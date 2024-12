Splácíme úvěry a plánujeme podat žalobu. Po finanční stránce nám pomohl slet, říká starosta Sokola

Česká obec sokolská věří, že se jí podaří domoci zabavených peněz, šperků a dalších cenností, které zajistila policie u zesnulé asistentky bývalé starostky Sokola Elišky Colding. „Problém je v dědickém řízení,“ přibližuje v rozhovoru pro Radiožurnál současný starosta Sokola Martin Chlumský, který popisuje i finanční situaci celé organizace. Rozhovor Praha 15:11 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nastoupení sokolové | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co rozhodne o tom, jestli ty zajištěné peníze, cennosti a šperky skončí, nebo neskončí v dědickém řízení? Umíte prokázat, že to jsou ty prostředky, které paní Colding měla odcizit Sokolu?

Jsme toho názoru a všechny informace, které máme, nás vedou k tomu, že ty prostředky, které se podařilo zajistit, jednoznačně patřily nám, tedy České obci sokolské. Toto ve spolupráci s našimi právními zástupci budeme řešit a řešíme s policií a jsme té víry, že tyto finanční prostředky se nám podaří získat nazpátek.

Na základě čeho jste schopni říct, že toto jsou jednoznačně ty peníze, které odešly od vás?

Zcela nepochybně se podaří prokázat, že bankovky, které paní Colding vybírala, předpokládám, z bankomatů, jsou k tomu jasně vedené doklady z banky. A mimo jiné jsou i zmapovány finanční transakce, jak je převáděla mezi jednotlivými účty až na svůj účet, takže tam je ta stopa jednoznačná.

Kdyby se vaše víra naplnila a podařilo se doložit, že tyto finance nade vší pochybnost náležely Sokolu, tak potom je už můžete bez dalších komplikací dostat zpátky, nebo tomu brání ještě další procedurální překážky?

Zejména potřebujeme mít přístup do spisu, stále nemáme ten obrázek ještě zcela kompletní. Nicméně tam samozřejmě můžou nastat překážky, jak jste zmínil, s ohledem na dědické řízení, čemuž se bráníme, aby se ty prostředky nestaly předmětem dědického řízení. Toto řešíme s našimi právními zástupci.

A kdyby se finance staly součástí dědického řízení, jak by případně probíhalo vypořádání?

To je otázka na našeho právního zástupce. Samozřejmě tam bude opět naše strategie v poukazování, že ty finanční prostředky jsou jednoznačně naše. Problém v dědickém řízení je, že tam vstupují i ostatní věřitelé, kteří po paní Colding zůstali.

Situace tam může být komplikovanější, ale teď jsme v toho názoru, že pokud se nám podaří prokázat, že ty finanční prostředky jsou jednoznačně naše, tak se možná do dědického řízení ani nedostaneme. Ale to je trošku spekulace, musím počkat až proběhnou jednotlivé právní kroky.

Civilní žaloba

Je jasné, jestli budete vymáhat peníze nebo náhradu škody i po někom dalším, například po bývalé starostce Sokola Haně Moučkové nebo po bývalém jednateli Josefu Těšitelovi?

Už máme za sebou naše interní audity, se kterými jsme v září seznámili členy výboru. Audit je už v poslední fázi, není ještě uzavřen, nicméně předběžné závěry potvrzují i naše předchozí vyjádření, že opravdu tu náhradu škody nám nezbyde než vymáhat právě po bývalých statutářích, tedy po paní Moučkové a panu Těšiteli.

Nicméně k faktickému podání civilní žaloby ještě nedošlo, protože čekáme, než bude ukončená trestní část vyšetřování ze strany policie, abychom ten obrázek měli kompletní.

To znamená, že je ale velmi pravděpodobné, že až se to vyšetřování na policii uzavře, tak potom podáte civilní žalobu. I na základě auditu, o kterém mluvíte?

Přesně tak.

Starosta Sokola Martin Chlumský | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Finanční situace Sokola

Největší část ukradených peněz byla ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun i s úroky, které měla bývalá asistentka uzavřít. Jakým způsobem ty peníze Sokol splácí a jak výrazně to zasahuje do jeho rozpočtu?

Splácíme. Ty úvěrové smlouvy jsme jako Česká obec sokolská nikdy nepotřebovali a v tomto směru jsme i s bankou jednali o dohodě, o narovnání, protože jsme se chtěli vyhnout sankčním úrokům a věcem, které se spojí s případným nesplácením.

V tuto chvíli máme za sebou zcela splacen první úvěr ve výši 12 milionů korun, ten jsme uhradili v první polovině roku a zároveň kontokorentní úvěr a začínáme splácet druhý úvěr, který byl ve výši 15 milionů korun. Tam máme rozložené financování už za standardních komerčních podmínek na tři roky, čili tam splácíme v tuto chvíli každý měsíc přibližně půl milionu korun.

A jak výrazně to zasahuje do vašeho rozpočtu? Protože Sokol už by měl mít touto dobou hotový přibližný rozpočet, čili jak do toho celý případ zasahuje?

Samozřejmě nás to v letošním roce zasáhlo, nebudu lhát, že ne. Museli jsme poměrně dost redukovat výdaje. Na druhé straně nám velmi pomohl slet, který dopadl po finanční stránce velmi dobře. Museli jsme ale odložit velkou rekonstrukci slavnostního nádvoří v Tyršově domě, což je investice nebo oprava řádově v desítkách milionů korun na příští rok a to právě z toho důvodu, abychom mohli uhradit ten první úvěr.

A kde bude muset Sokol šetřit v příštím roce? Dotkne se to například i jednot v regionech?

Začnu těmi jednotami. Stále k tomu přistupujeme a budeme přistupovat tak, že nechceme v žádném případě ohrozit financování našich žup a jednot. Jednoty mají vlastní rozpočty, podle kterých jsou financovány, do toho ani příliš nemáme možnost zasáhnout.

Nicméně u žup udržujeme financování na stejné úrovni jako v letošním i v loňském roce, tedy přibližně 20 milionů korun, které se rozdělí mezi župy. Co se týká financování České obce sokolské jako takové, tak tam jsme hledali opět další úspory, nicméně rozpočet právě i s ohledem na hospodářské výsledky Tyršova domu a podobně se nám podařilo nakonec sestavit plusový.

A máte informace o tom, kdy by alespoň přibližně mohlo skončit zmiňované vyšetřování policie?

Máme nepřímé informace od našich právních zástupců, hovoří se někdy o lednu příštího roku, ale to je spíš očekávání, které bychom už rádi, aby k tomu došlo a abychom i tuhle část mohli uzavřít.