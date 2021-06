Vývoj pandemie v Praze a okolí: zejména u mladých se zvedají počty nakažených, stoupá i reprodukční číslo

Vývoj pandemie v Praze a Středočeském kraji nevypadá příznivě. Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které má iROZHLAS.cz k dispozici, počty nakažených od minulého týdne narostly zejména u náctiletých a mladých lidí. Mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík v tiskové zprávě uvedl, že důvody „se nedají přesně vysvětlit“. V posledních týdnech ale bylo v hlavním městě hlášeno několik případů mutace delta a gama. Praha 14:52 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokles počtu nakažených v Praze se zastavil, u mladých začaly čísla stoupat. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Covid neskončil, mimochodem ta čísla v Praze nevypadají vůbec dobře,“ řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO). „Musíme bojovat dál, musíme očkovat a chránit se před jinými zeměmi, kde přicházejí mutace,“ dodal.

Oficiální data, která Ústav zdravotnických informací a statistiky posílá do sněmovny, ukazují, že denní počet případů na 100 tisíc obyvatel je 59.

Koronavirus se podle dat šíří zejména mezi mladými lidmi. Ve věkové kategorii 16 až 19 let se od minulého týdně zvedl počet nakažených o 72 %, u lidí od 20 do 29 let potom o 10 %. Podobný trend se ukazuje i ve Středočeském kraji, u náctiletých statistici pozorují nárůst 124 %. Právě tyto kolonky jsou v datech tučně vyznačené.

Souběžně se začalo v Praze a Středočeském kraji zvedat také klíčové reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného. V hlavním městě dosáhlo hodnoty 1,18 a v kraji 1,21.

Epidemiologická zátěž dle věkových kategorií obyvatel | Zdroj: ÚZIS

Důvody? ‚Nedají se přesně vysvětlit‘

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová v úterý situaci odmítla serveru iROZHLAS.cz vysvětlit, vše je podle ní popsáno na webových stránkách. Mluvčí Boublík tam v pět dní staré tiskové zprávě uvedl, že stanice „sleduje tento aktuální stav se znepokojením“. Důvody se podle něj nedají přesně vysvětlit. „Jednou z možností je zvýšený pohyb lidí v hlavním městě, tedy velká mobilita obyvatelstva,“ dodal.

Ve zprávě je také zmíněno, jaké mutace se v současnosti v Praze podařilo odhalit. U jednoho člověka sekvenace ukázala variantu gama (dříve brazilskou) a u sedmi variantu delta (dříve indickou). U dalších sedmi lidí mají hygienici na mutaci podezření.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření i ministerstvo zdravotnictví, to do doby vydání článku nereagovalo.

⚠️V Praze evidujeme za PONDĚLÍ 28. 6. 2021 / 59 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Denní pokles potvrzených případů koronaviru se podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví v Česku zastavil. V pondělí testy odhalily 157 pozitivních, o 39 víc než před týdnem. Počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 000 obyvatel stoupl k úterku na 6,8 z předchozích 6,5. Nejvyšší je tato hodnota v Praze, a to 19 nakažených na 100 000 obyvatel, stoupla z počtu 17.

Podle informací ministerstva zdravotnictví se mírně zvýšilo také reprodukční číslo. Nyní činí 0,97, drží se tak těsně pod hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie. Vyšší bylo naposledy v polovině dubna.