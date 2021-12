Šikmá věž ústeckého kostela se zpřístupní lidem. Vyroste u ní nové venkovní schodiště

S koncem roku končí prodej prvních 50 budoucích schodů na šikmou věž kostela v centru Ústí nad Labem. Nové venkovní schodiště u hlavní lodi gotického kostela plánuje postavit Ústecká komunitní nadace. Zatím se do věže návštěvníci nedostanou. Ústí nad Labem 16:31 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Tak jestli to bude, tak jsem na to zvědavá. I když ten výhled už asi bude nic moc,“ zamýšlí se Eva Mazurová, která pracuje v lékárně naproti kostelu na Kostelním náměstí, na jehož šikmou věž by do pěti let mohlo vést nové schodiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobné informace shrnula v reportáži Jana Vitásková

O jeho stavbu se už šestým rokem snaží Ústecká komunitní nadace, kterou vede Kateřina Valešová.

„Ze začátku jsme byli velcí optimisté. Říkali jsme si, že to do tří let bude. Pak, když jsme se tím projektem zabývali hlouběji a hlouběji, tak jsme zjišťovali, jaká úskalí tam jsou,“ popisuje.

Jedním z nich bylo například najít variantu vyhovující památkářům i hasičům. „Takže jsme čtyřikrát přepracovávali studii, než jsme se shodli a než jsme našli to nejvhodnější řešení pro obě strany,“ doplňuje Valešová.

Další překážkou pro stavbu točitého schodiště je územní plán města, ve kterém přístavba u kostela není uvedená.

Před 46 lety skončil přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Dodnes je v Guinnessově knize rekordů Číst článek

Nadace požádala o změnu v roce 2018. Město ji schválilo před měsícem, další dva roky ale potrvá, než budou změny platné.

„To jednání o územním plánu má bohužel své legislativní termíny. Už takhle ale můžeme říct, že došlo ke zrychlení celého toho procesu, protože se přes zastupitelstvo podařilo prosadit dílčí změnu územního plánu,“ říká Martin Krsek, historik ústeckého muzea a zastupitel města za hnutí PRO!Ústí.

Jak získat peníze?

Rada města už také schválila memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže mezi městem, nadací a církví.

„To memorandum je symbolické stvrzení ochoty všech tří nejdůležitějších stran na tom projektu spolupracovat. Je důležité pro tu jistotu, že ani jedna ze stran z tohoto projektu v budoucnu nevycouvá,“ dodává Krsek.

Ústecká komunitní nadace informuje o schodech na šikmou kostelní věž | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Peníze na stavbu za zhruba 15 milionů korun komunitní nadace získává třeba prodejem budoucích schodů. Za 25 tisíc korun si majitel koupí vizitku na určitém schodu. Nadace také plánuje zorganizovat sbírku nebo žádat o dotace.