Z šesti let ve vězení za podporu terorismu se stala podmínka. Zákon je podle soudce ‚nepřiměřeně tvrdý’

Trestný čin zůstal stejný, rozhodnutí soudů se ale diametrálně liší. Krajský soud v Brně poslal Benedikta Č., který na internetu schvaloval útok na Christchurch, na šest let do vězení. Odvolací soud mu o dva měsíce později dal podmínku. Důvody vysvětlují rozsudky, které si iROZHLAS.cz vyžádal na základě informačního zákona. Soudce Vrchního soudu v Olomouci Milan Kaderka zmínil, že rozhodl mimo jiné mužův nízký věk a „nepřiměřená tvrdost zákona". Olomouc 6:27 14. července 2021

Rozdíly ve verdiktu soudu, které bijí do očí. V březnu rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že Benedikt Č. si za podporu a propagaci terorismu zaslouží strávit šest let ve vězení.

Proti tomu se odvolali jak pachatel, tak státní zástupce. Oba žádali snížení trestu - žalobce na pět let nepodmíněně, advokátka Benedikta Č. chtěla zrušení trestu nebo podmínku.

Olomoucký odvolací soud nenašel v rozhodování jihomoravských kolegů téměř žádná pochybení, přesto uznal, že trest je „nepřiměřeně přísný“.

„Podle přesvědčení odvolacího soudu projev obžalovaného (...) neodpovídá ani typovou, ani konkrétní společenskou škodlivostí trestní sazbě, předpokládané v ustanovení par. 312e ods. 4 tr. zákoníku, tedy již zmíněnému rozpětí 5 až 15 let odnětí svobody,“ napsal předseda soudního senátu Milan Kaderka.

A čím se vlastně mladý muž provinil? Benedikt Č. do internetové diskuse pod článek, ve kterém bylo přiložené i video z teroristického útoku na mešitu v Christchurchi, napsal: „Jak jim chutna jejich medicina !!! Dobra prace ! ???“

Jen pro připomenutí: při střelbě v novozélandském městě před třemi lety Brenton H. zavraždil 51 věřících a 49 zranil. Celou událost přitom vysílal online.

‚Nepřiměřeně tvrdý‘ zákon

Jak ale upozornil olomoucký soud, zákon v takovém případě řadí do stejné kategorie pachatele, kteří propagují terorismus v rámci skupiny nebo třeba během války, i ty, kteří napíšou krátký komentář na internet. Rozhodl se proto využít možnosti trest snížit pod hranici pěti let.

„... nevyužití tohoto zákonného ustanovení (byť odvolací soud připouští, že z ryze formálního pohledu kritéria pro jeho užití naplněna nejsou), by znamenalo uložení trestu, který by svojí výší extrémně vybočil z mezí naznačených především v ustanovení par. 38 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku (ten říká, že se při ukládání trestu soud musí přihlédnout k povaze a závažnosti trestného činu a k poměrům souzeného - pozn. red.),“ popsal Kaderka.

Krajský soud v Brně přitom neviděl důvod pro to, aby k této mimořádnosti přistoupil. Naopak brněnský arbitr Michal Zámečník v březnovém rozsudku popsal, že muž neprojevil lítost, byl v mládí souzen, má jako zbrojíř kladný vztah ke zbraním a užívá omamné látky i alkohol. „Soud tak na straně obžalovaného neshledal žádné přetěžující, ale ani polehčující okolnosti,“ uvedl v rozhodnutí.

Vycházel přitom z policejního záznamu, který ale podle obhájkyně Marie Šebelové „nebyl podložen relevantními důkazy“. Olomoucký soud sice připustil, že nová policejní zpráva už kladný vztah k drogám nezmiňuje, jeho život ale kvůli dřívějším tahanicím u soudu „zcela příkladný“ nebyl. Přesto našel polehčující okolosti, díky kterým trest snížil.

Další polehčující okolnosti

Olomoucký soudní senát kromě výše trestu brněnským kolegům ještě vytkl, že při úvahách o vyřešení případu nezohlednili mužův věk. V roce 2019, kdy komentář na internet napsal, mu totiž bylo 21 let.

Podle vrchního soudu se tak „blížil věku mladistvých, kdy zcela evidentně jeho osobnostní vývoj doposud nebyl ukončen“. Senát se domnívá, že během dalších let se poučí a „podobného chování se vyvaruje“.

To by ale pro snížení jeho trestu nestačilo. Soudce Milan Kaderka mimo jiné zmiňuje, že mu pomohlo i to, že soudy v Česku ve velmi podobných případech vždy využívaly možnosti mimořádně trest snížit. Například třicetiletý Jakub W. dostal tříletou podmínku a muž z České Lípy se dohodl na podmínce v trvání dva a půl roku.

Vrchní soud navíc nezjistil, že „by onen příspěvek, k jehož autorství se obžalovaný hlásí, realizoval obžalovaný z explicitně rasistické, případně jiné extrémistické pohnutky. Jeho projev, jakkoli je stupidní, byl učiněn formou dvou relativně krátkých vět, v jejichž obsahu nelze dohledat žádné vulgarismy či explicitně nenávistné projevy“. Jiné komentáře pod článkem podle mínění soudu byly horší.

Diskuse o interpunkci

Debatu u obou soudů potom vyvolala i zdánlivá drobnost - způsob, jakým Benedikt Č. použil interpunkci v komentáři. Věty „Jak jim chutna jejich medicina !!! Dobra prace ! ??? totiž obsahují několik vykřičníků a otazníků, ze kterých advokátka vyvozovala, že byly míněné jako otázka. Sám Benedikt Č. přitom dodal, že chtěl rozproudit diskusi pod článkem.

„Soud však dospěl k závěru, že věty nelze od sebe oddělovat a hodnotit podle interpunkce, která se za nimi nachází,“ napsal brněnský soudce Zámečník s tím, že „vyznívají pochvalně“.

Během procesu u Vrchního soudu v Olomouci se diskuse vedla znovu a obhájkyně Benedikta Č. nově předložila jako jeden z důkazů i znalecký posudek, který měl dokazovat, že věta jednoznačně neschvaluje teroristický čin. Kaderka ho nicméně smetl ze stolu s tím, že znalkyně nebyla objektivní, a rozhodl se češtinářskou stránkou věci příliš nezabývat.

„Význam tohoto výroku je tedy podle přesvědčení soudu odvolacího zcela jasný, bez ohledu na to, kolik a jakých interpunkčních znamének je za ním umístěno. Podle mínění odvolacího soudu je lhostejné, zda na tento výrok bude nahlíženo jako na větu oznamovací, rozkazovací či zvolací. Klíčové je vyznění výroku...“

Za komentář mu tak nakonec uložil dvouletou podmínku s odkladem na čtyři roky. Soudní senát je přesvědčen, že to stačí k tomu, aby si během dospívání uvědomil „nesprávnost svého jednání“.

Rozhodnutí je pravomocné a Vrchní soud v Olomouci tak nejspíš spor ukončil. Benedikt Č. má dva měsíce na to, aby se proti němu dovolal. Zatím to ale podle databáze Infosoud.cz neudělal. Zbývá mu necelý týden.

