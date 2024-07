Povinnost zjišťovat informace o žadatelích o zbraň? Poslanci jsou proti, nechtějí z lékařů dělat ‚slídiče‘

Student, který loni v prosinci zastřelil 17 lidí a 25 zranil, získal zbrojní průkaz i díky potvrzení od lékařky, že je „způsobilý“.

Lékařka ale nevěděla, že se léčil na psychiatrii. Student totiž psychiatričce neřekl jméno svého praktika, a ta pak neměla komu poslat zprávu o jeho léčbě.

Obě lékařky přitom mohly potřebné informace zjistit v elektronických evidencích, ale neudělaly to. Povinné to není.

Mají lékaři povinně zjišťovat informace o pacientech, kteří chtějí zbraň? ‚Dělat z nich slídiče je nešťastné,' odmítají poslanci

„Jeden klik – otevřenu složku pacienta, druhý klik – ťuknu na kolonku Recepty, třetím klikem to otevřu a dám čtvrtý klik – Lékový záznam,“ říká praktický lékař z Mostu Roman Houska.

Ve své ordinaci ukazuje na monitoru, jak rychle se dostává ke kompletnímu seznamu léků pacientů. Předvádí to na příkladu náhodně vybraného anonymního pacienta.

„Tady vidím moje léky. On chodí na diabetologii, takže tady vidím léky z diabetologie. A z očního. A hned vidím, jestli mu náhodou někde nenapsali ještě něco jiného,“ popisuje Houska.

„Vím, co mu předepsali za posledních pět let, kdo mu to předepsal, kdy, jaké balení, jaké dávkování, i to, jestli a kde si ten lék vyzvedl. A jak dlouho mi to trvalo? Možná tři sekundy,“ dodává.

Tímto způsobem mohou lékaři odhalit třeba i to, že se jejich pacient léčí u psychiatra a které léky mu předepsal. I kdyby jim to dotyčný zatajil, což se právě stalo v případě vraha z filozofické fakulty.

Lékařky o sobě nevěděly

Policisté při vyšetřování vražd v Klánovicích, Hostouni a Praze zjistili, že lékaři tento krok vynechali. „Praktický lékař o psychiatrické péči nevěděl a psychiatr praktického lékaře neznal,“ poznamenali si vyšetřovatelé.

Student tak od praktické lékařky získal potvrzení o zdravotní způsobilosti, díky kterému dostal zbrojní průkaz, a následně si mohl legálně pořídit široký arzenál zbraní.

Pohledem do lékového záznamu by ale praktička zjistila, že má od psychiatričky předepsaný lék Rivotril k léčbě například úzkosti a panické poruchy. V takovém případě by byla povinna vyžádat si odborné vyšetření. Jenže se do lékového záznamu nepodívala a 31. března 2023 mu vydala osvědčení, že je „zdravotně způsobilý“.

Psychiatričce se student přitom na konci roku 2022 svěřil, že uvažuje o vraždě rodiče a i „jiného cíle, který by to nečekal“. O tom, že právě tento její pacient usiluje o získání zbrojního průkazu, se ale psychiatrička vůbec nedozvěděla.

Portál pojišťoven

Psychiatrička také nedala praktické lékařce informaci o léčení pacienta, protože jí muž neřekl, u kterého lékaře je registrovaný. Mohla se to dozvědět z portálu pojišťoven, ani ona do něj však nenahlédla.

Lékař Houska ukazuje, že vyhledávání v portálu pojišťoven není nic složitého. „Takhle se přihlásíte, tady je vyhledávání v registru, sem napíšete rodné číslo,“ předvádí mostecký lékař, jak portál funguje. „Vidíme tady jméno praktika a zubaře. U žen bychom viděli i gynekologa,“ říká. Celé vyhledání trvalo 14 sekund.

„Tak ať mi ten psychiatr nevypráví, že na to nemá kapacitu. Pacient sedí u psychiatra půl hodiny a ta sestřička mezitím během dvaceti sekund zjistí, když chce, ke komu ten člověk chodí. Takže řeči, že na to není čas, to jsou výmluvy,“ dodává Houska.

Lékaři při vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz jejich lékový záznam kontrolovat nemusí. Zákon ani vyhláška, která určuje, jak má prohlídka probíhat, jim takovou povinnost neukládají. Je to tedy jen na jejich dobré vůli.

Psychiatři mají přímo ze zákona povinnost informovat praktického lékaře o tom, že léčí jeho pacienta. Pokud ale neznají jeho jméno, pak tato povinnost odpadá. Vyhledat si jméno praktika v databázi už povinné není.

Také proto kriminalisté při vyšetřování vražd spáchaných legálně ozbrojeným studentem loni v prosinci uzavřeli prověrku jeho lékařů s tím, že nikdo z nich zákon neporušil.

Trestejte pacienty, ne lékaře

Radiožurnál se obrátil na všech dvanáct poslanců ze dvou zdravotních podvýborů – pro veřejné zdravotnictví a pro elektronizaci ve zdravotnictví.

Jak má vypadat prohlídka pro získání zbrojního průkazu To, jak má lékař žadatele o zbrojní průkaz vyšetřit, upravuje speciální vyhláška. Ta zároveň vyjmenovává nemoci, které vylučují možnost získat zbrojní průkaz, nebo je u nich nutné posouzení specialisty. Samotná prohlídka by měla podle vyhlášky vypadat následovně: a) Zjištění anamnestických údajů – lékař si rozhovorem s pacientem zjišťuje základní informace o jeho stavu.

– lékař si rozhovorem s pacientem zjišťuje základní informace o jeho stavu. b) Komplexní fyzikální vyšetření – při něm lékař zkoumá fyzickou stránku včetně vyšetření sluchu, zraku nebo rovnováhy.

– při něm lékař zkoumá fyzickou stránku včetně vyšetření sluchu, zraku nebo rovnováhy. c) Další potřebné odborné vyšetření – lékař nařídí v případě podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost.

– lékař nařídí v případě podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost. d) Povinné odborné vyšetření – musí lékař nařídit vždy, pokud je žadatel v péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která se dotýká jeho zdravotní způsobilosti.

Ptal se jich, jestli by mělo být nahlížení do zmíněných elektronických evidencí pro lékaře povinné. Ukázalo se, že oslovení poslanci, sami většinou lékaři, to příliš nechtějí.

„Tuto povinnost bych lékařům neukládala,“ řekla poslankyně z KDU-ČSL a dětská lékařka z Vysočiny Romana Bělohlávková. „Náplní lékaře je primárně léčit, popřípadě vystavovat kvalifikované posudky ke způsobilosti například řídit motorové vozidlo nebo také držet zbrojní průkaz. Ale dělat z lékařů ‚slídiče‘ a vyhledávače informací o pacientech, které oni sami zamlčeli, mi přijde poněkud nevhodné a nešťastné,“ dodala s tím, že vyhledávání zmíněných informací podle ní není „záležitostí sekund, ale minimálně minut“.

Bělohlávková prosazuje jinou cestu: „Pokud zde dojde k zatajení pravdivých informací, měly by být nastaveny poměrně přísné sankce – nikoli však směrem k lékaři, ale směrem k dospělému, svéprávnému pacientovi. Dospělý člověk, který o potvrzení žádá, je vždy svéprávný – takže nese právní odpovědnost za svoje jednání. I za svoje případné lhaní.“

Jediný z poslanců zdravotního výboru, kdo se vyslovil pro povinné zjišťování informací o pacientech v dostupných databázích, je Julius Špičák z ANO, který pracuje jako gastroenterolog v pražském IKEM.

„Psychiatr by při jakémkoliv kontaktu s jakýmkoliv pacientem měl mít ze zákona povinnost informovat praktického lékaře. Měl by to být vysloveně aktivní přístup. To, že ho nezná, by rozhodně nemělo být žádnou omluvou. Já se musím podívat, jak zákon přesně zní, a když tak přijdu aktivně s nějakou úpravou,“ slíbil Špičák.

Poslanci spoléhají na digitalizaci…

Ostatní oslovení poslanci spoléhají na digitalizaci ve zdravotnictví. „Než přijmete změnu zákona, tak to trvá devět měsíců, takže za mě v tuto chvíli je vhodné se podívat, co lze propojit digitálně, aby to neotravovalo lékaře a aby současně dostal ty informace,“ uvedl poslanec a lékař David Kasal z hnutí ANO.

Vyhledat pacienta v portálu pojišťoven totiž podle něj nemusí být vždy jednoduché. „Teď jsem například vyplňoval přiznání majetku, jak mi ukládá zákon, a nešlo se přihlásit přes bankovní identitu. Nemůžete se přihlásit, čeká vám 30 pacientů, a vy se deset minut budete snažit dostat do nějakého systému? Na to není čas, všichni doktoři jsou přetížení,“ dodal.

Jeho kolega Jan Kuchař ze STAN připouští, že by povinnost informovat obvodního lékaře mohla být v zákoně pevně zakotvená. Ale stejně jako Kasal tvrdí, že důležitější je digitalizace. „Můžeme teď změnit zákon, ale v momentě, kdy bude hotová digitalizace dat, tak obvodní lékař bude informován vždy,“ uvedl Kuchař.

Také ostravská lékařka a poslankyně Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS tvrdí, že problém vyřeší novela zákona, kterou ministerstvo zdravotnictví představí na podzim. Například specialista pak podle ní nebude muset nic hledat, informace o registrujícím lékaři mu elektronický systém ukáže automaticky.

… ta ale nevyřeší vše

Jenže podle Petra Foltýna, jenž má na ministerstvu zdravotnictví na starosti právě elektronizaci, se nástroj propojující různé elektronické systémy teprve tvoří. Digitalizační novela má platit od roku 2026. A na aplikaci, která by zprávu od specialisty automaticky přenášela k praktikovi, se zatím nepracuje.

Nová ikona Jednu záležitost ale digitalizace vyřeší automaticky. Míří ale na ty, kteří už zbrojní průkaz mají. Když lékař otevře jejich kartu, objeví se na ní speciální ikona. Cílem je, aby se především psychiatři dozvěděli, že k nim přišel pacient, který může vlastnit zbraň. „Podle nového zákona o zbraních a střelivu musí odborný specialista v takovém případě vždy informovat policii. Pokud to neudělá, hrozí mu sankce až do výše 50 000 Kč. Policie následně obvodního lékaře na tuto skutečnost sama upozorní,“ vysvětlil Radiožurnálu poslanec Petr Letocha z hnutí STAN.

„Aktuálně se v rámci standardizace zdravotní dokumentace připravují čtyři dokumenty – propouštěcí zpráva, zpráva z laboratorního vyšetření, zpráva ze zobrazovacího vyšetření a pacientský souhrn,“ popsal Foltýn.

K informacím o praktickém lékaři a lékových záznamech pacienta se lékaři i po digitalizaci dostanou, ale budou se k nim muset nejspíš proklikat podobně, jak to mohou dělat už dnes. Takové vyhledávání přitom opět nebude povinné, jak potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Navíc někteří pacienti i lékaři usilují o to, aby měl pacient právo citlivé zprávy psychiatrů nebo sexuologů ve své elektronické kartě skrýt.

„Přicházejí dotazy v rámci konferencí nebo přímo e-maily od pacientů. Dotazy cílí na to, zda bude existovat možnost zakázat sdílení své dokumentace v elektronických systémech. Podobné iniciativy jsou velmi časté i v nemocnicích mezi zdravotníky,“ dodal Foltýn.