‚Střet zájmů u nich není relevantní.‘ Proč Agrofert dál inkasuje z Bruselu miliardy na přímých platbách?

Premiér Andrej Babiš (ANO) nadále ovládá holding Agrofert. S takovým závěrem uzavřela Evropská komise po více než dvou letech auditní šetření ke střetu zájmů. V praxi to znamená, že koncern nemá nárok na unijní dotace. Přesto z Bruselu dál inkasuje miliardy na přímých platbách na hektar a chov dobytka. Jak je to možné? Není tam co ovlivnit, tvrdí evropská administrativa. V Česku by přitom Agrofert nyní nemusel dosáhnout ani na veřejné zakázky.

Praha 5:00 3. května 2021