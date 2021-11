Šibeniční termín, ale věřím, že to zvládneme, říká Havlíček. Zastropování záloh plánuje k 15. listopadu

Zálohy na energie pro ty klienty, kteří se dostali do potíží, budou mít cenový strop. Jeho výši oznámí ministerstvo průmyslu v úterý. Jedná se o ty klienty, kteří nedávno přišli o svého dodavatele plynu nebo elektřiny a nemají novou smlouvu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) pro Radiožurnál popsal, jak bude zastropování vypadat. Praha 16:47 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na čem přesně jste se s Energetickým regulačním úřadem domluvili?

Podstata je v tom, že všichni klienti dodavatelů poslední instance, ať už ti, kteří odebírají elektřinu nebo plyn, budou mít zastropovány zálohové faktury tak, aby ten přechod byl pokud možno ideální ve smyslu těch cen, to znamená tak, aby v tuto chvíli neplatili zásadně více.

Od kdy by tedy mohli mít lidé zálohy zastropovány? A můžete alespoň už teď naznačit tu maximální výši, aby lidé věděli?

Výše té zálohy už máme nastavené, ale chceme to ještě během zítřka projednat s dodavateli poslední instance. Ihned poté zahájíme zrychlený legislativní proces, to znamená Legislativní radu vlády, tzv. veřejné konzultace atd. tak, abychom všechno stihli do záloh, které mají být k 15. 11. Je to šibeniční termín, ale věříme, že to zvládneme. Takže prosím ještě, aby se vydrželo. Podle mého názoru je to nastaveno velmi rozumně, a to tak, že ten náraz skutečně nebude zdaleka takový, jaký byl dnes.

Pokud někdo už přistoupil na podmínky nového dodavatele, tak se ho to zastropování netýká?

Přesně tak, pokud už je v režimu nového dodavatele, nikoliv dodavatele poslední instance, tak už jede podle nastavených podmínek. Ale ty by měly být zásadním způsobem lepší než ty u dodavatelů poslední instance, a to proto, že v rámci toho režimu DPI to usmlouvá ten dodavatel s ohledem na šest měsíců. Navíc se jedná o měsíce, kdy je topná sezóna, kdy se předpokládá větší spotřeba, zatímco když už jsou v běžném režimu, tak se to rozpočítává na 12 měsíců a to už tam padají ty tzv. lepší měsíce, takže ty zálohy jsou potom výrazně lepší, zejména u tepla. Ale jsou i lepší ceny.

To zastropování bude mít nějakou časovou lhůtu nebo to bude platit dlouhodobě a nic se na tom nebude měnit?

Mohu prozradit to, že v tuto chvíli to máme nastaveno tak, aby si všichni v následujících týdnech bez problému stačili vyřídit přechod k běžným dodavatelům, takže zejména ty první dva měsíce jsou nastaveny velmi výhodně s ohledem na ty zálohové faktury. Protože ten režim v rámci DPI je maximálně na šest měsíců, tak je to uděláno podle mého názoru docela pohodlně. Ještě i třetí měsíc je nastaven poměrně poměrně dobře, takže to výhodnější teprve od toho čtvrtého měsíce do šestého měsíce, už by pro ty klienty nebylo tak výhodné. Nicméně naším cílem je to, aby pokud možno rychle skutečně přešli takže je motivujeme k tomu, aby přešli ideálně do konce roku.

Není snížení těch záloh jen jakýmsi odložením toho problému?

Je to vyrovnání se s tím prvním nárazem. Samozřejmě to není komplexní řešení, ale v tuto chvíli klienty nejvíce štvalo to, že dostali vysoké zálohové faktury. To bude v tuto chvíli lepší.

Věc druhá je ta, že se samozřejmě snažíme pracovat jak v tom střednědobém horizontu, tak v tom okamžitém. Ten střednědobý horizont je o tom, že v příštím roce nás nemine zvýšení cen za energie, ať už elektřinu nebo plyn. A na to bude sloužit ten střednědobý nástroj, to znamená snížení nebo zrušení DPH a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, což by mohlo kompenzovat de facto pro všechny. A týká se to skutečně všech, ne jen těch, kteří mají zafixováno, protože v příštím roce se to zvedne, tak v tu chvíli vlastně se jich ta kompenzace dotkne docela zásadním způsobem. Pokud ale někdo byl u sledovaných dodavatelů, jako bylo třeba Bohemia Energy, tam ten náraz je větší. Tam je nutné to řešit ad jedna tedy tím, že dnes bude mít o něco nižší zálohy, tak tím, že bude šance si zažádat o sociální dávku. To je to, co teď doděláváme.

Vy jste se bavili s těmi dodavateli energií. Přistupují na tyto, řekněme, nové podmínky všichni bez problémů?

Tak my se domníváme, že pro některé to nebude tak velká změna, pro některé to bude změna větší, protože i každý z těch dodavatelů poslední instance nastoloval teď ty zálohové faktury trošku jinak. Proto s nimi chceme jednat ještě zítra, ale v tuto chvíli je to vyhláška, kterou vydává regulační úřad, to znamená, že je to férově dohodnuté a je to neměnné. Nicméně chceme o tom informovat a chceme domluvit další postup.