Hilšer a Drahoš posílí v Senátu klub Starostů a nezávislých, hnutí má tak šanci získat post předsedy

Bývalí prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer posílí v Senátu klub Starostové a nezávislí. Oba noví senátoři oznámili svá rozhodnutí na společné tiskové konferenci. Frakce Starostové a nezávislí tak má šanci stát se nejsilnější v horní komoře. Praha 11:33 18. 10. 2018 (Aktualizováno: 13:10 18. 10. 2018)

„Vstoupím do klubu STAN. Je velice důležité, aby naše země byla dále součástí západní Evropy. To je priorita,“ řekl na tiskové konferenci Hilšer, který jednal s frakcemi Starostů, lidovců a Senátor 21. Rozhodování o vstupu do klubu ovlivňovala podle jeho slov i jejich početnost a možnost ovlivnit volbu šéfa horní komory.

Drahoš podle svých slov jednal s dvěma kluby – s KDU-ČSL a STAN. „Nakonec po zvážení všech aspektů jsem se rozhodl, že vstoupím do klubu STAN. Chtěl bych ale spolupracovat nejenom s klubem KDU-ČSL, ale se všemi senátory, kteří sdílejí stejný pohled na smysl Senátu,“ prohlásil.

Obchodníci se strachem

Společně s Hilšerem by chtěli v horní komoře realizovat pozitivní program. „Česká společnost potřebuje spíše povzbudit než naslouchat strašení některých lidí. Máme být sebevědomá, hrdá společnost. Doufám, že Senát bude hrází pro tyto obchodníky se strachem,“ doplnil Drahoš.

Početnost klubů bude mít vliv na to, který z nich bude nominovat kandidáta na předsedu Senátu. Podle zvyklostí má toto právo nejsilnější senátorský klub a zástupci frakcí vesměs tvrdí, že budou tento úzus respektovat.

Starostové už oznámili tři možné kandidáty – Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka. ODS by navrhla nynějšího místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu, k němuž ale mají Starostové výhrady. Případným nominantem lidovecké frakce by byl Václav Hampl.

Drahoš a Hilšer se shodli v tom, že pravidlo o nominaci kandidáta na šéfa horní komory nejsilnějším klubem by se mělo dodržet. Frakce, nejméně tři nejsilnější, by ale měly podle nich o konkrétním nominantovi diskutovat.

Vedení Senátu Vedení Senátu by mělo zůstat pětičlenné. Budou jej tak jako dosud tvořit předseda a čtyři místopředsedové podle principu poměrného zastoupení. V pondělí se na tom shodli představitelé nejsilnějších senátních stran - ODS, STAN a KDU-ČSL. Adepti na tyto funkce by podle nich neměli být v horní komoře nováčky, měli by v ní být alespoň dva roky. Ustavující schůze Senátu v obměněném složení, na níž se bude volit nové vedení horní komory, se uskuteční v polovině listopadu.

Drahoš, kterého do volby nominovalo hnutí STAN a měl podporu například i lidovců a TOP 09, zvítězil už v prvním kole senátních voleb v Praze 4. V Senátu by chtěl zamířit do školského výboru a hrát v něm, jak uvedl, aktivní roli. Hilšer, jenž kandidoval za vlastní hnutí, porazil ve druhém kole v Praze 2 dosavadního senátora Libora Michálka (za Piráty). V horní komoře by chtěl Hilšer působit ve zdravotnickém výboru.

STAN posílí i Bek a Dernerová

Z nově zvolených nezávislých senátorů se o členství v senátním klubu rozhodl už dříve také rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. I ten bude spolupracovat STAN.

„V mém případě je o tom jasno už od května. My jsme se na tom dohodli v koaliční smlouvě a mířím do klubu STAN,“ uvedl Bek. Do voleb ho nominovali Starostové, podporovali ho také ODS, TOP 09 a Zelení. V Brně zvítězil ve druhém kole voleb.

Ze současných senátorů klub hnutí v horní komoře posílí také lékařka Alena Dernerová (za SD-SN). Dohodla se na tom podle svých slov už před volbami s předsedou klubu Starostů Janem Horníkem. „Není to žádná účelovka,“ uvedla.

Počty klubů se mohou ještě hýbat

Hnutí STAN má teď tak v Senátu nejvíce mandátů, a to 17. Druhým nejsilnějším klubem je nyní ODS s 16 křesly, následují lidovci s 15. ČSSD má v horní komoře po víkendových volbách celkem 13 zástupců, hnutí ANO 7.

Početně nejmenší frakci zatím tvoří Klub pro liberální demokracii – Senátor 21, který má šest členů. Po volbách jej posílil senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht.

Počty v jednotlivých klubech se ale mohou ještě měnit. Záleží na tom, ke komu se přidají zbylí nezávislí senátoři. Čeká se třeba na rozhodnutí Pavla Fischera, bývalé poslankyně TOP 09 Jitky Chalánkové nebo nezávislého senátora z Českých Budějovic Ladislava Faktora.