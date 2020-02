Výběr z médií: častější půjčky v eurech, problematické vyšetření prsu termografií a drahá chřipka

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že české firmy si stále více půjčují v eurech, píše deník E15. Deník N informuje o problematickém vyšetření prsu termografií. A podle týdeníku Ekonom stojí chřipka český stát a domácnosti každý rok miliardy korun. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

České firmy si stále více půjčují v eurech. Deník E15 píše, že ve společné evropské měně už mají celou třetinu svých úvěrů, tedy přes 370 miliard korun. Společnosti upřednostňují euro kvůli stále otevřenějším obchodním vztahům se zahraničím, ale také kvůli nižším úrokům.

Deník N

Některé ženy pro vyšetření prsou volí místo mamografu takzvanou termografii. Tématu se věnuje Deník N. Při termografii se má nádor ukázat jinou barvou než zdravá tkáň. Čeští i zahraniční lékaři ale před takovou metodou varují. Zvýšenou teplotou a tedy i jinou barvou se podle nich totiž malý nádor v prsu neprojeví.

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy i autoškoly chtějí zlepšit přípravu řidičů, informuje o tom Mf Dnes. Testy v autoškolách by měly být přísnější a kurzy možná podraží. Zájemci o řidičský průkaz by navíc měli mít jen tři pokusy na opakování zkoušek.

Lidové noviny

Téměř tři roky už platí zákon, podle kterého musejí pětileté děti chodit do mateřské školy nebo do přípravné třídy. Stát si od změny sliboval, že usnadní vstup do života dětem z vyloučených lokalit, u kterých rodiče zanedbávají přípravu. Lidové noviny ale upozorňují, že podle České školní inspekce se situace prakticky nijak nezměnila.

Deník

Cizinci často řídí na horách opilí, to je titulek Deníku. Dopravní policisté některé případy řeší zadržením auta do doby, než řidiči zaplatí kauci. Cizinci také mohou být za přestupky vyhoštěni ze země. Deník píše, že případů alkoholu za volantem neubývá. Jen na Trutnovsku jich loni policisté zaznamenali 301, tedy o 43 víc než o rok dřív.

Ekonom

Chřipka stojí český stát a domácnosti každý rok miliardy korun, upozorňuje týdeník Ekonom. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka Češi v produktivním věku kvůli chřipce ročně prostonají dohromady asi jeden milion pracovních dnů. Přibývá navíc nemocných s velmi závažným průběhem chřipky, ale očkovaných proti chřipce je zhruba jen 5 až 7 procent Čechů.