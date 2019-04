V podkladech to bylo, prezident to interpretoval jinak, říká k omylu v Rakousku šéf zahraničního odboru Hradu

Miloš Zeman se omluvil bývalému vídeňskému starostovi, kterého nespravedlivě nařkl, že Vídeň v době jeho působení nepřispěla „ani šilink“ na činnost českojazyčné školy. Chybu na sebe nakonec vzala velvyslankyně. Byla to jenom její chyba? Nejenom na tyto otázky odpovídá ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. dvacet minut radiožurnálu Vídeň/Praha 21:20 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Jindrák | Foto: Jana Přinosilová

„Jde o nešťastnou událost, došlo k tomu souběhem několika okolností. Pan prezident dostal od paní velvyslankyně informaci, která nebyla úplně přesná. Neříkám, že byla chybná,“ vysvětluje Jindrák s tím, že město Vídeň přispívá na činnost české školy některými jednotlivými projektovými penězi, nikoliv v pravidelném zákonném rámci.

Na otázku moderátora Tomáše Pancíře, zda šlo jenom o chybu paní velvyslankyně, odpovídá kladně – před vystoupením Miloše Zemana mu měla dát informaci přesnější.

„Přátelské setkání s krajany bylo hezky připravené, akorát tato záležitost to trošku zastínila,“ dodává.

Přepis části rozhovoru:

Neměl by být pan prezident v takovýchto situacích zdrženlivější? Než něco řekne ve veřejném projevu, neměl by si to ověřit, případně se zeptat na detaily? Nebo ujistit, jestli opravdu ani šilink, respektive ani euro tam nešlo?

On je to problém trošku... Pan prezident má hrozně dlouhou a velmi pečlivou paměť a když něco slyší, on to potom doslova zopakuje. A když to slyšíte, a to se stává i nám, že slyšíte těsně před nějakým vystoupením nějakou větu, tak ji potom nějakým způsobem interpretujete. Takže samozřejmě v podkladech to bylo uvedeno, jaký je ten systém poskytování těch dotací.



Počkejte, to znamená, že v těch podkladech, které měl pan prezident, to bylo správně?

Bylo to tam, ale ten rozsah byl poměrně malý. Tam bylo asi pět nebo šest řádků, akorát o škole Komenského, že má novou tělocvičnu. Že prostě přispívá český stát. Ale nebyl tam nějaký přesný rozpis – kdo, kolik a jak přesně ty peníze chodily.

Vrátili jste se k tomu v kanceláři prezidenta republiky, vzali jste si třeba z toho nějaké poučení? Z téhle té aféry?

Já bych teda neříkal, že to byla aféra.

To řekl sám pan prezident na závěrečné tiskové konferenci.

Byla to nepříjemnost z mého pohledu spíš, protože bohužel tato nepříjemnost zastínila další otázky, o kterých už jste se zmínil. Počínaje tou dopravou a konče třeba i tím kanálem Odra – Dunaj. Ale na druhou stranu samozřejmě poučení. My se k tomu ještě budeme vracet. Shodou okolností se uvidíme s panem prezidentem zítra. Předpokládám, že to asi ještě bude nějakým tématem nějaké rozpravy. Pro mě to nebyla příjemná situaci, říkám to zcela na rovinu.

Pan prezident se nakonec bývalému starostovi Vídně omluvil. Vy jste byl u toho, kdy si telefonovali, nebo alespoň četl jsem, že si telefonovali?

Tam bohužel došlo k dezintepretaci trošku. Já jsem to možná špatně řekl, nevyčítám to paní redaktorce v Lidových novinách... Já jsem jí řekl a ona mi možná špatně rozuměla, protože ve Vídni byl strašný vítr... My jsme spolu telefonovali.

Je to sice blbost, ale je to mnohdy důležité, že jsem říkal, že já jsem telefonoval s tajemníkem pana Häupla, který mi řekl, že s ním hovořil – že pan Häupl to bere docela klidně, a že je vděčný za to, že pan prezident se cestou nynějšího starosty města Vídně pana Ludwiga takto i veřejně omluvil. Takže to byla trošku dezinterpretace, ale já jsem u toho byl. U všech těch výroků a je to tak, jak to víceméně i pan Ovčáček popsal.

Petříček káral

Nebylo by šťastnější, kdyby pan prezident se spojil přímo s tím Häuplem?

My jsme to udělali touhle tou formou, já myslím, že to bylo ještě i docela lepší v tom smyslu, že u toho, u té pronesené omluvy sedělo dalších asi dvacet lidí, včetně dalších představitelů Horního a Dolního Rakouska. Já myslím, že to bylo velmi důstojné, a že to bylo přeneseno touto cestou docela dobře.

Ještě jedna věc k téhle té záležitosti. Na ten projev ke krajanům reagoval na twitteru i ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček. Budu ho citovat – Úkolem českých představitelů je rozvíjet vztahy s našimi sousedy, není potřeba politiky okolních zemí známkovat. Tolik citace pana ministra zahraničí. Zaznamenal tenhle ten tweet pan prezident?

Ano, zaznamenali jsme ho.

Co k tomu říkal?

No, jenom jsme si říkali, jestli je to jediný člen vlády, který se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, že možná ta reakce zazněla ještě dřív, kdyby někdo zvednul telefon a zeptal se, jak to bylo, nebo co za tím bylo za problém. Já bych panu ministru Petříčkovi tu situaci vysvětlil, protože my jsme na to přišli, že ta interpretace nebyla správná de facto hned po skončení té akce. Ale je to věc pana Petříčka. Zveřejnil to, tak já to respektuji.

Bral to třeba pan prezident tak, že ho ministr kárá veřejně?

Kárá... No, že ho kritizuje. Ano.

Cesta do Číny

Miloš Zeman se na konci dubna chystá do Číny na summit o projektu takzvané hedvábné stezky. Program je podle Jindráka hotov, potvrzené je setkání s čínským prezidentem. S Vladimirem Putinem se Zeman potká, nicméně se neplánuje zvláštní bilaterální schůzka.

Jedním z témat rozhovoru je, že Miloš Zeman se chce sejít s představiteli firmy Huawei. „Nepředpokládám, že by se to řešilo v rámci konference, možná v kuloárech,“ uzavírá Jindrák.