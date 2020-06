Radní Šarapatka porušuje zákon, tvrdí poslankyně ANO Kořanová. Moravce by podle ní měla ČT vyměnit

Poslankyně a členka volebního výboru sněmovny Barbora Kořanová (ANO) navrhuje odvolání člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky. Tvrdí, že svými vyjádřeními porušuje zákon. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz nastínila i to, jaké pořady by se podle ní měly změnit. A nechala se slyšet, že jí vadí chování stranického kolegy Stanislava Berkovce, jenž rozeslal poslancům hnutí ANO e-mail hodnotící kandidáty do Rady České televize. Rozhovor Praha 0:30 5. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Kořanová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy přesně vám začalo vadit chování pana Šarapatky?

Sleduji ho delší dobu, ale asi poslední rok je to urputnější. Pan Šarapatka na sebe rád upozorňuje – hlavně na to, jaké názory má. V podstatě je to teď v takovém stadiu, že jeho texty se týkají mé osoby a nejsou úplně lichotivé. Naopak jsou urážlivé, na což jsem zvyklá, ale od člena Rady České televize mi to přijde nepřípustné.

A kritika z jeho strany vám přijde jako důvod pro odvolání?

Určitě ano. Máme tady nějaký kodex a zákon o České televizi, kde je paragraf šest, který udává důvody odvolání člena rady. Máme také napsáno, že rada má kontrolovat objektivitu a vyváženost médií, což pan radní určitě nedělá a svým chováním radu poškozuje. Ale je to můj názor a moje iniciativa. Dokážu pochopit, že má někdo jiný politický názor, ale člen rady by si neměl dovolit, aby byl vidět jeho názor.

Vaše drzost a naduté papaláštví jsou k nevíře. Můj status na mém FB účtu si v ničem nezadá s Vaším statusem, v němž nad Vaší rozesmátou fotkou kondolujete příbuzným Čechů, kteří zahynuli pod lavinou. Nehrajte si na arbitra slušnosti, pokud se sama pohybujete za hranicí nevkusu. — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) June 1, 2020

Takže vám vadí jeho publikační činnost?

V podstatě ano. Vadí mi, co píše na sociálních sítích, kde má mimo jiné napsáno, že je člen Rady České televize. To stejné píše na webu Forum 24, kde uráží mě a moji rodinu, což mi vadí a myslím si, že člen rady by se takhle chovat neměl.

Jsou tam tedy hlavně osobní důvody z vaší strany?

Jsou tam určitě osobní důvody, ale hlavně jsou to lži. Pan Šarapatka tam píše, že ho chce odvolat premiér (Andrej) Babiš a hnutí ANO.

Vyjádření Zdeňka Šarapatky Paní poslankyně Barbora Kořanová často kombinuje mou funkci v Radě České televize s mou civilní profesí – prací novináře pro Forum 24. Pokud hodnotí moje texty s tím, že má pocit, že jsou urážlivé, tak nevím, co by řekla o dalších novinářích v mediálních radách. Co se týče urážek, tak se to paní poslankyně snaží dovozovat sociálními sítěmi. Tam mi minulý týden napsala nedobře míněný komentář. Potom se rozjela diskuse o tom, jaký jsem sprosťák, ale nikdo to nedokáže ukázat na žádném konkrétním textu nebo statusu. Pokud má paní poslankyně moje statusy za urážky, tak platí přísloví o potrefených husách.

A tak to není?

Ne. Všude říkám, že je to moje iniciativa a my jsme to na klubu ani neprobírali. Nedostala jsem to odvolání ani jako rozkaz od pana prezidenta. Absolutně odmítám, že by to mělo být uvolnění jeho místa pro komunistickou stranu.

Není to tedy z vaší strany snaha místo uvolnit?

Pokud tohle někdo píše, tak je to lež a je to cílená lež. Dle mého tímto pan Šarapatka pouze upozorňuje na sebe. Je to podle mě nějaká jeho forma propagace. Z tohoto důvodu jsem si řekla, že mi to vadí a že nechci, aby takový člověk byl v radě.

Koho byste si na jeho místo představovala? Zajímá mě, jestli jste – když navrhujete odvolání člena – přemýšlela, kdo by ho mohl nahradit. Pokud by chtěl kandidovat novinář Michal Klíma, který dostal od volebního výboru nejvíc hlasů, je to člověk, kterého byste v radě ráda viděla?

Určitě. Je tam ale spoustu kvalitních kandidátů, kteří by si místo zasloužili. Pana Klímu neznám osobně, ale jeho životopis jsem si prostudovala a nemám s ním problém.

Právo občana obrátit se soud je "zastrašování"? To říká absolventka plzeňských práv? Vraťte diplom! — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) June 2, 2020

Mluvila jste o tom, že je problematické, že pan Šarapatka veřejně říká své názory. To ale dělá například i moderátor Lubomír Veselý.

Ano, ale kdybychom takhle měli posuzovat všechny kandidáty, tak bychom se nedostali vůbec nikam.

Zdeněk Šarapatka (61) Publicista a politický komentátor serveru Forum 24, moderoval i publicistické pořady na různých stanicích. V roce 1998 kandidoval do Senátu za Prahu 11, skončil ale na třetím místě. Následně působil jako poradce premiéra Miloše Zemana a jako vrchní ředitel sekce premiéra Stanislava Grosse. Členem Rady České televize je od 16. září 2015, při volbě získal 93 hlasů od 155 přítomných poslanců.

Jde mi o to, že jste říkala, že by u radních neměly být názory vidět…

Když si ale vezmete minulost pana Šarapatky, který kritizuje pana Veselého za servilní rozhovor a sám točil rozhovory s paní Miroslavou Němcovou (z ODS) o pečení cukroví… Nechci komentovat Šarapatkovu minulost, protože rád podává trestní oznámení. Lubomír Veselý se v médiích pohybuje dlouho a já jsem konzistentní v názoru, kdo by měl v radě sedět.

Proti České televizi mám spoustu výhrad, ale také si jí velmi vážím a vždycky jsem se jí zastávala. Samozřejmě mi tam vadí některé pořady…

Otázky za zenitem?

Vadí vám právě ty pořady, kterých se pan Šarapatka zastává, jako jsou Reportéři ČT nebo 168 hodin?

Ano, vadí mi ale spíš forma toho pořadu, ne ty pořady samotné. Věřím tomu, že paní Fridrichová je schopná novinářka, ale vadí mi například v Reportérech ČT kauza Lidice, která mi přijde neuvěřitelná. To ale není o práci pana (Marka) Wollnera nebo Nory Fridrichové. Je to o způsobu, jakým reportáže točí. Na volebním výboru budeme právě v září kauzu Lidice a její reportování ze strany ČT řešit. Mně u pana Šarapatky ale vadí spíš názory směrem k mé osobě – jako že jsem poslaná z Hradu – než to, jakých pořadů se zastává.

,Řekněte mi, proč bych to měl dělat.‘ Poslanci ANO Berkovce podrželi, místo šéfa výboru neopustí Číst článek

Nechci se vyjádřit k reportážím o panu premiérovi, ale občas mi práce těchto novinářů přijde tendenční. Kvůli tomu má Česká televize čím dál tím víc odpůrců, protože ti lidi mi píšou.

Podle průzkumů má Česká televize dost silnou podporu veřejnosti.

To ano, zpravodajství je na obrovské úrovni. Televize má skvělou dramaturgii, režii... Podle mě by tam ale některé pořady už neměly být. Třeba Otázky Václava Moravce.

Barbora Kořanová (35) V roce 2011 promovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V minulosti pracovala v rodinné firmě a podnikala v oblasti bytových interiérů. Od roku 2016 do roku 2018 byla zastupitelkou v městské části Plzeň 2-Slovany. Po sněmovních volbách v roce 2017 se stala poslankyní za hnutí ANO. Od 28. listopadu 2017 je členkou volebního výboru sněmovny.

Co vám na nich vadí?

Já na to nekoukám, za mě je ten pořad za zenitem.

Pořád se na něj ale dívá dost lidí.

To je pravda, ale mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat.

Proč si to myslíte?

Zve si tam stále stejné lidi. To je ale můj osobní názor a Česká televize jinak dělá dobrou práci. Nezpochybňuji, že veřejnoprávní televizi potřebujeme.

Ráda bych se ještě vrátila k panu Klímovi. Jeho životopis je důstojný, ale mě například zaskočil jeho článek na webu Info.cz, kde mluvil dost podobně jako Pirátská strana, která ho navrhovala. Podle mě je celkově apolitičnost volby pokrytecká, protože na tom bude mít vždycky nějaká strana zájem.

Poslanci vyslali v tajné volbě do Rady České televize Xavera Veselého či ekonomku Lipovskou Číst článek

A to vám nevadí?

Nevadí, ale měla by ta volba být transparentní. Pak by s tím nikdo neměl problém a vědělo by se, kdo je tady za koho.

Chtěla byste tedy, aby byla volba veřejná?

Nemám problém s veřejnou ani s tajnou volbou. Já se nestydím za to, koho volím. Nechci říkat, koho jsem při poslední volbě volila, hlas jsem ale nedala všem třem kandidátům.

Neřeknete mi, koho z nich jste nevolila?

Neřeknu. Je to volba tajná a já bych to tak chtěla nechat.

Snažím se dopracovat k tomu, kde je podle vás hranice na požadování odvolání členů. Nevybíravě se vyjadřuje například i Vítězslav Jandák z Rady Českého rozhlasu, který novináře Jindřicha Šídla označil za „vodpad“, publicistovi Jiřímu Černému by zase „jednu flákl“. Když se bavíme o podle vás problematickém chování pana Šarapatky, budete se snažit odvolat i další kontroverzní členy?

Já si ale myslím, že pan Šarapatka stejně odvolaný nebude.

‚Porušuje zákon‘

Mám z toho pocit, že je to váš osobní boj proti panu Šarapatkovi.

Není to osobní boj, opravdu ne. Já pana Šarapatku neznám…

Vokřál končí v hnutí ANO. Vadí mu napojení brněnských buněk na ‚různé lidi z podsvětí‘ Číst článek

Před chvílí jste ale říkala, že je to osobní.

Je to osobní, protože útočí na mě a čte to moje dcera a moje rodina a to se mi nelíbí. Útočí neustále i na pana premiéra a na pana prezidenta. Nevím, jak to na volebním výboru dopadne, ale prostě mě překvapuje to, že on to dělá konzistentně celou dobu. Upozorňuje na to, jak politicky smýšlí, a vyjadřuje se sprostě. Chápu, že opozice má strach, že vznikne nějaký precedent odvolávání a budou se odvolávat všichni.

Není to úplně tradice, že by se členové odvolávali, že?

Myslím, že se tady nic takového nestalo. Pokus tady asi byl, ale já to neberu tak, že by to mělo pokračovat odvoláváním členů. Od pana Jandáka to byl emoční výpad, ale pan Šarapatka to dělá konzistentně. Beru to tak, že členy rady volí sněmovna. Pokud ale někdo porušuje zákon, tak nevím, proč by ten precedent nemohl vzniknout.

Volební výbor Volební výbor se v rámci své legislativní činnosti věnuje zejména mediální a volební problematice. Poslanecká sněmovna ho zřizuje také pro účely volby členů Rady České televize a členů Rady Českého rozhlasu a jeho členy volí z poslanců podle zásady poměrného zastoupení.

Pan Šarapatka tedy zákon porušuje?

Stoprocentně ano. Tak má hlídat objektivitu a vyváženost České televize…

A to nedělá?

Nedělá. Podle mě to stoprocentně nedělá.

A to si myslíte, nebo to máte nějak ověřené?

To je můj subjektivní názor, stejně jako ta iniciativa je moje. Nemluvím za hnutí ANO ani za nikoho jiného. Za Barboru Kořanovou říkám, že zákon porušuje. S panem Šarapatkou bychom asi našli na kávě společné téma, ale vadí mi, že se mnou nikdy nemluvil a píše o mně tyhle věci. Zaměstnanci České televize mají kodex o vyjadřování na sociálních sítích…

Prezident Zeman se opět otřel o novináře, tentokrát v souvislosti s vraždou na saúdskoarabské ambasádě Číst článek

Ale rada kodex o vyjadřování na sítích nemá.

Nemá. Ale já taky nejsem poslanec jen od sedmi do osmi do večera. Jsem poslanec pořád, takže si nedovolím napsat o nikom nic takového, protože tu funkci zastávám stále.

Poslední kapka pro vás tedy byl tweet pana Šarapatky v den, kdy zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS)?

Ano. Do té doby jsem to brala stylem „dělá to špatně, ale je to nějaká jeho politika“. Ten tweet už byl ale totálně přes čáru a s tím souhlasili i členové opozičních politických stran.

Toho vyjádření se samozřejmě nezastávám. Nemůže ale k takovým výrokům pan prezident ostatní sám provokovat? Například když veřejně mluví o tom, že by se novináři měli likvidovat?

V tom s vámi naprosto souhlasím. Ty výroky odsuzuji a neměly by se veřejně říkat. Ale je to pan prezident, volilo ho mnoho lidí, jsme na to takhle zvyklí a už nikdo nezmění, že je prezident.

Takže si na to máme v jeho případě zvyknout? Nebo to, že ho volilo hodně lidí, ho k takovým výrokům opravňuje?

Já to tím nezlehčuji. Takhle nemluvím a nemám takové vyjadřování ráda, ale to je asi všechno, co proti tomu můžu dělat.

Toto vyjádření je otřesné. To nemůže přicházet od lidí, kteří mají reprezentovat veřejnost v orgánech veřejnoprávních médií. Rozhodla jsem se, že navrhnu Poslanecké sněmovně odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady @CzechTV https://t.co/ouruSKiLG9 — Barbora Kořanová (@koranova_b) January 21, 2020

E-mail před volbou

Ještě bych se vás rád zeptal, jak je to s panem (poslancem za ANO Stanislavem) Berkovcem…

To nevím, na to se budete muset zeptat jeho.

Já se ho právě ptal. Říkal mi, že funkci k dispozici nedá, protože ho podpořil poslanecký klub ANO.

Zaznamenala jsem jeho výstup i téma toho nešťastného e-mailu. Ten seznam jsem ale nedostala, takže asi není na mně, abych to komentovala. Minulý týden se klub za pana Berkovce postavil. Nikdo mi ale neodpověděl na to, co to znamená. Padl dotaz, o čem přesně se hlasuje, ale nikdo nám neodpověděl.

Podle pana Berkovce to znamená, že ve funkci zůstává.

Ano, to jsem zaznamenala v médiích.

Měl by člověk s takovou kauzou na krku podle vás dělat šéfa volebního výboru sněmovny?

Stojím si za tím, že by měl dodržet to, co tady pronesl. Jeho odvolání ale nebudu iniciovat.

Sněmovna bude jednat o možnosti žen zvolit si nepřechýlené příjmení. Výbor to podpořil, vláda ne Číst článek

Proč ho nebudete iniciovat, když vám jeho chování vadí?

Je to můj stranický kolega. To bych řekla, že není vhodné. Pokud ale někdo jiný odvolání navrhne, tak si pana Berkovce vyslechnu, ale budu hlasovat pro jeho odvolání. Měl by se ale zachovat jako chlap a splnit to, co slíbil.

Neměl by dát svou funkci k dispozici i na volebním výboru?

Ano, já také nevím, proč to probíhalo na klubu. Možná chtěl vědět názor ostatních členů. Po tom nešťastném e-mailu říkám, že bych hlasovala pro jeho odvolání. Nevěřím ale tomu, že si takové seznamy nedělají i ostatní strany. Kolegové z našeho klubu o e-mail požádali a on jim vyhověl.

Pan Berkovec podal kvůli tomu e-mailu trestní oznámení. Myslí si, že ho někdo upravil. Ještě v březnu ale pan Faltýnek řekl, že „Standa jen udělal chybu“. Nebudete tlačit na to, aby pan Berkovec nevykonával funkci šéfa výboru alespoň do chvíle, než se věc řádně prošetří?

Pan Berkovec má určitě zkušenosti, dělal na Nově a je asi kompetentní k funkci předsedy. Podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nevím, jakým způsobem budou postupovat orgány činné v trestním řízení. Prostě se to stalo a myslím si, že pravdu nikdo nezjistí. Měl by se ale sám vzdát své funkce. To je za mě. Měl by to udělat. Ten e-mail včetně načasování byl nešťastný a podle mě celou volbu ovlivnil.

Myslíte? Je pravda, že se nakonec zvolili kandidáti, které Berkovec označil za „neutrální“.

Vím, že kvůli tomu bude protestovat Milion chvilek, ale nezdálo se mi, že by pan Berkovec ty tři kandidáty doporučil. U paní Lipovské bylo něco neutrálního. Já si nemyslím, že by ty zvolené členy doporučil jako servilní.

Ostatní kandidáty nedoporučil.

Takových já mám taky dost. Teď nechci říct žádné jméno.

A ovlivnil tedy e-mail tu volbu?

Myslím si, že volbu ovlivnilo spíš to, že se to s e-mailem stalo, než přímo jeho obsah. U zvolených radních podle mě pan Berkovec neříkal, že jsou super a budou poslouchat hnutí ANO.

Česká televize bude mít letos vyrovnaný rozpočet, oproti původnímu návrhu ušetřila 200 milionů Číst článek

Poslankyní jste od roku 2017, při rešerši jsem o vás ale našel jen pár zmínek – například u zákona o právu na digitální služby státu nebo u návrhu na snazší odtah odstavených automobilů. V poslední době jste ale vidět víc. Čím to je?

Jsem teď trošku kontroverzní osoba. Je to díky sociálním sítím a teď nově i díky panu Pavlovi Novotnému (z ODS), který mě označuje velice nevkusnými výrazy. Nemyslím si, že bych se na sítích vyjadřovala nějak nevhodně. Sám víte, že tam oslovím jen určitou sociální bublinu. Teď byl koronavirus, lidé se nudí a jsou doma, tak hodně komentovali.

Nezvýšila jste aktivitu v souvislosti s tím, že příští rok budou volby?

To ne, já se chovám pořád stejně. Je teď samozřejmě hodně vidět ta Česká televize. Na sněmovní volby je podle mě stále ještě čas. Nedělám si kampaň a je to spíše i tím, že dostávám čočku na sociálních sítích. Pan Novotný mě neustále uráží a já se proti tomu chci bránit.

Jak se chcete bránit?

Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlela. Nejvíc mě na tom uráží to, že je při setkání tváří v tvář podle řady lidí normální a chytrý, ale hraje něco proti mé osobě pro svých 500 fanoušků. Nebo nevím. On mi teď píše skoro každý den a přemýšlela jsem, že ho zablokuji, i když to dělám nerada. I dcera se mě ptala, jestli je to normální, když mi napsal i dopis s hlavičkou Řeporyjí.

Chystáte i nějaké trestní oznámení?

To nedělám. Ale obtěžuje mě to a už jsem to řešila i s kolegy z ODS.