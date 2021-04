Průzkum: Většina Čechů vidí Rusko jako hrozbu, podporuje i vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany

Češi většinou vnímají Rusko jako bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Vyplývá to z průzkumu Medianu pro Český rozhlas, který agentura provedla v době současných napjatých diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Na otázky odpovědělo přes tisíc respondentů v pondělí a v úterý - tedy krátce potom, co vládní představitelé informovali o možném podílu ruských agentů na výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014. Praha 6:05 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako bezpečnostní hrozbu vnímají Rusko hlavně lidé z velkých měst či voliči ODS, vyplývá z průzkumu Medianu (ilustrační foto) | Foto: Jan Hromádko | Zdroj: Český rozhlas

Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD v sobotu oznámil, že Česko v souvislosti s vrbětickou kauzou vyhostí 18 pracovníku ruské ambasády v Praze. O nutnosti tvrdého postupu vůči Rusku následně mluvila i většina opozičních stran.

Češi si podle průzkumu Medianu převážně myslí, že je Rusko bezpečnostní hrozbou.

Na škále od 1 do 10 - kdy jednička znamená nulovou a desítka obrovskou hrozbu - ohodnotili riziko číslem 6,5.

Jako obrovskou hrozbu vnímá Rusko téměř pětina oslovených.

„Jsou to především lidé, kteří žijí ve velkých městech. Tam uvedlo 25 procent obyvatel, že Rusko pro ně představuje obrovskou hrozbu. Mezi voliči ODS to samé uvedlo 34 procent respondentů a mezi těmi, kteří v prezidentských volbách dali svůj hlas Jiřímu Drahošovi, to je 26 procent,“ upřesnil pro Radiožurnál ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Naopak deset procent dotázaných nepovažuje Rusko za hrozbu vůbec - mezi nimi je čtvrtina voličů KSČM a pětina dotázaných nad 60 let. Respondenti v této věkové skupině mají zároveň vůči Rusku nejvyhraněnější postoje jak ve vnímání země jako minimální, tak obrovské hrozby.

Podle Čecha to zřejmě souvisí s tím, že pamatují okupaci Československa sovětskými vojsky. „Mezi těmi staršími lidmi zůstává silná vzpomínka na to, co se tady odehrálo v roce 1968,“ doplnil.

Nakolik představuje Rusko bezpečnostní hrozbu pro Česko? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Vyřazení Rosatomu

Poté, co se objevilo důvodné podezření ze zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích, ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček řekl, že vláda nepočítá s účastí ruské firmy Rosatom v chystaném tendru na dostavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

„Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostního posouzení nebude kontaktován ani osloven ruský dodavatel Rosatom,“ prohlásil.

Vyřazení Rosatomu podporuje v průzkumu Medianu většina respondentů - celkem 65 procent. Nejčastěji to jsou lidé z velkých měst, s vysokoškolským vzděláním a voliči ODS a Pirátů.

„Proti vyřazení je 27 procent české populace. Mezi voliči KSČM je to dokonce 77 procent,“ upřesnil Čech.

Převážná část respondentů, kteří odmítají vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany, zároveň v průzkumu uvedla, že Rusko nevnímá jako hrozbu.

Průzkumu se ve dnech 19. a 20. dubna 2021 zúčastnilo 1037 respondentů starších 18 let. Dotazování probíhalo telefonicky (CATI) a osobně (CAPI), a to prostřednictvím proškolených tazatelů. Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce), ekonomického statusu a výsledků voleb do PSP 2017 (dovážení dat).

Souhlasíte s tím, aby byla kvůli kauze ruská společnost Rusatom vyřazena z okruhu možných zájemců o stavbu v Dukovanech? | Zdroj: Median pro Český rozhlas