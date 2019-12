Spolek Milion chvilek v roce 2019: dvě zaplněné Letné a další desítky demonstrací po celém Česku

Nejdříve menší setkání, pak větší protestní akce a nakonec dvakrát zaplněná Letenská pláň. Protesty namířené hlavně proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pořádal celý rok spolek Milion Chvilek. Organizátoři za sebou mají, podle svých slov, asi nejnáročnější rok života, na který prý ale nikdy nezapomenou. PŘÍBĚHY 2019 Praha 10:29 31. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace 16.11. na Letenské pláni. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na velkých pražských náměstích, ale taky v menších městech bylo letos často slyšet volání „DEMISI!“. Lidé ho skandovali na protestech proti premiérovi Babišovi, které organizoval spolek Milion Chvilek. Ten sice pořádal protesty proti vládě už v roce 2018, letos se ale jeho akce rozrostly tak, že to překvapilo i samotné organizátory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh spolku Milion chvilek v roce 2019.mp3

„Nejsme slepí, nejsme slepí,“ skandovalo se 29. dubna v Praze při Pochodu za nezávislost justice - jedné z prvních větších akcí roku 2019. Spolek Milion chvilek ji svolal poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu farmy Čapí hnízdo. Organizátorům vadila i změna na pozici ministra spravedlnosti. Nová šéfka resortu Marie Benešová (za ANO) podle nich ohrožovala nezávislost justice. To Benešová i Babiš odmítli. Demonstrace se ale pak opakovaly několik týdnů v řadě, a to nejen v Praze.

130 hlasů, 130 tváří, 130 důvodů. Ptali jsme se, kdo a proč přišel demonstrovat na Václavské náměstí Číst článek

Koncem května byly akce už ve dvou stech dvaceti obcích - to bylo podle organizátorů nejvíc míst zapojených do protestů od roku 1989. Fakt, že téma justice společnost tak moc zajímá, překvapilo předsedu spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. „Jestli mě něco hodně opravdu překvapilo, tak to bylo, jak obrovské množství lidí bylo schopno postavit se za demokracii a za nezávislou justici,“ popsal Minář.

Demisi Babiše i Benešové

23. června už byla plná Letenská pláň. „Já vás nyní prosím, abychom se chvíli soustředili na sebe. Uvědomme si prosím, že pokud vydržíme s tímto nasazením sledovat dění okolo sebe, dění ve veřejném prostoru a dění politické, už nikdy nás podobná situace nemusí potkat,“ řekl na demonstraci zpěvák Tomáš Klus. Podle organizátorů přišlo čtvrt milionu lidí. Policie odhadovala účast na zhruba dvě stě tisíc.

Je nás tu jako minule, řekl na Letné Minář z Milionu chvilek. Vyzval Babiše k odvolání Benešové Číst článek

Demonstrující požadovali demisi premiéra Babiše i ministryně spravedlnosti a taky konec podpory pro koncern Agrofert, který předseda vlády převedl do svěřenských fondů. Babiš tehdy řekl, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor. Zároveň ale prohlásil, že protest nechápe a opakovaně říká, že neodstoupí. „Já chci jenom říct, že Česká republika se nikdy neměla tak dobře jak teď. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí. Tolik peněz, co naše vláda napumpovala do ekonomiky, do platů, do investic, do vědy a výzkumu, do sociálu. Takže člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tak víc jsou lidé nespokojeni,“ prohlásil Babiš.

Výzva ke spolupráci

Druhá velká demonstrace byla 16. listopadu znovu na Letné. Podle odhadů organizátorů i policie na ni dorazilo ještě více lidí než v červnu. „Když jsme tu Letnou zaplnili znovu a tentokrát již bez série předcházejících demonstrací, bez nějaké emotivně vypjaté předchozí kauzy. Tentokrát přišlo ze dne na den 300 tisíc na Letnou a ukázali tím jednu důležitou věc – ta červnová Letná nebyla výjimka. Potvrdilo se, že ze dne na den jsou lidé v tak masivní počtu schopni přijít, tím pádem to myslí vážně, jejich odhodlání trvá. To je důležitá zpráva pro všechny politiky,“ říká zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Organizátoři zároveň vyzvali v listopadu opoziční strany, aby intenzivněji spolupracovali. Podle předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře by se do politiky měli zapojit i účastníci protestů. „Chceme se víc zaměřovat na lidi a práci s nimi. Nejde už pouze o to, jestli rezignuje premiér nebo ne. Jde právě o aktivní lidi, kteří mnoha způsoby se angažují, a za druhé, aby to skutečně byla záležitost celé republiky a místních skupin, ne jenom velkých viditelných akcích v Praze,“ uvedl Minář. Po sérii podzimních demonstrací chce Milion chvilek s akcemi pokračovat i v roce 2020.