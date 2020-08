Žalobci říkají v ‚pochybnostech žaluj‘, reakce Pavla Zemana jde mimo tuto praxi, tvrdí novinářka

Premiér Andrej Babiš (ANO) má podle Nejvyššího státního zastupitelství rozhodující vliv na mediální firmy z holdingu Agrofert. Středočeský krajský úřad dříve konstatoval, že premiér ve střetu zájmů není, žalobci rozhodnutí označili za nesprávné. Přesto Nejvyšší státní zastupitelství žalobu nepodá. Rozhodnutí žalobců komentovala pro Radiožurnál zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová. Praha 20:22 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytička Jana Klímová | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jak rozumět tomu, že podle návladních bylo sice rozhodnutí krajského úřadu nesprávné, ale přesto nepodali správní žalobu? Vysvětlili státní zástupci věrohodně, že v téhle věci nenašli závažný veřejný zájem?

Těžko říct zda věrohodně, nicméně to vysvětlili ve svém písemném odůvodnění a to tak, že říkají, že veřejný zájem se nemůže opírat pouze o dílčí zájmy jednotlivce – čímž myslí asi pana Babiše.

Podle nejvyššího státního zástupce Babiš dál nepřímo ovládá Agrofert. Přesto Zeman žalobu nepodal Číst článek

Muselo by se jednat o nějaký zájem, který sladí individuální zájmy jednotlivců, je založen na hodnotách, které uspokojují společnou potřebu a přispívají k blahu celé společnosti. Muselo by se tedy jednat o takový případ, který by měl takto obrovský dosah. Což zřejmě podle Pavla Zemana a dalších nejvyšších žalobců případ pana Babiše nemá.

Naproti tomu Transparency International i senátor Lukáš Wagenknecht, jež dali podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství, tvrdí, že to není věrohodné. Co už jiného by bylo veřejným zájmem, než nechat soud rozhodnout, jak to vlastně s panem Babišem a jeho vlivem na média je.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řekl v rozhovoru pro Českou televizi, že se mohl zachovat alibisticky a podat správní žalobu a nechat tu odpovědnost na soudu, jenže on toto riziko nechtěl podstupovat, protože prý měl o úspěchu žaloby pochybnosti. Z tohoto hlediska se dá jeho postup pochopit?

Na jednu stranu ano – pokud měl opravdu pochybnosti. Na druhou stranu od mnoha žalobců, kteří prohráli nějaký spor u soudu – a to se týkalo třeba různých trestních věcí, tak vždycky říkají „v pochybnostech žaluj“. Čili to vysvětlení Pavla Zemana jde trochu mimo tuto praxi.

Další věc je, že podle mého názoru nebyl problém, aby nechal nezávislý soud přezkoumat ono původní správní rozhodnutí Středočeského kraje.

Ale přestože nebyla podána nejvyšší správní žaloba, Nejvyšší státní zastupitelství ve zdůvodnění uvedlo, že premiér má v médiích spravovaných jeho svěřenským fondem rozhodující vliv. Je to do jisté míry průlom?

Já osobně bych řekla, že ano, protože upřímně a „natvrdo“ ve vztahu k médiím, která jsou součástí holdingu Agrofert, to doposud řekla jenom obec Černošice, která vedla prvostupňové správní řízení.

Anatomie Babišových svěřenských fondů: premiér je jediný obmyšlený, může být správcem Agrofertu Číst článek

Pak samozřejmě máme vyjádření auditorů Evropské komise, které ale zatím není stále konečné, protože k němu Česko dává nějaké připomínky. Auditoři se zabývali čerpáním dotací a tím, jestli není premiér ve střetu zájmů a ti také došli k závěru, že je.

Může mít toto zdůvodnění státních zástupců vliv na další posuzování možného střetu zájmů premiéra?

Když jsem mluvila o Evropské komisi - nemyslím si, že třeba v tomto případě by to mělo na audit nějaký vliv. Komise zkrátka vycházela ze statusu svěřenského fondu a dalších vlastních informací. Takže to si myslím, že vliv mít nebude.

Na druhou stranu, kvůli možnému střetu zájmů, čerpání dotací, nebo třeba účasti Agrofertu na veřejných zakázkách, byly podány minimálně dvě trestí oznámení. Jedno podali Piráti, myslím si, že už na konci minulého roku, další podal Nadační fond proti korupci.

Údajně aspoň trestním oznámením Pirátů, se má zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu a je otázka, jestli takovýto výklad nejvyššího žalobce pro ně nemůže mít nějaký vliv na rozhodnutí, jestli je premiér ve střetu zájmů nebo ne.