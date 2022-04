ONLINE: Polsko posílá na Ukrajinu přes 200 tanků T-72. ‚Máme jich nadbytek,‘ zní z Varšavy

Polsko posílá na Ukrajinu více než 200 tanků T-72, uvedl v pátek Polský rozhlas. Tento typ tanků byl nejvyužívanější v zemích někdejšího komunistického vojenského bloku Varšavská smlouva a ukrajinská armáda ho v současnosti nasazuje ve válce s Ruskem. Většina techniky prý už do napadené země dorazila. To, že Polsko posílá tanky Ukrajině čelící ruské agresi, oznámil před několika dny premiér Mateusz Morawiecki. Neupřesnil ale jejich počet. Varšava 12:50 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank T-72 na Ukrajině | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Polská armáda má ve výzbroji tři typy tanků. Největší hodnotu v boji by měly německé tanky Leopard II, kterých vlastní 249, uvádí portál onet.pl. Pak to jsou tanky polské konstrukce PT-91 Twardy.

Nejvíce, asi 300, má tanků T-72 vyráběných v Sovětském svazu od 70. let do poloviny 90. let minulého století. Vyzbrojeny jsou dělem ráže 125 milimetrů, kulometem, protiletadlovým kulometem a odpalovačem kouřových granátů.

Bývalý velitel ozbrojených sil Miroslaw Róžański i někdejší velitel pozemních sil Waldemar Skrzypczak rozhodnutí polské vlády uvítali.

„Několik týdnů vyzývám, aby bez odpovědi nezůstávala prosba ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o dodání jeho zemi vojenské techniky, která jí umožní nejen se bránit, ale podnikat i ofenzivní kroky,“ cituje onet.pl Róžańského. Tanky dodávané Polskem podle něho představují výraznou podporu.

Generál Skrzypczak uvedl, že Polsko má tanků nadbytek a může je bez problémů předat Ukrajině. „Rusové dnes nemají tolik síly, aby mohli válčit s někým kromě Ukrajiny,“ uvedl.

Připomněl, že během několika let polská armáda získá americké tanky Abrams. Začátkem tohoto měsíce polský ministr obrany Mariusz Blaszczak s Američany podepsal smlouvu o nákupu 250 těchto tanků v nejnovější verzi.

Podle neoficiálních informací Ukrajině čelící ruské agresi jako první země poskytla tanky Česká republika. Minulý týden agentura DPA informovala, že větší počet tanků T-72 má na Ukrajinu poslat Slovinsko, které má jako náhradu dostat pancéřové vozy Marder a kolové obrněnce Fuchs od Německa.

Polský rozhlas na svých internetových stránkách uvádí, že kromě tanků T-72 Polsko posílá na Ukrajinu i několik desítek bojových vozidel pěchoty.

Už dříve v rámci pomoci ukrajinské armádě předala Varšava samohybné houfnice 2S1 Gvozdika, raketomety Grad nebo rakety vzduch-vzduch pro letouny MiG-29 a Su-27. Hodnota dosavadní polské vojenské pomoci činí sedm miliard zlotých (asi 36,9 miliardy korun).