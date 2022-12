Vyslechne Babiš verdikt? Projděte si nejzajímavější momenty z projednávání kauzy Čapí hnízdo

V pondělí v devět hodin se opět zaplní hlavní jednací sál Městského soudu v Praze a prezidentský kandidát Andrej Babiš spolu s Janou Nagyovou (oba ANO) usednou na lavici obžalovaných.

Soudce v kauze Čapí hnízdo, v níž jde o to, zda se majitel Afrofertu Babiš dopustil podvodu, když farma získala padesátimilionovou dotaci, Jan Šott totiž nařídil další projednávání na předvánoční týden. V něm by již mohl padnout prvoinstanční rozsudek. Předseda soudního senátu sice naplánoval další soudní dny hned na začátek ledna, k nim však vůbec dojít nemusí. „Je to opravdu do rezervy,“ předestřel Šott již v polovině října.

Od pondělí do čtvrtka se očekává projednání čtyř bodů, které jsou důležité pro rozhodování soudního senátu: znalecký posudek věrohodnosti Andreje Babiše mladšího, zkoumání podpisu na akciové listině, výpovědi obžalovaných s případnými odpověďmi na dotazy soudců a předložení návrhů na doplnění důkazů nebo svědků.

Server iROZHLAS.cz připravil přehled šesti klíčových momentů a důkazů, které doteď před soudem zazněly.

Výpovědi bankéřů

Finanční dům HSBC poskytl Farmě Čapí hnízdo několikasetmilionový úvěr na stavbu nového multifunkčního objektu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch i na základě výpovědí zaměstnanců banky trestní stíhání v roce 2019 zastavil. Jenže poté se objevilo nové svědectví exbankéře Filipa Koutného a i někteří bankéři podle serveru Neovlivni.cz změnili výpověď.

Klíčový svědek o Čapím hnízdě: Šlo o srdeční záležitost pana generálního. Po výslechu jsem přišel o práci Číst článek

V podobném duchu se nesla i zářijová vystoupení před soudem. Koutný označil projekt Farmy Čapí hnízdo za kuriózní. O projektu se podle svých slov dozvěděl od finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové, původně mělo jít o soukromé sídlo šéfa koncernu. „Opakovaně použila slova, že je to srdeční záležitost pana generálního, jak titulovala pana Babiše,“ popsal Koutný.

Podobně jako on vypovídal i František Kopřiva, bývalý generální ředitel české pobočky banky HSBC. Podle něj by bylo velmi nepravděpodobné, že by banka poskytla úvěr Farmě Čapí hnízdo, pokud by neměla žádnou pojistku v podobě větší společnosti.

Svého bývalého významného obchodního partnera však Babiš za taková vyjádření zkritizoval. „Byl jsem v šoku, co všechno si banka HSBC navymýšlela v žádosti, aby přesvědčili londýnskou pobočku, aby úvěr schválila,“ prohlásil.

Mlčící rodina

Babišovi právníci naordinovali rodině obžalovaného mlčení. K soudu se sice dostavila jeho manželka Monika Babišová, její bratr Martin Herodes i exmanažer firmy Luděk Kalivoda, všichni se však odvolali na právo nevypovídat proti osobě blízké nebo aby si nepřivodili trestní stíhání. Nové světlo tak do případu již nepřinesli.

Soudce Šott přečetl pouze jejich vyjádření z přípravného řízení, kdy čelili otázkám policie. Všichni v nich odmítli, že by spáchali jakýkoliv trestný čin.

Babišův syn

Vypovídat proti svému otci naopak chtěl Andrej Babiš mladší, který kvůli tomu přicestoval ze Švýcarska, kde dlouhodobě žije. Obžalovaný Babiš se z jednání omluvil, aby předešel setkání v jednací síni.

Nikdy jsem neměl akcie Farmy Čapí hnízdo. A tohle není můj podpis, řekl Babiš mladší u soudu Číst článek

Babiš mladší měl být jedním z vlastníků akcií, to však dlouhodobě odmítá. „Myslím si, že jsem nikdy neměl k dispozici akcie Farmy Čapí hnízdo. V ruce jsem neměl ani žádné jiné akcie jiné společnosti,“ řekl soudu. „Nikdy jsem nepodnikal, ani jsem se o to nezajímal,“ uvedl.

Právníci obžalovaných navrhli, aby se podrobil znaleckým posudkům v oblasti psychiatrie a psychologie, čemuž předseda Šott vyhověl.

„Bude se muset vyjádřit psycholog, jestli mluví pravdu, nebo ne, jestli trpí lhavostí, taková je někdy prognóza,“ uvedl jeden z Babišových obhájců Eduard Bruna.

Bývalý dopravní pilot Babiš mladší také popřel, že by na smlouvě ke koupi akcií Farmy Čapí hnízdo byl jeho podpis. „Poprvé jsem ty smlouvy viděl na policii. Nevěděl jsem o tom, že bych měl být akcionářem nějaké společnosti,“ konstatoval.

Čí je podpis na listině?

Rozuzlení, zda smlouvě je podpis Babiše mladšího či nikoli, nepřinesl znalecký posudek v oboru písmoznalectví Aleše Čulíka. Před senátem uvedl, že podpis Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti nemusí být pravý. Zároveň řekl, že u některých jeho podpisů nalezl částečné shody s podpisy jeho otce. Kvůli nedostatku srovnávacího materiálu to ale nedokázal určit jistě.

Hlavním problémem, proč znalec neuměl jednoznačně odpovědět na zadání státního zástupce Šarocha, se stal metodický přístup. „Pokud je podpis na listině doplněn o další nacionále osoby, musí primárně vyloučit, že se o podpis této osoby nejedná,“ vysvětloval mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

‚Nejlepší projekt‘

Součástí obsáhlého spisu je i dokument režiséra Víta Klusáka Matrix AB. V dokumentárním snímku z roku 2015 zaznamenal s Babišovým souhlasem jeden rok jeho života. Jeden ze záběrů je i z Farmy Čapí hnízdo.

„Myslím, že je to nejlepší projekt, který jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v zoo. Já nesnáším čekání, tak jsem si řekl, že udělám něco podobného. Je to fantastický projekt,“ přivítal Babiš hosty na farmě.

Expremiér však celý film zpochybnil. „Dokument obsahuje lidi, kteří mě nesnáší. Je účelově natočený,“ řekl velmi tichým hlasem. Uvedl také, že režisér obelhal lidi, když v roce 2004 natočil dokumentární film Český sen, ve kterém vytvořil fiktivní obchodní dům.

Soukromé sídlo? Ne

V Babišův prospěch naopak vypovídala například finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková nebo bývalý předseda představenstva společnosti ZZN Agro Pelhřimov (původní mateřská společnost Farmy Čapí hnízdo) Zdeněk Kubiska.

Manažerka Procházková soudu řekla, že projekt nevnímala jako Babišův soukromý plán, nemělo podle ní jít ani o jeho soukromé sídlo. Babiš podle ní vůči Farmě Čapí hnízdo žádnou řídicí funkci nevykonával. O tom, že akcie Čapího hnízda vlastnili členové Babišovy rodiny, se prý dozvěděla až z projevu Babiše v Poslanecké sněmovně v roce 2016.

Agrofert pro společnost Farma Čapí hnízdo podle Procházkové vedl účetnictví, ručil také společnosti za úvěr u banky HSBC. Procházková odmítla, že by bance poskytla informaci, že by Čapí hnízdo bylo součástí Agrofertu. Pomáhala ale sjednat podmínky úvěru.