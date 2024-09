Do prvních tříd nastoupilo téměř 118 tisíc dětí, prezident jim popřál radost z poznávání

Prezident předal šerpy žákům dvou prvních tříd kladenské Základní školy Zdeňka Petříka. Školu přirovnal ke starému zámku či hradu se spoustou dveří, za kterými může být poklad.

„Za každými těmi dveřmi se něco naučíte. Naučíte se něco o světě, ve kterém žijeme. A možná, když se budete učit dobře, tak se vám v tom světě bude dobře žít. A nebo taky někteří z vás jej budou moci změnit k lepšímu pro ty ostatní. A to by asi bylo to nejlepší,“ doplnil prezident, který se po dekorování prvňáků podepsal do školní kroniky.

Manželka prezidenta Eva Pavlová v pondělí zahájila nový školní rok v Hanušovicích na Šumpersku. Představila též kampaň na začátek školního roku – Jsme v tom společně, která vznikla ve spolupráci s potravinovou, oděvní, nábytkovou bankou a neziskovými organizacemi.

Někteří žáci zahájili školní rok v nových prostorách. Waldorfská základní škola Jasan, která doposud sídlila v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku, hledala nové prostory a našla je ve zrekonstruované budově v blízkosti Památníku Tomáše Bati v centru krajského města. Na baťovskou tradici chce škola také navazovat, řekl v pondělí ředitel školy Miroslav Palička.

Přestěhovat do nových prostor se musela také škola v Prušánkách na Hodonínsku, kde okolo 250 dětí přišlo do provizorní budovy z buněk. Je v ní deset velkých tříd, pět dělených i odborné učebny. Zatímco zvenku je patrné, že se jedná o moduly, zevnitř se třídy podobají těm klasickým, uvedl starosta Zbyněk Němeček (Piráti).

Obec dala provizorní objekt postavit, aby mohla opravit školní budovu, na níž se předloni kvůli suchu a blízkým stromům objevily výrazné praskliny. Do buňkové školy v pondělí nastoupily děti také v nedalekých Lužicích, kde od března rovněž opravují školní budovu.

Mimořádné bylo zahájení školního roku pro základní školu v Rynolticích na Liberecku, která po 12 letech přivítala žáky druhého stupně. V tomto školním roce otevřela šestou třídu, v níž má 12 dětí. Další ročníky budou postupně přibývat v příštích letech, řekla ředitelka školy Petra Urbanová.

Netradiční třídy, v nichž chybějí klasické lavice a sedí se do kruhu, v pondělí přivítaly žáky nově otevřené ScioŠkoly v Dobříši na Příbramsku. V první den vyučování do nich zamířilo 40 dětí, v dalších letech by se kapacita zařízení měla zvýšit až na 150 míst. ScioŠkola je soukromý subjekt, který nabízí alternativu ke klasickým základním školám.