Hladík: Nejsložitější situace bude v jižních Čechách. Řeky mohou dosahovat až padesátiletých průtoků

Co nového krátce před osmou hodinou?

V noci na většině území pršelo, srážky byly na severních horách poměrně vydatné a dnes bude pršet na celém území. Srážky však nebudou až tak velké. Budou se pohybovat někde mezi 5 a 30 milimetry.

V Jeseníkách by sice mohly dosáhnout 40 milimetrů, ale nemuselo by to nijak zásadně ovlivnit toky, které po celém toku Odry už všude kulminovaly. To znamená, že řeky Opava, Opavice, Odra, Ostravice a další už budou jenom padat. Při nějakém dešti se klesání může zastavit, ale už by hladina neměla stoupat.

Nejsložitější situace bude v jižních Čechách, protože bude hodně pršet na Šumavě i v Novohradských horách. Lužice, Nežárka, Nová řeka, Malše, Blanice, Otava, všechny tyhle řeky budou znovu stoupat a mohou dosahovat až padesátiletých průtoků.

Dopočítaly jsme také průtok v Olomouci. Ten bude kulminovat někdy v noci z úterý na středu, ale neměl by ohrozit Olomouc. Stejně tak Brno, kde Sázava už kulminovala. Momentálně bedlivě sledujeme Kroměříž, ale i tam by to mělo být dostatečné vzhledem ochraně Kroměříže.

Česká geologická služba nabídla, že preventivně prošetří svahy nebo některé lokality a udělá stavební zásahy, aby nedocházelo k sesuvům půdy. Kde je podle vás největší riziko sesuvů?

Myslím, že se to nedá takhle jednoduše říct. Vzhledem k tomu, že krajina je v podstatě ve valné části České republiky plně nasycená, může hrozit sesuv půdy na mnoha místech, zvlášť pokud se jedná o svahovité pozemky, kudy vede nějaká infrastruktura – silnice, železnice – či je to v nějakém zářezu nebo je to velmi ostrý kopec.

Z toho důvodu Česká geologická služba, která patří pod ministerstvo životního prostředí, teď má připravené týmy a každý starosta starostka přes krajskou povodňovou komisi je může požádat a oni operativně přijedou a zkusí zhodnotit daný svah před jakýmkoliv stavebním zásahem. Nebo také pokud by měli nějaké podezření nebo historickou zkušenost, že daný svah není úplně stabilní.

Mnoho svahů je dlouhodobě sledováno a právě obrovské množství srážek by mohlo způsobit nějaké problémy. Krajské povodňové štáby mají kontakt přímo na ředitele České geologické služby, to znamená, že každá obec si může požádat a nechat ověřit území, kdyby měly podezření.

Uvažujete, že byste využili materiální nebo personální pomoc ze zahraničí?

V tuto chvíli složky integrovaného záchranného systému fungují úžasným způsobem. Chtěl bych všem poděkovat, byť už jedou třetí čtvrtý den a mnoho lidí už je vyčerpaných, přesto to zvládají skvěle.

Část zdrojů hasičů i policie z Karlovarského, Plzeňského a u policie také z Prahy a dalších krajů již během včerejška posílily kapacity Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V tuto chvíli i z pohledu techniky není nic, co by Česká republika potřebovala, protože tu techniku máme ve státních hmotných rezervách.