“

Poláci se snaží překlopit své soudnictví do podoby, jaká je ve Španělsku, namítá Alexandr Vondra: „Které nikdo nekritizuje, stejně jako Finsko kvůli výstavbě plotu na ruských hranicích. A když něco kritizuje Německý spolkový ústavní soud v Karlsruhe, je to v pořádku. Když Ústavní soud ve Varšavě, tak je oheň na střeše. To je politika dvojího metru.“

„V Evropské unii měří všem stejně a vyhodnocují se výsledky. Podle nich je v Polsku u dotačních podvodů státním žalobcem žalováno 40 procent pachatelů, zbylých 60 procent je zameteno pod koberec. Pak v této zemi právní stát nefunguje. Pokud v nějaké zemi nefunguje soudní soustava, není tam možné posílat evropské peníze,“ uzavírá Mikuláš Peksa.

