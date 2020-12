Klaus, Prymula a Faltýnek zaplatí nakonec pokutu tři tisíce korun. Neměli na veřejnosti roušku

Bývalý prezident Václav Klaus dostane podle České televize v nejbližších dnech od pražské hygienické stanice rozhodnutí o pokutě 3000 korun za nenošení roušky na veřejnosti, tedy nedodržení vládního nařízení. Stejná sankce čeká bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka za to, že 21. října navštívili restauraci, která měla být kvůli šíření koronaviru uzavřena, a vyšli z ní bez roušky. Praha 10:39 8. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Václav Klaus (vlevo), šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek (uprostřed) a bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula dostali pokutu za nenošení roušky na veřejnosti | Zdroj: Český rozhlas

Prymula České televizi řekl, že pokutu bude akceptovat: „Já se proti tomu odvolávat nebudu.“

Po schůzce, při které byl vyfotografován, jak bez roušky vychází ze zavřené vyšehradské restaurace, skončil ve funkci ministra. Schůzky se tehdy účastnil i Faltýnek a další lidé.

Prymula již dříve připustil, že schůzka byla politická chyba. Faltýnek tehdy uvedl, že nechá na hygieně posoudit své prohřešky a v případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení.

Majitel restaurace zatím podle České televize potrestán nebyl, protože pražský magistrát ještě ve věci nerozhodl. Stále totiž čeká na jeho vyjádření.

Odpůrce roušek

Klaus byl na veřejnosti bez zakrytých úst a nosu při oslavách výročí událostí spojených se 17. listopadem na Národní třídě. Bez roušky ale na veřejnosti vystoupil opakovaně, nicméně na Národní třídu dorazilo 17. listopadu více lidí bez nařízené ochrany dýchacích cest.

@PolicieCZ Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu. 13 225

Policisté k tomu tehdy na twitteru uvedli, že na Národní třídě zadokumentovali několik takových lidí, mezi kterými byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámí policie správnímu orgánu, dodala policie tehdy na twitteru.

Klaus odmítá nosit roušku dlouhodobě. Nevzal si ji ani na připomínku výročí 28. října. „Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal, to co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat,“ řekl tehdy v rozhovoru pro ČTK.

Má svou představu o významu roušek. Podle něj je koronavirus pouhým nástrojem přeměny světa. Lidé, kteří nosí roušky, jsou podle něj „vítači migrantů“. „Rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura, já bych viděl řadu takových doplňujících charakteristik,“ dodal.

Ministerstvo zdravotnictví s odkazem na společnost Semantic Visions a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám uvádí jméno bývalého prezidenta na svých stránkách v sekci Dezinformace o covidu-19. Je podle nich příkladem autora „výrazných výroků“, které používají dezinformační weby pro podporu „dezinformací a konspiračních teorií“.

Klaus se proti tomuto označení ohradil a požádal ministra Jana Blatného (za ANO), aby tato poznámka z webu zmizela. Resort to ale odmítl.