Vojenská policie by mohla mít větší kompetence. ‚Reagujeme na nové hrozby,‘ říká její náčelník

Přísnější postihy za zneužití uniformy, zákaz fotografování vojenských objektů nebo drony pro vojenské policisty. To by měly přinést chystané změny nejen zákona o Vojenské policii, které nedávno předložila k projednání vládou ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Museli jsme reagovat na zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě a na rozvoj nových rizik," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál náčelník Vojenské policie generál Jiří Roček. Rozhovor Praha 12:00 24. srpna 2024

Novela se týká hlavně zákona o Vojenské policii, ale mění se některé další související zákony, například zákon o zajišťování obrany České republiky nebo zákon ozbrojených silách České republiky. Datum nabytí účinnosti zákona je navrženo k 1. červenci 2025

Na sociálních sítích vzbudil nejvíc pozornosti návrh, že by vojenští policisté mohli nově vstupovat i na soukromé pozemky nebo do obydlí. Proč vám nestačí, že to může udělat státní policie?

Vojenská policie připravila novelu zákona, která reaguje jak na nedostatky vzešlé z naší dosavadní praxe, tak i na nové hrozby a způsoby vedení boje. Zároveň jsme samozřejmě museli reagovat na stále se zhoršující bezpečnostní situaci v Evropě a na rozvoj některých nových rizik, kterým Vojenská policie musí čelit.

Mohou být případy a okolnosti, za kterých by vojenský policista mohl vstoupit do definovaných objektů. Mohu ubezpečit civilní veřejnost, že jde pouze o nezbytný vstup k provedení úkonů za účelem ochrany života nebo zdraví osob, pronásledování osob nebo podezření, že se tam nachází zemřelý nebo týrané zvíře.

Pokud to bude možné, přibere se k úkonu vlastník nebo provozovatel objektu nebo nezúčastněná osoba.

O nezbytnosti toho vstupu rozhodne na místě podle konkrétní situace vojenský policista, současně přitom hodnotí možnosti splnění úkonu jiným způsobem.

O každém takovémto úkonu nebo vstupu vojenský policista zpracuje úřední záznam, který kontroluje jeho nadřízený.

Myslím si, že to bude opravdu ve výjimečných případech. Nesouvisí to v žádném případě s žádnou mobilizací, ale s případy, jak jsem je popsal.

Máte nějaký konkrétní příklad, kdy se stalo, že jste nemohli zasáhnout na soukromém pozemku přesto, že se tam něco závažného dělo?

Teď si nevzpomínám na konkrétní případ, ale může se stát, že, řekněme, je narušen vojenský objekt, třeba muniční sklad. A pachatel uteče a my se ho snažíme pronásledovat a on se schová do nějakého soukromého obydlí.

To znamená, že asi nebudeme v tu chvíli čekat na Policii České republiky. Ale vůbec opravdu nejde o to, abychom jakýmkoliv způsobem zasahovali do civilních objektů.

Do lesa ano, na demonstraci ne

Další navrhovanou změnou je zvýšení pokuty za neoprávněné nošení vojenské uniformy ze současných až tří tisíc na až padesát tisíc korun. Přitom „maskáče“ nosí spoustu lidí třeba do lesa. Jak to rozlišíte, co je a co není neoprávněné používání vojenského stejnokroje?

Navrhovaný zákon reaguje na množící se situace, kdy jsou vojenský stejnokroj či jeho součásti nošené na veřejnosti neoprávněně a často zároveň způsobem či s následky, které ozbrojené síly České republiky a jich význam znevažují.

Vzhledem k tomu, že některé části vojenského stejnokroje mnoho civilních osob vlastní na základě legálního nákupu z výprodeje armádního vybavení nebo z army shopu a používá je při svých volnočasových aktivitách, není naší snahou tyto bezúhonné osoby kriminalizovat, to říkám naprosto na rovinu.

Z obecného principu je na správním uvážení příslušných orgánů zhodnotit, zda se v daném případě jedná o neoprávněné zneužívání stejnokroje, které zasluhuje postih podle zákona, či nikoli.

Kdo posoudí, jestli jde o zneužití uniformy? Je klíčem to, zda jde o nějakou politickou akci nebo demonstraci?

Přesně tak. Myslím, že jste mohli zaznamenat, kolikrát se na veřejnosti v rámci demonstrací objevily, když to řeknu vulgárně, party lidí, kteří měli uniformu, ale propagovali něco úplně jiného než Armádu České republiky

Bude to další činnost kriminální služby Vojenské policie, která na základě podnětu nebo veřejných zdrojů zhodnotí tyto situace.

Vzhledem k tomu, že většinou jsou to civilní osoby, bude to Vojenská policie předávat dané instituci podle trvalého bydliště osoby, protože my nemáme v gesci řešit přestupky civilní osoby.

Součástí navrhovaných změn je taky zákaz fotografování vojenských objektů označených cedulí „zákaz fotografování“. Co to znamená? Že si už nikdo nebude moct vyfotit třeba generální štáb?

Nově navrhujeme stanovit zákaz fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zaznamenávat vojenské objekty, prostory a zařízení, které budou označeny tabulkou zákaz fotografování, což je běžná praxe i u dalších aliančních zemí, jako je Polsko, Slovensko a tak dále.

Předpokládám, že všechny tyto objekty budou označeny tak, aby to upozorňovalo civilní veřejnost na to, co mohou a co nemohou.

Navrhujeme také, aby zákon pro důvodné případy stanovil možnost povolení výjimky, kterou by ministerstvo obrany na základě žádosti mohlo povolit fotografování konkrétních vojenských objektů.

Říkám si, jestli má zákaz fotografování význam, když jsou volně na internetu, třeba v registru smluv, dostupné různé dokumentace a plány k vojenským objektům, které tam vkládají sami úředníci. Bude se i toto omezovat?

To není úplně otázka na mě, ale myslím si, že i tohle by mělo doznat nějakých změn.

Vojenská policie by díky novelizaci také mohla používat při své práci drony a zároveň by mohla zamezit provozu cizích dronů. Znamená to, že už teď se setkáváte s případy, kdy nad vojenskými objekty létají drony, proti kterým nemáte jak zasáhnout?

Přesně tak. Dnes je to běžná praxe, že nad vojenskými objekty občas létají nějaké drony. Jak nad jednotlivými útvary armády, ale i nad objekty, které má v gesci Vojenská policie.

Drony jsou aktuálně využívány jak k získávání informací, ale také, jak ukazují zkušenosti z války na Ukrajině, k přímým útokům za použití výbušnin. Na tyto hrozby, které se mohou projevit i vůči objektům chráněným Vojenskou policií, je nutné se opravdu připravit.

Příprava nutně také zahrnuje i stanovení oprávnění k zamezení provozu těchto prostředků. Souvisí s tím i pravomoc přerušit provoz elektronické komunikace, což Vojenské policii umožní zasáhnout proti dálkově rádiově řízeným zařízením, a ochromit tak celý jeho systém. Kromě zásahu proti dronům pomůže nové opatření k ochraně proti dálkově iniciovaným výbušným zařízením.