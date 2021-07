Průzkum: polovina Čechů věří, že stát je připravený na možnou další vlnu covidu-19

Na případnou novou vlnu koronaviru je stát podle poloviny Čechů připravený, jistá si tím je asi desetina lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Více než dvě pětiny respondentů jsou naopak k připravenosti země skeptické. Praha 6:00 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doufám, že zkušeností už je dost, říká imunolog Václav Hořejší. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státu podle ředitele Medianu Přemysla Čecha nevěří častěji ženy (49 %) než muži (39 %) a taky voliči vládních stran. „Voliči ANO jsou v 69 procentech případů přesvědčeni o tom, že stát je připravený,“ přiblížil Radiožurnálu s tím, že například u voličů ODS je to 42 %.

Stejný názor by podle něj podpořilo i 54 procent těch, kteří by šli volit. Téměř polovina nevoličů (47 %) je naopak přesvědčena, že stát by pandemii znovu nezvládl.

Česko je v počtu nových případů koronaviru nejhorší ve střední Evropě. Kompletní očkování má třetina lidí Číst článek

Spíše optimistický je imunolog Václav Hořejší. Česko se podle něj poučilo z předchozích chyb. „Doufám, že zkušeností už je dost.“

Epidemie by podle něj navíc díky očkování a částečné promořenosti nemusela zesílit tak, jako v uplynulých měsících. „Další vlna by určitě měla o hodně jiný charakter než doposud - mírnější charakter. Třeba smrtnost onemocnění je, řekněme, desetkrát nižší, než tomu bylo na začátku, kdy nikdo nebyl očkovaný,“ vysvětlil.

Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je klíčové, aby se v Česku masivně nešířily nakažlivější mutace. „Zejména u případu lidí, kteří se třeba vracejí z těch více rizikových zemí - černých, červených, kteří přilétají na letiště v Praze, to hygiena kontroluje a bude kontrolovat,“ řekl.

Vláda proto zavedla povinnost testování po návratu z dovolené do práce. „Je nutné si uvědomit, že povinnost je i na straně zaměstnance, který se vrací jako cestovatel ze zahraničí,“ dodal Vojtěch.

Průzkum proběhl 21. a 22. června na reprezentativním vzorku 1014 respondentů ve věku 18 a více let. Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů.