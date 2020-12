V datech jsme nikdy neviděli argument, že viníkem pandemie jsou hospody, říká zástupce restauratérů

Aktuální pandemická opatření si opět vyžádala zavření hotelů a restaurací. Jejich zástupce Luboš Kastner ale nikdy neviděl data o tom, že by právě tato zařízení způsobovala šíření koronaviru. „Musíme si přiznat, že ne každý to zvládne,“ doplnil ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Stát jim nicméně podle zástupkyně ministra zdravotnictví Silvany Jirotkové otevření dovolit nemůže. Problémem je podle ní to, že lidé kvůli podnikům nezůstávají doma.

