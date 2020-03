V pátek přiletí milionová zásoba roušek z Číny. Rozdělí si je ministerstvo zdravotnictví a vnitra

Ministerstvo zdravotnictví bude zdravotnický materiál dodávat páteřním nemocnicím, záchranným službám a krajským hygienickým stanicím. Ministerstvo vnitra státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda, která také uložila vnitru operativně distribuovat ochranné prostředky občanům prostřednictvím České pošty, samospráv i jiným způsobem. Praha 0:00 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky a respirátory jsou v Česku nyní nedostatkové zboží (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My prostředky z centrálního skladu v Pardubicích rozvezeme prostřednictvím hasičského záchranného sboru a dalších složek ministerstva vnitra na kraje a kraje budou vědět, kam s tím dál,“ řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kraje podle něj mají nastavené distribuční systémy.

Distribuovat materiál budou například do krajských nemocnic, ústavů sociální péče či domovů důchodců. „Počítám, že budeme zásobovat i profese, jako jsou řidiči MHD, prodavači v obchodech,“ dodal Hamáček.

Velké poděkování našim diplomatům v Číně, ani bez nich by se to neobešlo. Je to týmová práce! 1,1 milionu respirátorů splatí alespoň částečně dluh, který u veřejnosti, především našich lékařů, máme. Materiál dorazí ZÍTRA! Číslo letu najdete u @jhamacek #spolutozvladneme pic.twitter.com/9Wdd2Ltd83 — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 19, 2020

Pokud jde o distribuci roušek občanům Hamáček požádal o strpení. Stát by sice měl mít začátkem příštího týdne deset milionů roušek, je podle něj ale důležité vytvořit si rezervy a naplánovat distribuci tak, aby se nestalo, že nezbudou například pro zdravotníky. Poděkoval občanům za to, že ve volném čase šijí roušky a chodí s pokrývkou nosu a úst.

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že jeho resort ve čvrtek začal vyjednávat s většinou českých textilních výrobců. Na webu ministerstva průmyslu je seznam zatím osmi textilních společností, kde je možné okamžitě nakoupit látky, případně rovnou roušky. „Budeme tam postupně přidávat všechny další producenty, kteří nám deklarují to, že mají určitou výrobní kapacitu,“ uvedl Havlíček.

MPO ČR

@mpo_tweetuje Zveřejnili jsme přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu. Jde o otevřený postupně aktualizovaný seznam. Budeme rádi, když se ozvete a přehled se i díky vám bude moct rozšířit.

mpo.cz/cz/rozcestnik/… 5 19

Z Kyjeva ve čtvrtek v 11:00 vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletěla z Česka pro zdravotnický materiál dvě letadla Smartwings. Do Česka míří i další letouny s ochrannými pomůckami a zdravotnickým materiálem, podle Hamáčka první letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek. Přiveze 1,1 milionu respirátorů. V sobotu ráno dorazí nákladní letadlo China Eastern s více než sedmi miliony roušek.