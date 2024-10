V pondělí musejí zavřít velké obchody. Letos mají výjimku místa se stavem nebezpečí po povodních

Velké obchody zůstanou 28. října zavřené. Na pondělí totiž připadá státní svátek Dne vyhlášení samostatného československého státu. O některých svátcích velké části obchodů nařizuje zavřít zákon. Některé ale zavírat nemusejí a část zástupců obchodníků tak zákon považuje za nelogický. Praha 17:37 27. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvláštní výjimku mají tenhle rok obchody v oblastech, které v září zasáhly povodně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákon nenařizuje zavřít takovým obchodům, které mají výměru menší než 200 metrů čtverečních. Malé prodejny se tak mohou samy rozhodnout, jestli otevřeno mít budou.

Prezident českého Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že si lidé podobné svátky pamatují a naučili se proto nakupovat dopředu. V pondělí tak na nákup často nepotřebují a malým obchodům se nemusí vyplatit otevřít.

„Většinou se zavírá celé nákupní centrum i s malými obchody. Ve chvíli, kdy nejsou otevřené velké obchody, nákupní centra jsou téměř prázdná. Nevyplatí se je otevřít, protože v nich nejsou zákazníci a i malé obchody by prodělaly na tom, že by musely držet prodavače, kteří by neměli koho obsluhovat,“ popsal situaci drobných obchodů v nákupních centrech pro Radiožurnál.

Výjimky

Prouza dodal, že 28. říjen je spolu s Vánocemi možná jediný svátek, u kterého lidé na zavřené obchody myslí. O ostatních svátcích tak bývají často zmatení a obchodníci jim to musejí připomínat. Když už ale zákazníci vědí, že zavřeno bude, dojdou si podle Prouzy nakoupit dřív.

Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která za jeho nedodržení může udělit až milionovou pokutu. Kromě malých prodejen zákon uděluje výjimku pro další typy obchodů.

„Zákaz se nevztahuje na prodejny na autobusových a vlakových nádražích a letištích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se dále nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a čerpací stanice,“ vysvětlil mluvčí inspekce František Kotrba.

Zvláštní výjimku mají tento rok obchody v oblastech, které v září zasáhly povodně. Zákon totiž neplatí, pokud je vyhlášený stav nebezpečí. Ten v tuhle chvíli platí v částech Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Kritika

Zákon často vadí samotným obchodníkům. Obchodní centra například přicházejí o zisk z takzvaných impulzivních nákupů, tedy takových, které lidé podnikají neplánovaně.

Předseda Asociace obchodních center Jan Kubíček řekl, že obchody, které na svátky zavírají, tak přijdou o zhruba dvě procenta roční tržby.

„Zákon má chránit zaměstnance, ale v prodejnách do 200 metrů chráněni nejsou. Zaměstnanci v restauracích, zábavě, taxíku nebo na třetí směně v továrně chráněni nejsou. Nerozumíme tomu, proč zákon zvýhodňuje jednu skupinu oproti druhé,“ dodal Kubíček, podle kterého je zákon vůči zaměstnancům ve velkých obchodech nefér.

Za směny o svátcích je navíc garantovaný příplatek a jsou tak podle Kubíčka výhodné hlavně pro lidi, kteří v obchodech pracují jen na částečný úvazek, třeba matky na rodičovské dovolené nebo studenty.