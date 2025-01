Praha koupí za 215,8 milionu korun chrtí závodiště v Motole. Na místě chce postavit atletický stadion

Praha koupí za 215,8 milionu korun chrtí závodiště v Motole, které promění v atletický stadion. Odkup ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Závodiště stojí na městských pozemcích, které má v nájmu firma CZECH INTERNATIONAL se smlouvou do roku 2035 s opcí na dalších deset let. Podle právního posudku magistrátu je jednodušší se s firmou dohodnout než zahájit právní spor o ukončení smlouvy. Praha 7:27 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závodiště stojí na městských pozemcích, které má v nájmu firma CZECH INTERNATIONAL | Zdroj: Profimedia

Firma si pozemky o ploše asi 28 000 metrů čtverečních od města pronajala v roce 2005 za cenu 30 korun za metr čtvereční a rok u zastavěných ploch a pět korun u nezastavěných. V roce 2013 firma otevřela areál s chrtím závodištěm, jehož vybudování vyšlo podle tehdejších informací na 350 milionů korun bez interiérů a zázemí. Součástí areálu jsou restaurace a pod budovou je parkoviště se 190 parkovacími místy.

V letech 2009 až 2014 magistrát jednal s firmou o možném odkupu pozemků, který se neuskutečnil. „Návrhem je ukončit dohodou nájemní smlouvu a odkoupit od nájemníka budovy,“ řekl ve čtvrtek radní města pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Radní pro školství a sport Antonín Klecanda (STAN) dodal, že náklady na přeměnu na atletický stadion budou asi 50 milionů korun a začít by se mělo ještě letos. Další peníze pak budou potřeba na rekonstrukci zázemí, restaurace a podobně.

Stadion by měl sloužit sportovním kubům z Prahy 5 a také pro pořádání atletických závodů, pro které nyní městu vhodné sportoviště schází. Zábranský nedávno také řekl, že pozemky u závodiště by město mohlo v budoucnu pronajmout soukromníkovi, který by tam postavil hotel sloužící i jako ubytování účastníků závodů.

Město začalo jednat o odkupu závodiště v minulém volebním období, tehdy tam plánovalo umístit cyklistické centrum s velodromem plánované Národní sportovní agenturou. Z toho od té doby sešlo, protože se vedení Prahy dohodlo s agenturou, že velodrom bude v Brně.