Rozsudek platný až po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ministerstvem plánované změny narážejí na odpor

Rozsudky by měly být v budoucnu pravomocné až po rozhodnutí dovolacího, tedy Nejvyššího soudu. Právě s tím počítá první návrh nových pravidel pro občanskoprávní spory z dílny ministerstva spravedlnosti. Revoluční změnu ale odmítá Soudcovská unie a výhrady k ní mají i advokáti, které oslovil Radiožurnál. Obávají se, že novinka oddálí pravomocné verdikty a celý systém zpomalí. Praha 9:20 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Robert Pelikán | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Soud pravomocně nařídí zaplatit škodu nebo třeba určí vlastníka pozemku. Nejvyšší soud pak někdy při dovolání verdikt zruší a peníze či nemovitosti se musejí vracet. Obdobné případy jsou podle jednoho z autorů věcného záměru zákona, právníka Petra Lavického, běžné.

„Mediálně známým dokladem z poslední doby je třeba případ Altner. Dovolání by mělo být třetí řádnou instancí, by to měl být řádný opravný prostředek, který odkládá právní moc a vykonavatelnost. Nemyslíme, že tím dojde k prodloužení řízení nebo ke zvýšení nápadu věcí u Nejvyššího soudu,“ okomentoval to pro Radiožurnál.

Zpomalení soudů

Dovolání nebude podle Lavického přípustné ve všech případech a zkrátí se i lhůta na jeho podání. S navrhovanou změnou systému nesouhlasí Soudcovská unie. Problematické případy je podle ní možné řešit odkladem vykonatelnosti rozsudku. Prezidentka unie Daniela Zemanová se obává, že by novinka mohla zpomalit práci soudů a oddálí okamžik, kdy se lidé domůžou spravedlnosti.

„Již nyní za současné úpravy účastníci kritizují dobu, kterou musejí čekat na pravomocné rozhodnutí. Ze strany soudů lze čekat nárůst dovolání, přestože to předkladatelé popírají. To rozhodnutí Nejvyššího soudu má z našeho pohledu sloužit především ke sjednocení judikatury a praxe,“ myslí si Zemanová.

V současnosti je dovolání mimořádným opravným prostředkem, který řeší Nejvyšší soud. Ten k materiálu zatím žádné stanovisko nezaujal. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) změnu obhajuje.

„K čemu vám je pravomocný rozsudek, pokud zároveň víte, že ta právní moc může být za rok prolomena. To je lepší se v tu chvíli přiznat, že ten rozsudek ještě pravomocný není. A ve valné většině případů to dovolání podáno není,“ sdělil Pelikán.

Počet dovolání roste

Podle statistik Nejvyššího soudu počet dovolání v posledních letech roste. Loni jich dostal přes devět tisíc. Většinu z nich ale soud odmítne a dál už se jimi nezabývá. Podle soudce z Městského soudu v Praze Tomáše Novosada není možné měnit systém kvůli výjimkám jako je právě kauza kolem Lidového domu a dnes už zesnulého právníka Zdeňka Altnera. Myslí si taky, že oddálení pravomocného verdiktu může zhoršit postavení věřitelů.

„Jsem přesvědčený, že dlužník udělá všechno pro to, aby oddálil okamžik, kdy musí plnit. V každém případě, kdy bude jen trochu moci, ten dlužník dovolání podá, čímž bude to jeho plnění odloženo zase na dobu několika měsíců až možná několika let,“ vysvětlil Novosad.

Advokát David Zahumenský tvrdí, že navrhované změny by vedly téměř jistě k nárůstu délky civilních řízení. Nesouhlasí ani s případným omezováním možnosti podat dovolání.

„Mělo by to navíc pravděpodobně nežádoucí dopad na zvýšení agendy před Ústavním soudem,“ řekl Zahumenský.

Současný Občanský soudní řád platí od roku 1963 a je víc než 150krát novelizovaný. Oslovení soudci i právníci souhlasí s ministerstvem, že už je potřeba nový zákon.