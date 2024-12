Týdeník iROZHLASu: Kauza odvolaného ředitele Diama, výročí střelby na fakultě a ‚máslový oktagon‘

Svátky jsou sice za dveřmi, ale na iROZHLAS.cz jsme ani v tomto týdnu nepolevili a přinesli jsme celou řadu původních zpráv. Vánoční nálada ale náš web už také prodchnula. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme vám výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co u nás za uplynulý týden vyšlo. Praha 8:00 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Ministr dopravy Martin Kupka (vlevo) a premiér Petr Fiala z ODS (vpravo) při zahájení stavby úseku Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Týden jsme začali příběhem dvou českých dobrovolníků a česko-slovenského spolku Cesta naděje života, které ocenilo ukrajinské ministerstvo obrany.

Za zmínku taky stojí článek Tomáše Piky a Kláry Filipové, kteří se vrátili ke kauze odvolání šéfa státního podniku Diamo před pěti lety. Podařilo se jim získat první velké vyjádření Tomáše Rychtaříka k jeho údajnému „vážnému manažerskému selhání“.

Naše zahraniční redaktorka Eliška Orosová pak sepsala dvě analýzy k aktuálnímu dění – k postupu Rusů u ukrajinského Pokrovsku a také k vývoji v Sýrii po pádu režimu Bašára Asada. Riziko možného konfliktu tam teď zvyšují izraelské snahy o rozšíření osídlení na Golanských výšinách.

Rok od tragické střelby

Od loňského roku se bohužel předvánoční čas pojí i s jednou tragickou událostí – střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Celý týden na webu iROZHLAS.cz přinášíme příběhy například policisty, krizové interventky nebo muzikoložky, která složila vzpomínkovou skladbu pro pietní koncert.

Kromě toho jsme přinesli i výsledky exkluzivního průzkumu pro Radiožurnál, kde se výzkumníci ptali třeba na to, zda si lidé myslí, že jsou vysoké školy nyní lépe zabezpečené proti podobným situacím. Podle 60 procent respondentů se to však za rok zajistit nepodařilo.

Máslový oktagon

Předvánoční čas ale přes vše výše zmíněné samozřejmě neminul ani redakci iROZHLASu. Víte třeba, jaká je historie másla a jeho používání při pečení vánočního cukroví? V gastroglose na vše odpovídá Dagmar Heřtová.

A o cukroví je taky letošní vánoční souboj, aneb Máslový oktagon, jak anketu nazval náš datařský tým. O co jde? Jednoduše vybíráte ze dvou druhů cukroví to oblíbenější, dokud vás to nepřestane bavit. A jak závody o nejoblíbenější vánoční sladké dobroty dopadly, se dozvíte v neděli 29. prosince.

V závěru newsletteru tradičně nezapomínáme ani na příznivce podcastů a dalšího mluveného slova.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, za celou redakci iROZHLAS.cz vám klidné svátky přeje