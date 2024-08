110 studentů dokončilo prázdninový vojenský výcvik. Část jich chce pokračovat do armády a aktivních záloh

Poslední hodiny výcviku a poslední procvičování toho, co se studenti za měsíc naučili – třeba oblékání protichemického oděvu nebo správné zacházení se zbraní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o vojenském výcviku studentů

„Učíme se základní povely, pracovat se zbraní, nabíjet, musíme přesně vědět, co máme dělat,“ popisuje Radiožurnálu student Petr. Dodává ale, že ho láká spíš práce u policie než v armádě. Zato jeho kolega Jakub se už delší dobu vidí jako profesionální voják. „Byl jsem takto rozhodnutý už před cvičením. Budu nastupovat do Žatce k řidičům, když to vyjde,“ vypráví.

Zatímco paralelní kurz na Libavé dokončili všichni, ze cvičení organizovaného 4. brigádou rychlého nasazení „odpadlo“ 17 lidí – někteří ze zranili, jiní ztratili motivaci. V posledním týdnu za studenty přijeli také náboráři a zjišťovali, kdo by měl zájem vstoupit přímo do armády nebo alespoň do aktivních záloh.

Studenti si nacvičovali oblékání protichemického oděvu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Měli bychom jich tu mít 32, kteří uvažují o další práci v rámci armády,“ komentuje jeden z instruktorů. Právě to si od dobrovolného cvičení pro středoškoláky sliboval v červnu náčelník generálního štábu Karel Řehka.

„Samozřejmě potřebujeme rekrutovat a získávat lidi, ať už do aktivních záloh, nebo jako vojáky z povolání. Cílíme na to, abychom armádu a vojenský život přiblížili této mladé generaci. Podle mě tam je obrovský potenciál do budoucna, aby tam byl i velký benefit společnost a pro odolnost společnosti,“ řekl tehdy Řehka.

Řehka po summitu: K odstrašení protivníka je nutná rychlá reakce, spoustu věcí je potřeba udělat v míru Číst článek

Studenti během měsíce prošli plnohodnotným výcvikem, vstříc jim vojáci vyšli akorát tím, že cvičení proběhlo o prázdninách a místo šesti týdnů trvalo jen čtyři.

„Čekal jsem, že to bude mnohem náročnější. Ani jsem se u toho tolik nezapotil, byl jsem natrénovaný, počítal jsem s mnohem náročnějšími podmínkami,“ pochvaluje si Lukáš.

Studenti se taky shodují, že problémy jim nedělal ani omezený přístup k mobilním telefonům, které musely celý den zůstat na ubytovně a oni se k nim dostali až večer. „Ze začátku jsem byla docela ve stresu, ale nejsem úplně člověk, co je na telefonu závislý, takže jsem to zvládla docela dobře,“ říká Monika.

Většina ze studentů se teď vrátí do civilu, ale všichni zůstávají v záloze. Nebudou tak chodit na žádná cvičení, ale pokud by se bezpečnostní situace zhoršila, může je stát přednostně povolat.

Armáda by chtěla s projektem pokračovat i v dalších letech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz