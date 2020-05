Před dvaceti lety byla odhalena kauza Olovo. Plán Zemanových poradců, jak očernit kritičku Buzkovou

Přesně před dvaceti lety se lidé v Česku dozvěděli o chystané operaci Olovo – plánu na očernění oblíbené političky ČSSD a poslankyně Petry Buzkové. Ta byla výraznou stranickou kritičkou tehdejšího premiéra Miloše Zemana. Dokument, který 16. května 2000 zveřejnila Mladá fronta DNES, vznikl právě v okruhu Zemanových poradců v čele s Miroslavem Šloufem. Praha 14:30 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza Olovo získala název podle chemické značky Pb, která je shodná s iniciálami Petry Buzkové. Ta byla kritičkou tehdejšího premiéra Miloše Zemana | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Když chce někdo někoho diskreditovat, tak nepředpokládám, že si to sepíše na papír, to se prostě nedělá, to nedělá ani ten nejpitomější amatér,“ reagoval v květnu roku 2000 tehdejší premiér Miloš Zeman na zveřejnění kauzy Olovo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před dvaceti lety se lidé v Česku dozvěděli o chystané operaci Olovo – plánu na očernění poslankyně Petry Buzkové. Více v příspěvku Zdeňky Trachtové

Ta název získala podle chemické značky Pb, která je shodná s iniciálami Petry Buzkové. Plán počítal mimo jiné s vypuštěním pomluv o tom, že se Buzková v minulosti živila prostitucí, spolupracovala s StB, nebo že týrá svoji malou dceru.

Zástupci vedení ČSSD včetně premiéra se tehdy od spisu Olovo distancovali. Uvedli, že je má kauza poškodit před volbami. Zlom nastal v srpnu 2000, kdy Zemanův poradce Zdeněk Šarapatka na policii vypověděl, že autorem Olova je další premiérův poradce Vratislav Šíma. Policie následně Šímu obvinila.

Současně ale začala stíhat i reportéry Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka za to, že odmítli sdělit jméno člověka, který jim dokument předal. „Ne, to bohužel nejde,“ vysvětlovala o rok později v Českém rozhlase Slonková. „Myslím, že to nejde teď, ani nikdy příště,“ doplnil Kubík.

Trestní oznámení

Zeman zároveň na oba reportéry podal trestní oznámení pro pomluvu. Státní zástupce nakonec stíhání novinářů v březnu 2001 zastavil s odůvodněním, že se žádného trestného činu nedopustili.

Obvinění byl ale v červnu 2001 zproštěný i Šíma, a to s argumentem, že sice Olovo sepsal, ale jeho jednání podle žalobce nebylo dostatečně společensky nebezpečné. Prezident Václav Havel prohlásil, že by měl autor dokumentu dostat vyhazov.

„Takový člověk nemůže podle mě působit ve státním orgánu. To jsou estébácké manýry mně dobře známé,“ řekl Havel.

Šíma ale na Úřadu vlády zůstal. Naopak Šarapatka na vlastní žádost odešel. Sama Buzková pro Radiožurnál uvedla, že na kauzu Olovo nechce vzpomínat, a proto se k ní nebude vyjadřovat.