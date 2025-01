Správa železnic jedná o pozemcích pro rychlodráhu Moravská brána. Někteří majitelé se ale prodeji brání

Správa železnic vyčlenila tři miliardy korun na výkup pozemků potřebných pro stavbu vysokorychlostní tratě Moravská brána. Ta povede mezi Prosenicemi na Přerovsku a Ostravou. Jednání o prodeji či směně s majiteli pozemků, mezi kterými jsou jak jednotlivci, tak samosprávy, právě začínají. Nejvíce pozemků se nachází v katastrech Velkých Albrechtic, hranické místní části Drahotuše a Bělotína. Hranice 7:53 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výkupy by mohly být hotové do zahájení stavby rychlotrati, tedy do roku 2028 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jedním z dotčených vlastníků je Ivo Balhar, který má zhruba hektarový pozemek v Drahotuších. „Napojení půjde přes můj pozemek. Tady bude sedm kolejišť a už jenom v mém rybníku, což je zhruba 400 metrů čtverečných, půjdou dva pilíře,“ popsal situaci.

Na svém pozemku má chatku, rybník, včely a stádo ovcí. I když stavbě rychlodráhy bránit nechce, přiznává, že místo budoval pro svou rodinu mnoho let. „Nejenom já, ale i sousedé. Znehodnocené bude i celé tady to místo, která je klidovou zónou. Je tu spousta zahrádkářů a chatařů, pro které to bude znamenat hluk a rušení,“ doplnil.

Preference majitelů

Někteří vlastníci, včetně Iva Balhara, dávají přednost směně pozemků před prodejem. „Napsal jsem, že když už by přišlo na lámání chleba, byl bych pro směnu, ale s tím, že bych chtěl mít už vybudovaný rybník nebo něco takového. Já už jsem starší člověk a nemám sílu, abych to znovu budoval,“ vysvětlil.

Směnu preferují i některé obce, například Velké Albrechtice. Starosta Hranic Daniel Vitonský z hnutí ANO ale uvedl, že s železničáři zatím nejednali. „Mělo by se to týkat zhruba 120 až 130 pozemků, které mají různou výměru. Budeme se bavit o tom, zda prodávat, nebo směňovat. My jsme nakloněni oběma variantám, ale budeme preferovat směnu, pokud nabídka bude odpovídat našim potřebám.“

Výsledky analýzy

Podle majetkoprávní analýzy Správy železnic v úsecích Moravská brána 1 a 2 upřednostňuje prodej 70 procent dotazovaných vlastníků, zatímco směnu by preferovalo jen 7 procent.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda k tomu dodal: „Po získání kladného stanoviska EIA, což očekáváme v prvním čtvrtletí letošního roku, mohou začít dobrovolné výkupy. Pro nedobrovolné výkupy, tedy nutnost vyvlastnění, je nutné pravomocné povolení záměru na tuto liniovou stavbu, které předpokládáme získat v následujícím roce.“

Výkupy by podle Gavendy měly být hotové do zahájení stavby rychlotrati, tedy do roku 2028.