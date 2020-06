Archeologové budou v Ďáblících hledat ostatky Zdeny Mašínové. Mají být přesunuty do rodinného hrobu

Pražský magistrát nechá v létě prozkoumat sondou hromadný hrob na ďáblickém hřbitově, aby určil přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové. Pokud je odhalí, budou exhumovány a uloženy do rodinného hrobu. Archeologická sonda je posledním způsobem prověření místa uložení ostatků. Uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha 13:43 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Mašínová, manželka Josefa Mašína a matka Josefa, Ctirada a Zdeny Mašínových, na archivní fotografii z roku 1945 | Zdroj: Vozka, Jaroslav. Hrdinové domácího odboje. Praha: Práce, 1946. 152-[II] s. Tvář století; Sv. 3./Wikimedia Commons

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na konci loňského března. Následně město ustavilo expertní skupinu, která místo zkoumá. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu.

„Velmi rozumím přání dcery paní Zdeny Mašínové důstojně uložit ostatky její matky, se kterou komunistický režim tak hanebně nakládal. Navíc považuji za velmi důležité napravovat křivdy napáchané totalitními režimy a také připomínat nám všem, jak statečně se někteří lidé dokázali postavit zvůli a bezpráví,“ uvedla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Sonda do šachty

Archeologická sonda bude provedena maximálně do hloubky 40 centimetrů vrchní části šachty číslo 52, která by mohla být místem uložení ostatků Zdeny Mašínové. Pokud sonda potvrdí místo uložení, archeologové ostatky šetrně vyzvednou a předají ke zkoumání antropologickému oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea. Do konce letošního září by pak mělo být vše hotovo a ostatky bude možné uložit do hrobu rodiny Mašínů v Lošanech na Kolínsku.

Místo uložení nejdříve označila dcera Mašínové Zdena, podle které byly ostatky v roce 1956 pohřbeny do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení byla zničena. Expertní skupina, kterou pak složilo město, zahájila archivní výzkum, který prokázal, že ostatky jsou na ďáblickém hřbitově v šachtě číslo 52. Archivní výzkum ale nepřinesl jednoznačné potvrzení o umístění šachty, proto bude nyní provedena sonda.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela.