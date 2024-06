Už potřetí za několik týdnů. Blížejov opět vyplavil přívalový déšť, ničil ploty i bazény

„Nejhorší je to bahno, vysychá to měsíc,“ stěžuje si Alena Adámková, kterou blesková povodeň zasáhla už potřetí, poprvé 21. května. S úklidem jí pomáhá syn, vyváží bahno. „Až to vyveze, pozveme hasiče, aby nám to aspoň smyli,“ plánuje Adámková.

Hasiči pomáhají místním nejen s tím, ale také odčerpávají vodu ze sklepů a garáží. „Rozvodnil se místní rybník, dostalo se to na komunikaci, obec byla neprůjezdná, museli jsme ji uzavřít,“ popisuje řídící důstojník domažlických hasičů Josef Kůstka.

Zásah trval pět hodin. Místní hasičská jednotka bude v dalších dnech v odklízení pokračovat.

„Déšť trval dvacet třicet minut, ale bylo to intenzivní. Začalo to ničit ploty a bazény. Největší škody jsou ve Výrově, tam to odneslo kontejnery. Lidé nám už pomohli a vrátili ji zpátky,“ dodává starosta Blížejova Jiří Červenka (nez.).

Obec čeká ještě hodně uklízení, čištění a odvážení naplaveného štěrku. Pomoc nabídka Správa a údržba silnic, poskytne tězkou techniku – bagr, nákladní auta a podobně. Úklid zabere ještě několik dní.

Voda zasáhla také Rokycany, kde zaplavila domy, sklepy, podchod i městské koupaliště, kde se měly v pátek konat velké oslavy 90. výročí jeho otevření.