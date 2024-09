Symbolem povodní v Roudném u Českých Budějovic se stala slunečnice. Lidé kontrolovali, zda je stále vidět

Povodňová situace na jihu Čech už se snad konečně v dobré obrací. Naději si lidé udržovali různým způsobem, například v Roudném u Českých Budějovic si jako symbol našli slunečnici. Roudný u Českých Budějovic 21:51 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodeň v Roudném u Českých Budějovic a slunečnice, která se pro místní stala symbolem | Foto: Zdeněk Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

„Chodíme sem sledovat výšku vody, kolik ještě zbývá do přetečení. Zažili jsme to v roce 2002, letos k nám voda naštěstí nedošla. Protipovodňová opatření zabrala, opravdu jsme za ně moc rádi,“ říkají manželé Bočkovi z obce Roudné u Českých Budějovic.

Na slunečnici se do Roudného jel podívat Zdeněk Zajíček

Od pátku se lidé z Roudného často chodili dívat k řece Malši. Ta začala postupně na svém pravém břehu zaplavovat široké rozlivové plochy směrem k Vidovu. Na levém břehu pak povážlivě šplhala vzhůru po protipovodňovém valu. Na jeho vrchol jí v úterý zbývalo zhruba 70 centimetrů.

Lidé ale chodili k mostu i kvůli něčemu jinému – slunečnici rostoucí na levém břehu. Ta začala sloužit jako výškový vodoměr hladiny, ale záhy se stala také symbolem. Vydrží? Nevydrží?

„Úplně obyčejná kytka se pro naši obec stala symbolem, protože ať byla voda jakákoli, slunečnice stále byla vidět nad hladinou. Je to symbol pro hasiče, všechny dobrovolníky, kteří tady čerpali vodu ze zatopených polí, lidé každou hodinu kontrolovali, jestli je slunečnice ještě vidět. A teď už svítí sluníčko, tak věříme, že bude dobře,“ popisuje nezávislý místostarosta Petr Děkan.

Slunečnice je skoro dva metry vysoká, ale stojí výše nad řekou, takže by voda musela vystoupat asi o tři metry, aby ji celou pohltila. „Slunečnice drží a je to aktuálně náš symbol. My máme ve znaku hlávku zelí, ale možná začneme přemýšlet, jestli tam nedáme slunečnici,“ dodává Děkan.