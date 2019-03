Halík: Mnozí církevní bojovníci proti homosexuálům si to u sebe neumí přiznat, bojují se svými stíny

„Musíme se hlubším způsobem zamyslet nad vztahem církve k sexualitě,“ tvrdí katolický kněz Tomáš Halík. Katolická církev se totiž začíná uzavírat sama do sebe.

„Třeba reakcí na sexuální revoluci 60. let minulého století bylo ještě větší zpřísnění pravidel sexuální morálky. Církev se tak zafixovala na odmítání homosexuality, potratů, antikoncepce, a když se pak mnozí ptali, kdo že jsou ti katolíci, tak si pak řekli, aha, to jsou ti, co jsou proti potratům, kondomům, homosexuálům apod. Ale kdo opravdu jsou? Na to jako by někteří církevní aktivisté zapomněli,“ dodává Halík.

Je to neurotická obsese?

Až papež František prý měl tu odvahu říct, že „posedlost sexuálními otázkami je neurotická obsese. Nejsou to nedůležité věci a nesmíme je bagatelizovat, ale není to první a poslední přikázání“.

Největším paradoxem je ale podle Halíka skutečnost, že „mnozí velcí bojovníci proti homosexuálům jsou ti, co s tím sami mají problém. Buď si to nejsou sami schopni přiznat, nebo před sebou, nebo před druhými, a bojují se svými stíny. Ukázalo se, že zpravidla ti nejkontroverznější vedou dvojí život“.

Když se nad stejnou otázkou zamýšlí publicista, sociolog a starokatolický kněz Jan Jandourek, tak vidí problém katolické církve v její centralizaci a nepružnosti. „Problém je v církevní reprezentaci a nekontrolované moci. Postupem staletí se vytvořil nějaký zvláštní mix, který je zpožděný za současností a nerespektuje realitu.“

Miliardová církev je přitom složena hlavně z laiků a pouhé necelé půl promile jsou hodnostáři a kněží. „Tato vrstvička lidí má jedinou oprávněnou moc v církvi. Je to obrovská nerovnováha a ta nemůže vytrvat. Když už se ten dům řítí k zemi, tak je přece třeba, aby to bylo alespoň kontrolovaným způsobem,“ myslí si Jandourek.

Lidé dnes už mají mnohem širší nabídku a taky se, třeba i kvůli sexuálním skandálům, mohou od katolické církve odklonit.

S Jandourkem souhlasí i Tomáš Halík, protože „žít v iluzi, kdy tady existuje monopol na náboženství, je cesta k radiální sekularizaci nebo ateizaci společnosti“. A pokud začnou tradičně katolické země „spolupracovat s nacionalistickým režimem jako v Polsku nebo Maďarsku, tak se zkompromitují u mladých a vzdělaných lidí“. Podobně, jak se to už dřív podle Halíka stalo ve Španělsku nebo v Irsku.

Dostat někoho do kouta

Sexuální skandály kněží, které zasáhly i Česko, se teď kardinál Dominik Duka snaží řešit iniciativou k novelizaci trestního zákoníku. Měla by tak vzniknout povinnost oznámit trestný čin v případě znásilnění, sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití.

„Kardinál vlastně jen reaguje na anonymní vystoupení hned několika obětí zneužívání duchovními. Duka vzápětí podal trestní oznámení na neznámého pachatele a inicioval vznik novely,“ popisuje Jandourek.

„Jenže tyto anonymní oběti teď vystavil do stavu možné tísně, protože trestní oznámení přece mohli podat sami, kdyby chtěli. Takže teď budou propíráni policií, aby dělali něco, co nechtějí. To je ale z hlediska psychologického i pastýřského nepochopitelné. Taktika dostat někoho do kouta, ať nevyskakuje a nenarušuje oficiální tezi, podle které tady bylo pouhých 10 zneužívaných a v 11. případě, že toho kněze osvobodili. To je přece nehoráznost,“ zlobí se Jandourek, který je sám také kněz.

Podobný pohled má i Tomáš Halík. „Je to jen nějaké pinknutí problémů na policii, přestože ta iniciativa vypadá na první pohled jako docela dobrý pokus. Ti lidé ale nestojí o kriminalizaci, nevolají po pomstě a potrestání. Oni stojí o něco jiného. Chtějí si o tom pohovořit a stojí o omluvu, a to jim Duka odmítl.“

Místo na policii, jak jim kardinál poradil, šli prý za knězem Halíkem. „Já s nimi dlouze mluvil, protože jsem to nemohl odmítnout. A bylo mi stydno. My jim musíme naslouchat a ukázat, že nás to zasahuje. Byl to pro mne tvrdý zážitek a otřes. Člověk potřebuje velkou sílu víry, aby to unesl,“ dodává Tomáš Halík.

