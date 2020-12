Pandemie se zhoršuje. Vláda nemá vrtět PSEM, ale přepnout na čtvrtý stupeň, tvrdí matematik Levínský

Od středy Česko zase zpřísňuje. Restaurace a bary musejí zavřít už ve 20.00, na vánočních trzích se nesmí prodávat jídlo a alkohol. Podle matematika a ředitele Centra modelování biologický procesů Reného Levínského, který na protiepidemickém systému (PES) spolupracoval, by ale vláda neměla měnit pravidla. „Má vyhlásit čtvrtý stupeň, jak slíbila,“ říká ve Speciálu Plus. speciál plus Praha 18:49 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Vidíme, že mezitýdenní čísla rostou šest dní za sebou. Od prvního listopadového týdne roste i počet kontaktů mezi lidmi,“ vypočítává matematik Levínský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Speciál Martiny Maškové

Situaci vnímá jako poměrně přehlednou, vláda proto musí jednat. Správná cesta ale není příslovečné „vrtění psem“, na které jsme v české politice zvyklí, myslí si.

„To, že místo čtvrtého stupně bude vláda vrtět psem, nebo že najde nějaký zástupný problém a bude se snažit lidi přesvědčit, že za potíže mohou čtyři hospody. Ty, které místo ve 22.00 zavřely v 22.30, tak to je samozřejmě absurdní.“

ONLINE: Pozorujeme nárůst nově nakažených, řekl Blatný. Situace v nemocnicích se zatím nezhoršuje Číst článek

A Levínský dodává: „Je to marketingový trik Marka Prchala. Když máme zásadní problém, začne se místo řešení upozorňovat na lidi. Je to odlákání pozornosti, vrtění psem, to vidíme v české politice pořád dokola.“

Málo informací

Přestože René Levínský označuje aktuální růst počtu covid pozitivních za poměrně přehledný, poslanec a člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) si stěžuje na neuspokojivý tok informací z vlády do sněmovny.

„Média po nás chtějí, abychom odborně komentovali něco, o čem máme stejné informace jako jakýkoli jiný občan. Ministerstvo nám informace nedává ani na zdravotním výboru,“ upozorňuje Válek.

Dokonce prý ani neví, proč se najednou do zdravotnických statistik započítávají i antigenní testy. „Nikdo se s námi nebaví o tom, jestli screeningové testování v domovech důchodců nebo mezi kantory mělo, nebo nemělo vliv na výpočet PSA,“ pokračuje.

Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Julius Špičák (ANO) připomíná, že celá záležitost kolem koronavirové pandemie je až neuvěřitelně emotivní. „Řada lidí umírá úplně jiným způsobem a emoce to nevzbudí.“

V předpovědi pandemie podle Špičáka zkrátka stále tápeme. „Teď například začíná být zřejmé, že bez očkování se k nějakým stupňům dva nebo jedna nejde dostat. Ale to jsme si před měsícem nemysleli,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové.

Hosty byli: Julius Špičák (ANO), poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vlastimil Válek (TOP 09), poslanec, člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví

René Levínský, matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů