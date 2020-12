Vzestup a pád Romana Prymuly. Tvář boje proti covidu skončila kvůli porušení vládních pravidel

Příběh roku 2020 patří i muži, který letos vystřídal čtyři pracovní pozice a získal Řád bílého lva za zvládnutí první vlny epidemie v Česku. Řeč je o Romanu Prymulovi, exministru zdravotnictví za ANO. Letošní rok byl pro něj podle jeho slov hektický. Příběhy 2020 Praha 15:21 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula letos vystřídal celkem čtyři pracovní pozice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zhruba 2,5 hodiny jsme jednali o různých problémech, které jsou v souvislosti s bojem proti koronaviru v Česku.“

Ještě na začátku roku veřejnost Romana Prymulu moc neznala. Jen o pár týdnů později se stal epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví hlavní tváří boje proti epidemii koronaviru, když se v březnu dostal do čela Ústředního krizového štábu.

„Pan profesor Prymula je člověk, který zásadním způsobem doporučuje vládě a štábům, jakým způsobem realizovat opatření s cílem omezení šíření koronaviru,“ oznamoval tehdy změny premiér Andrej Babiš z ANO.

Konec na ministerstvu

Už na konci března sice Prymulu ve vedení krizového štábu vystřídal ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, i pak ale Roman Prymula coby náměstek ministra zdravotnictví vysvětloval kroky vlády na jejích tiskových konferencích. Třeba před Velikonocemi.

„Bude to víkend sváteční, ale nemůžeme se věnovat těm standardním radovánkám v uvozovkách, protože to riziko tady je. Nebudou ani standardní bohoslužby,“ vysvětloval tehdy Prymula.

Na konci května ale z pozice náměstka ministra zdravotnictví odešel. Jedním z důvodů bylo i to, že nezískal požadovanou bezpečnostní prověrku. Premiérovi ale zůstal na blízku coby vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Opoziční poslanci tehdy nově vzniklý post označovali za trafiku.

„Bude mít nižší plat než na ministerstvu, tak jsou to všechno nesmysly, které já odmítám. Profesor Prymula je vědec, takže nějaké trafiky, prosím vás, já nikomu nedávám trafiky,“ bránil tehdy jmenování Prymuly vládním zmocněncem Babiš.

Návrat jako ministr

Roman Prymula znovu změnil pozici v září, kdy se stal ministrem zdravotnictví jen pár dnů poté, co rezignoval jeho předchůdce Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví,“ oznámil tehdy Vojtěch.

Česko tehdy bylo na začátku druhé vlny epidemie a zaznamenávalo do té doby rekordní denní nárůsty nakažených. Opozice jmenování Prymuly očekávala a převážně vítala.

„Osobnost pana Prymuly naznačuje, že vláda se chystá výrazně přitvrdit v boji s epidemií. Jako riziko vnímáme ten střet zájmů,“ poukázal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík i na Prymulovu živnost na výrobu zdravotnických prostředků z letošního června.

Ve funkci ale Roman Prymula dlouho nezůstal. Osudnou se mu stala noční schůzka v restauraci na Vyšehradě.

Podnik měl být podle vládních nařízení zavřený. Na fotkách, které se objevily v médiích, také neměl Prymula roušku. „Nebylo nic porušeno, z tohoto důvodů já sám rezignovat nehodlám,“ řekl tehdy.

Nakonec ale na funkci ministra zdravotnictví rezignoval. I pak si ale Babiš epidemiologa nechal u sebe jako svého poradce na Úřadu vlády.

„Rady ve smyslu řízení zdravotnictví, to znamená trendy, co by se mělo reflektovat, oponuju materiály, které přicházejí. Někdy to může být velmi frekventní, někdy je to otázka jednou nebo dvakrát za týden,“ popsal náplň své práce.

Za přínos při řešení první vlny epidemie letos Roman Prymula dostal od prezidenta Miloše Zemana nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.