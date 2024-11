Povolit Ukrajině používání raket je na místě, míní Knotek. ‚Zcela adekvátní reakce,‘ souhlasí Nerudová

Jakmile Moskvě začali pomáhat severokorejští vojáci, povolili Američané Ukrajině používat jimi dodávané dalekonosné střely i na ruském území. „Padlo tabu – vojáci dalšího cizího státu vstoupili do války,“ podotýká pro Český rozhlas Plus europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Vytvořila se koalice mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem,“ dodává její kolega z Evropského parlamentu Ondřej Knotek (ANO). Pro a proti Praha 19:00 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa ATACMS | Zdroj: Profimedia

Rusko, jak vzkázal prezident Putin, odpálilo na Ukrajinu jednu z nejnovějších raket středního doletu. Armáda je prý může použít i proti zemím, které Ukrajině povolily používat svoje rakety k úderům na ruském území. Jak tento vývoj vnímáte?

Danuše Nerudová (STAN): Jde samozřejmě o další eskalaci konfliktu. Eskalace je i slovní, protože ve čtvrtek Vladimir Putin ve svém projevu k národu hovořil, že konflikt získává globální charakter.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti. Diskutují europoslanci Danuše Nerudová (STAN) a Ondřej Knotek (ANO)

Přitom on sám je ten, který z toho konfliktu učinil globální konflikt, protože zapojil do války severokorejské vojáky. Osobně to považuji za obrovskou hrozbu, protože Severní Korea si může otestovat svoje vojenské schopnosti a může se dostat k nejnovějším vojenským technologiím. Celý region je tím velmi znepokojen.

Včera jsme na to reagovali i v Evropském parlamentu, protože jsem iniciovala rezoluci odsouzení přítomnosti severokorejských vojáků v Rusku. Příští týden ve Štrasburku o ní budeme hlasovat, protože to je skutečně globalizace konfliktu.

Ještě bych se chtěla vrátit k tomu, že Vladimir Putin včera ve svém projevu tvrdil, že rakety dlouhého doletu ATACMS mohou používat pouze Ukrajinci po školení s americkými specialisty. Musím říct, že tyto rakety odpalují i jemenští Húsíové na Saúdskou Arábii v Rudém moři. A tvrdí, že je odpalují sami, a nejenom že je odpalují, ale že je i vyrábějí.

Ty stejné rakety?

Nerudová: Ty stejné rakety, ano. A přitom nikdy Vladimir Putin své teheránské spojence nekritizoval.

Pane Knotku, jaký pohled máte na nejnovější vývoj války na Ukrajině vy?

Ondřej Knotek (ANO): Je to další eskalace. V tomto případě, co se týká mezikontinentálních nebo moderních raket, je to eskalace ze strany Ruska.

Evropa by měla být připravena v následujících týdnech nebo měsících sehrát svoji roli ve snaze konflikt nejprve zmrazit a ideálně ukončit. Samozřejmě za podmínek, které by byly přijatelné pro Ukrajinu.

A v dlouhodobějším hledisku bychom měli přehodnotit evropskou hospodářskou strategii, abychom byli ekonomicky i společensky dlouhodobě silní a odolní vůči všem komplexním bezpečnostním, klimatickým a dalším geopolitickým výzvám, kterým čelíme.

Eskalace konfliktu

Paní Nerudová, vy jste podepsala výzvu, aby padla omezení na používání zbraní dodávaných Ukrajině. Předpokládám, že jste přivítala, když Američané a potom Britové dovolili Ukrajincům používat jejich rakety i na ruském území?

Nerudová: Ano, výzvu jsem podepsala. Nutno ale říct, že reakce prezidenta Bidena přišla právě po zapojení severokorejských vojáků do konfliktu. Padlo tabu – vojáci dalšího cizího státu vstoupili do války.

Je potřeba říct, že jsme skutečně v situaci, kdy někdo hází na člověka kameny a my mu dovolujeme dát ruce před obličej. Ale nedovolovali jsme mu dlouhou dobu vzít kámen a hodit ho zpátky. Tak já jsem velmi ráda, že teď jsme dovolili házet kameny zpátky, protože Ukrajina byla napadena a brání se ruskému agresorovi.

Pane Knotku, jak vnímáte, že Američané a pak Britové dovolili Ukrajincům používat své rakety i na ruském území?

Knotek: Z lidského pohledu je to něco přirozeného. Protože pokud Rusko útočí koneckonců i íránskými drony na celé území Ukrajiny, tak by dávalo z logiky věci smysl, aby se napadená země mohla bránit tím, že útočí na celé území.

Je ale pravda, že zkrátka bez povolení zemí NATO a především Spojených států by to nebylo možné. Jak u raket ATACMS, tak u britských raket Storm Shadow, které používají i část naváděcího systému z Ameriky. Já v tomto zase vidím riziko další eskalace, byť jak říkám, oprávněné z pohledu Ukrajiny.

A pevně doufám a věřím, že zpravodajské služby obou států situaci dostatečně vyhodnotily. Že toto umožnění, které považuji za spravedlivé, nepovede k nadstandardní eskalaci a k jadernému konfliktu. Zkrátka nemáme tyto zpravodajské informace a já věřím, že oni analýzu vyhodnotili správně.

‚Ukazování svalů‘

Americké rozhodnutí povolit Ukrajincům používat jejich rakety i při úderech na ruské území přišlo poté, co Rusové začali nasazovat severokorejské vojáky. Přesto, nevedlo americké povolení k další eskalaci konfliktu, kterou možná právě teď pozorujeme?

Nerudová: Je potřeba se podívat na vývoj konfliktu od začátku. K eskalaci vedla naše nečinnost. Začalo to v roce 2014 porušením mezinárodního práva a anexí Krymu. Chci na tom ukázat, že naopak naše nečinnost vede k tomu, že Rusko eskaluje svoje choutky dobývat nové území dál a dál.

Takže já si myslím, že tato reakce je skutečně zcela na místě a adekvátní. Teď přichází do hry nový faktor, kterým byly americké volby. Zvolení Donalda Trumpa, který nominoval na ministra zahraničí Marca Rubia, který je jestřáb, velmi tvrdě postupuje a chce postupovat vůči Íránu, Číně.

Na začátku velmi tvrdě postupoval vůči Rusku. I když teď se více přichýlil k Donaldu Trumpovi a hovoří o tom, že je potřeba vyjednávat. Musí nahlas padnout, aby se mírových vyjednávání účastnila Evropská unie a Ukrajina.

Pane Knotku, souhlasil byste s tím, že vzhledem k tomu, jak agresivně se Rusko chová už dlouhodobě, tak americké povolení, aby Ukrajinci používali americké rakety i na ruském území, bylo na místě?

Knotek: Určitě ano. Byla to reakce na korejské vojáky. Znovu připomínám ještě íránské drony. Tady se v zásadě už vytvořila určitá koalice mezi Ruskem, Severní Koreou a Íránem. Otázka je, jakou roli hraje Čína.

Nemám potvrzené informace, ale v bruselských chodbách se hodně spekuluje, že některé korejské zbraně a systémy, které dodávají, mohou pocházet z Číny. V tuto chvíli je třeba udržet krok.

Jenom pevně doufám, že je to takové ukazování svalů před jednáními, ke kterým to snad všechno spěje. Všichni čekáme na inauguraci nového amerického prezidenta.

Celou diskusi si můžete poslechnout nahoře v audiozáznamu.