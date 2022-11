Změny na Twitteru ‚v zájmu politické neutrality‘ chápu jako marketingové žvásty, míní Moravec

Je to téměř měsíc od převzetí Twitteru miliardářem Elonem Muskem. Nejbohatší muž světa následně kvůli snižování nákladů propustil zhruba polovinu zaměstnanců a spustil také systém předplatného. Musk odblokoval účet Donaldu Trumpovi nebo kontroverzní americké republikánské poslankyni Marjorii Taylorové Greeneové – šiřitelce dezinformací o covidu-19. Praha 0:10 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O víkendu Twitter odblokoval účet Donalda Trumpa | Zdroj: Profimedia

Elon Musk také naznačoval, že na jedné z největších sociálních sítí světa plánuje změny v zájmu politické neutrality a posílení svobody slova.

„Považuji to spíš za marketingový žvást. Stejně jako svého času Mark Zuckerberg říkal, jak Facebook bude komunitou, která bude posilovat demokracii a participaci veřejnosti,“ komentuje novinář a moderátor Václav Moravec.

„A podívejte se, co se po desetiletém patnáctiletém fungování sociálních sítí děje ve veřejné sféře. Mrzí mě, že všechny ty diskuse, které vedeme kolem Muska, Twitteru a jiných sociálních sítí, nás nevedou k hlubší úvaze, že sociální sítě nejsou jen byznys,“ říká Moravec.

Moravec upozorňuje, jak jsou regulována veřejnoprávní média, ale i ta soukromá. „A jaká je snaha kultivovat sociální sítě? Jde pouze o byznys? Ne, jsou novou formou veřejné sféry. A to je to, co si myslím, že zapadá a je to překryto právě marketingovými řečmi pánů, kteří sociální sítě vlastní,“ připomíná.

„Na sociálních sítích lidé komunikují spíše afektivním způsobem, kde převažují emoce.“ Václav Moravec (Novinář a moderátor)

Některé firmy zatím pozastavily na Twitteru inzerování a uvádějí, že se obávají vzrůstu počtu nenávistných projevů na této sociální síti.

„Způsob komunikace na sociálních sítích je spíše afektujícím způsobem komunikace, způsobem, kde převažují emoce… Je to prostě štěbetání. Překlad názvu Twitteru je, myslím, velmi odpovídající,“ připomíná novinář.

„Je dobře, že máme ekonomické nástroje – migraci nás uživatelů a i inzerentů Twitteru – jak donutit ty, kteří si s námi hrají a myslí si, že sociální síť je jejich, aby pochopili, že uživatelé mohou hlasovat nohama a odejít,“ dodává Moravec, který mimo jiné působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jak Elon Musk s Twitterem zachází a co s ním plánuje? Hrozí odliv uživatelů, nebo naopak nárůst počtu účtů šířících dezinformace? Prodělává skutečně stamiliony denně kvůli odlivu inzerentů? A stojí za tím aktivisté, jak Musk tvrdí? Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Renata Kropáčková.