Stav mostu Legií v Praze prověří odborníci. Změny tramvajové dopravy se proto prodlouží

Kvůli další části diagnostického průzkumu bude celý příští týden v Praze uzavřen pro dopravu most Legií. Současně budou dělníci opravovat sousedící křížení tramvajových tratí u Národního divadla, devět tramvajových linek proto změní své trasy a dvě budou nově zavedeny. Sdělily to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková a dopravního podniku Aneta Řehková. Praha 14:15 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most Legií budou zkoumat odborníci, výluky v tramvajové dopravě se proto prodlouží. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zřízeny budou i nové zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše směrem na Čechův most a pro noční linky Malostranská v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov.

Zastavení dopravy ve zmíněném úseku je naplánováno od pondělí 19. listopadu 6.00 do pondělí 26. listopadu do 4.30. Pěší se přes most i na Střelecký ostrov dostanou, zůstane pro ně otevřen jižní chodník i výtah na ostrov.

Od pondělí 19. listopadu do pondělí 26. listopadu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz ❌ v úseku Národní divadlo – Újezd. Vše o dopravním opatření naleznete zde: https://t.co/EzMg3Sgdi8 pic.twitter.com/Eg6GeDgUhT — DPP (@DPPOficialni) 15. listopadu 2018

Odborníci v daném čase provedou na mostě zatěžkávací zkoušku, vrtané sondy a další diagnostické práce, které mají zjistit jeho technický stav. Průzkum mostu provádí Technická správa komunikací po etapách, začala s ním v červenci a jeho výsledky by měla znát v polovině příštího roku.

Správa komunikací pro současnou etapu průzkumu využila podle Liškové plánovanou výluku tramvají mezi Národním divadlem a Újezdem. Během ní dělníci podle dopravního podniku například vymění středové křížení tramvajových tratí a napojení na most Legií, opraví na mostě propadlé panely a zbrousí kolejnice. Práce tak navazují na opravy trati v Národní, Spálené a Lazarské ulici.

Tramvaj číslo 2 tak pojede ze Sídliště Petřiny na Malostranskou dál k Právnické fakultě a pak zpět přes Malostranskou na Sídliště Petřiny. Linky 9 a 98 budou mezi Národním divadlem a Andělem odkloněny přes Jiráskovo náměstí a spoje číslo 16 pojedou v trase Lehovec a Sídliště Řepy. Ze zastávky Národní třída budou odkloněny také tramvaje číslo 17, 22, 23, 97 a 99.

Perštýn místo Národní třídy. Hromadnou dopravu v Praze čeká přejmenování zastávek i posílení spojů Číst článek

Nově po dobu výluky pojede linka číslo 32 z Vypichu přes Malostranskou, Anděl a Kotlářku na Sídliště Řepy. Trasu z Radošovické přes Vršovické náměstí, Karlovo náměstí, Hlavní nádraží a Biskupcovu dál na Spojovací dočasně obstará linka 39.

Problémy s pražskými mosty

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, loni dokonce v Troji spadla lávka. Kromě mostu Legií se nyní provádí diagnostika například Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi.

Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje, nebo Palackého most. Koncem října bylo dočasně nutné uzavřít také jeden z mostů, které navazují na Vltavské na Hlávkův most.