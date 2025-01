Soud rozhodl, že firma Imex je odpovědná za smrt skladníka z Vrbětic. Má platit přes dva miliony

Okresní soud v Ostravě rozhodl, aby firma Imex Group zaplatila 2 185 000 korun rodině skladníka, jenž zemřel v roce 2014 při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku.

Podle soudu je za jeho smrt firma odpovědná. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Sklad podle policie odpálili agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Policisté ale podezírali i pracovníky firmy Imex Group, že agentům pomáhali.

Právník Imexu Radek Ondruš řekl, že se závěry soudu nesouhlasí a že se firma proti nim odvolá. Praha 5:00 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muniční sklad ve Vrběticích po explozích | Zdroj: Policie České republiky

Přes dva miliony korun má zaplatit ostravská zbrojařská firma Imex Group rodině skladníka, který zemřel při výbuchu munice ve Vrběticích v roce 2014. Ostravský soud o tom rozhodl letos 8. ledna, když řešil žalobu pozůstalých.

„Žalované byla uložena povinnost zaplatit na nemajetkové újmě šesti žalobcům celkem 2 185 000 korun a zároveň náhradu nákladů řízení. Nemajetková újma vznikla žalobcům v důsledku úmrtí osoby blízké. Soud shledal, že žalovaná je za tuto újmu objektivně odpovědná,“ řekl mluvčí ostravského soudu Dalibor Zecha.

Ministerstvo vnitra změnilo názor. Znovu bude jednat o pyrotechnickém průzkumu pozemků v okolí Vrbětic Číst článek

Rozhodnutí ještě není pravomocné. Právník Imexu Radek Ondruš Radiožurnálu řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a firma se proti němu odvolá. „Rozhodnutí soudu je excesní. Pokud je pravda, že za výbuchem stáli Rusové, tak za něj nemůže odpovídat zaměstnavatel,“ tvrdí.

Při výbuchu skladu, který měla firma Imex ve vrbětickém areálu pronajatý, zemřeli 16. října 2014 dva pracovníci Imexu: skladník Vratislav Havránek a zbrojíř Luděk Petřík. S Petříkovými blízkými se firma vyrovnala už před lety mimosoudně.

Vycházel ze zjištění policie

Pozůstalí po Havránkovi se odškodnění domáhali soudně. Žalobu podali 16. října 2017, na den přesně tři roky po explozi. Ostravský okresní soud o ní už jednou rozhodl, ale krajský soud po odvolání verdikt částečně zrušil. Okresní soud se proto žalobou zabýval znovu 8. ledna 2025.

Verdikt o odškodnění pozůstalých je mimořádně důležitý. Ostravský soud v něm mimo jiné konstatoval, že podíl viny na explozích muničních skladů ve Vrběticích nese i firma Imex Group. Soudkyně vychází z policejního rozhodnutí o odložení vyšetřování z loňského dubna. Policie sice tehdy nikoho neobvinila, v dokumentu ale detektivové označili hlavní pachatele a napsali, že jim měl někdo pomáhat.

„K otázce, zda a jak žalovaná zavinila smrt svého zaměstnance, se zatím nechci blíže vyjadřovat, protože dosud nebyl vypracován písemný rozsudek,“ řekla soudkyně Leona Cibulková. „Mohu pouze uvést, že soud vycházel ze zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu, z nichž vyplývá, že výbuchy muničních skladů ve Vrběticích provedli důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, přičemž výbuchy nemohli naplánovat a provést bez součinnosti pracovníků žalované společnosti,“ dodala.

S tímto závěrem právník Imexu nesouhlasí. „K tomu nebyl proveden jediný důkaz. To je na základě spekulace. Nebylo prokázané, že by na tom měl kdokoliv z Čechů podíl. To soudkyně zcela ignorovala,“ řekl Ondruš. Podle Ondruše nebylo ani nikdy zcela vyloučeno, že za výbuchem mohla stát chyba skladníků.

Agenti ruské tajné služby GRU Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexander Miškin. Podle britské policie otrávili v roce 2018 v Salisbury přeběhnuvšího špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Podle české policie měli hlavní podíl na výbuších dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Na prohlídku vrbětických skladů se ruští agenti vloudili pod falešnými identitami: jako Moldavan Nicolai Popa a Ruslan Tabarov z Tádžikistánu | Zdroj: Policie České republiky

Ondřej Havránek, syn skladníka, který ve Vrběticích zemřel, rozhodnutí soudu vítá. „Mám za to, že okresní soud správně vyvodil právní závěry, na základě kterých je společnost Imex odpovědná za ten žalovaný nárok,“ řekl Radiožurnálu.

Soudkyně Cibulková ve svém rozhodnutí zmiňuje zjištění detektivů NCOZ, podle nichž výbuchy dvou skladů v říjnu a v prosinci 2014 způsobili agenti ruské vojenské rozvědky GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Policisté ale zároveň došli k závěru, že ruským agentům musel někdo pomáhat, a zajímali se o podezřelé chování majitele Imexu Petra Bernatíka mladšího, pracovníka Imexu Nikolaje Šapošnikova a jeho manželky Eleny.

Kontakty, schůzky, e-maily

Nikolaj Šapošnikov pracoval pro Imex od dubna 2006 do května 2022, byl vedený jako konzultant-specialista na obchody se zeměmi bývalého Sovětského svazu. A jak se policistům podařilo zdokumentovat, manželé Šapošnikovovi se velmi dobře znali s Andrejem Averjanovem, velitelem speciální jednotky 29155, která podle policie způsobila výbuchy dvou vrbětických skladů.

Vrbětice jsou historický zlom pro bezpečnost Česka. Ukázaly, že jsme měli pravdu, říká šéf BIS Koudelka Číst článek

Šapošnikovovi se sešli s Averjanovem třeba v Lisabonu v říjnu 2014, necelé dva týdny před výbuchem prvního vrbětického skladu. Elena Šapošnikovová později policii přiznala, že Averjanova zná už zhruba od roku 2011, kdy se s ním seznámila na večeři v Moskvě, a že pak s jeho manželkou chodila do divadla nebo na vernisáže. S Averjanovem a jeho manželkou navíc byli Šapošnikovovi na společné dovolené na Kypru.

Ještě závažnější je ale e-mailová komunikace mezi Šapošnikovovými a Averjanovem. Podle policie ho Šapošnikovová informovala o pohybech zbrojního materiálu v Česku, psala mu i osobní zprávy, například mu přála k narozeninám a oslovovala ho familiárně „Andrušo“, což dokazuje, jak dobře se znali.

A na konci září 2014, necelé tři týdny před výbuchem prvního skladu, poslal Averjanov Eleně Šapošnikovové e-mail s žádostí, aby dva údajní inspektoři spolupracující s Tádžikistánem mohli navštívit muniční sklady ve Vrběticích. Jak se později ukázalo, jejich pasy byly falešné. Byla na nich fiktivní jména a fotky dvou agentů ruské vojenské rozvědky GRU Anatolije Čepigy a Alexandera Miškina.

A v říjnu 2014 pár dní před výbuchem byli manželé Šapošnikovovi i Averjanov ve slovenském lázeňském městě Bešeňová.

Nikolaj Šapošnikov s manželkou Elenou | Foto: Rajce.net

Policisté vyslechli manžele Šapošnikovovi několikrát, oba ale pokaždé odmítali, že by předávali tajné informace cizí zpravodajské službě a kontakty s ruskou vojenskou rozvědkou GRU popírali.

Podezřelé chování majitele

Také chování Petra Bernatíka mladšího v říjnu 2014 bylo velmi zvláštní. Například den před prvním výbuchem dal všem brigádníkům nečekaně volno, přestože firma právě chystala k převozu velkou zásilku zbraní z vrbětického skladu. Místo brigádníků jel do Vrbětic sám, což podle výpovědí pracovníků Imexu i vrátného muničního areálu před tím nikdy neudělal. Právě tuto cestu do Vrbětic jako jedinou Bernatík nevykázal jako služební jízdu, jinak to přitom vždy dělal.

26:21 ‚Pár vteřin a mohli tam všichni zůstat.‘ O stažení hasičů z Vrbětic rozhodla třiceticentimetrová střepina Číst článek

Policie navíc Bernatíka podezírala, že mohl být přímo v kontaktu s ruskými agenty, kteří výbuchy provedli. Podle policie totiž operátor zachytil jeho mobil na zhruba 40 minut poblíž hotelu Corrado v Ostravě zrovna v době, kdy tam byli ubytovaní Čepiga s Miškinem.

Právník Imexu Radek Ondruš ale tvrdí, že Bernatík u Corrada nikdy nebyl a že v té době byl v sídle své firmy.

Policisté nakonec nikoho neobvinili. Jsou sice přesvědčeni, že sklady odpálili agenti ruské vojenské rozvědky GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, jenže přímý důkaz chybí. I kvůli tomu, že Rusko odmítlo spolupracovat s českými vyšetřovateli a vydat agenty k výslechu. Policisté proto museli loni v dubnu případ odložit.

Dál sice prověřovali roli manželů Šapošnikovových, jenže Nikolaj Šapošnikov loni v únoru zemřel. Z vyzvědačství chtěla policie obvinit jeho manželku Elenu, její stíhání ale zrušil státní zástupce Martin Malůš, protože policie podle něj neprokázala, že by se Šapošnikovová dostávala k utajovaným informacím a předávala je cizí zpravodajské službě.

Fotogalerie (18)