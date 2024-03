Chceme pořádek v zavírání obchodů ve státní svátky, říká Staněk. ‚Ať se o nich neotvírá,‘ říká Burianová

Velikonoční pondělí je jediný den Velikonoc, kdy budou v Česku zavřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon z roku 2016 zakazuje prodej v těchto provozovnách v celkem sedmi ze čtrnácti státních svátků. Před několika týdny přišli dva poslanci ODS s návrhem, aby byla legislativa zrušena. O změně legislativy na Radiožurnálu diskutovali Renata Burianová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, a předkladatel normy poslanec ODS Pavel Staněk. Rozhovor Praha 17:16 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velikonoční pondělí je jediný den Velikonoc, kdy budou v Česku zavřené obchody nad 200 metrů čtverečních (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z aktuálního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplývá, že zákon vyhovuje více než polovině Čechů a Češek. Nesouhlasí s ním přibližně třetina dotázaných. Více než čtyřicet procent z nich žije v Praze a nadpoloviční většinu v této skupině tvoří podnikatelé. Pane Staňku, můžeme stručně nastínit, proč jste cítili potřebu předložit Sněmovně tento návrh?

Myslím, že je snaha sjednotit právě tu úpravu, která, jak jste to říkali v úvodním komentáři, je vlastně půl na půl. Půl je otevřeno, půl je zavřeno. Svátky se různí, liší.

Velikonoce jsou úplně jasným důkazem, že je to velmi nepřehledné. Na Velký pátek je otevřeno, na Velikonoční pondělí zavřeno. Myslím, že jednoznačně jde o úplně jednoduchou snahu sjednotit to tak, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo stejné, aby to bylo každému jasné a nemusel se dotazovat, kdy a jak a co bude, nebo nebude.

Stejně tak si myslíme, že v tuto chvíli není důvod, proč by měl někdo podnikatelům bránit otevřít svoji provozovnu, pokud má 203 metrů, 205 metrů – to znamená, je nad zákonnou hranici. Je tam opět nějaká limitace, které nerozumíme. Myslím, že pokusy o to upravit tento předpis už byly několikrát v minulosti prováděny. Nikdy se to úplně nepodařilo. S kolegou jsme pojali potřebu se tomu věnovat, sjednotit to a dát to do nějakého řádu a pořádku.

Pane Staňku, mluvíte o řádu pořádku, sjednocení, tak jestli tomu dobře rozumím, nevylučujete ani zákaz prodeje o všech svátcích?

Komentovali jsme i to, že i tak to může dopadnout. V podstatě to nevylučujeme, ale myslím si, že i toto může být logickým výsledkem naší snahy. Pojali jsme to ale opačně. Když to může být polovina státních svátků, proč by nemohlo být otevřeno na všechny státní svátky? Stejně běží internetové obchody, dokonce i výdejny zásilkových obchodů mohou být otevřené, to znamená, že se může vydává zboží. Vůbec nevidíme důvod jakéhokoliv omezení.

‚Proč 200 a 205 už ne?‘

Paní Burianová, vy jste se coby zástupci zaměstnankyň a zaměstnanců obchodů a služeb proti návrhu zrušit nynější úpravu dost důrazně ohradili. Co říkáte těmto argumentům?

Víte, jsem z toho velmi rozpačitá. Byla jsem velmi ráda, že jsme se v roce 2016 přiblížili evropsky vyspělým zemím a zaměstnancům obchodů, kteří mají tak velmi náročnou práci, jsme zajistili aspoň několik dní volna.

Musím říct, že v návrhu v roce 2016 samozřejmě byly všechny státní svátky, ale právě z řad poslanců ODS zazněla kritika a nebyla tam příliš politická vůle k tomu, aby prošly všechny ty svátky, což by z mého pohledu určitě dávalo větší logiku než těch sedm svátků.

Přiznávám, že v tom veřejnost může mít trochu zmatek, ale bylo by dobré, abychom to brali v historickém kontextu toho, jak to vznikalo. Tady byly otevřeny obchody na Štědrý den do sedmnácti hodin. Zaměstnanci šli hned šestadvacátého také do práce, takže z tohoto důvodu nám připadalo, že má zákon smysl a myslím si, že funguje ve vyspělé Evropě, v zemích kolem nás, tak nevím, proč by neměl fungovat Česku.

Velmi mě potěšilo, že kolega pana poslance, kterého máte dneska ve studiu, pan Bureš, připustil, že by mu nevadilo, kdyby byly zavřeny všechny svátky. Takže předpokládám, že zvítězí zdravý rozum a že tam skutečně bude ta prvotní myšlenka, to znamená ulevit trochu zaměstnancům obchodu, a nebude z toho politické téma, což mám pocit, že se v poslední době stává a velmi mě to mrzí.

Pane Staňku, co říkáte průzkumu Medianu pro Český rozhlas? Ten vyznívá spíš pro zachování stávajícího režimu prodeje o svátcích. Vyhovuje tak čtyřiceti procentům dotázaných. Třicet sedm procent by uvítalo i víc dnů, kdy by měly být obchody zavřené.

To je přesně to, co postihujeme oba s kolegou, a říkáme, ať ta naše iniciativa klidně skončí úplně opačně. Ať se zavře na všechny státní svátky. Je ale přece srozumitelné, zřejmé a každému to musí být úplně jasné, že tento polovičatý způsob otevírání a zavírání není srozumitelný a nemůže být ani dlouhodobě udržitelný.

Domnívám se, že tady opravdu možná tehdy byla nějaká snaha. Ale jsme v roce 2024. Obchod se rozvinul úplně jiným směrem. Možná to byly jiné pohnutky, proč se tehdy ten zákon přijímal. A já tady schválně zmiňuji třeba internetové prodejny a internetové prodeje, které ale mohou mít a mají na to dokonce výjimku, že mohou vydávat zboží ten den. To znamená, vedle klasického fyzického obchodu pojede úplně svěžím způsobem internetový prodej, e-shopy a to nikomu vadit nebude.

Tam jsou taky zaměstnanci a myslím, že je jich tam dneska mnohem víc, než si umíme představit. Hlavně vůbec nerozumím ani té velikosti obchodu. Proč 200 a 205 už ne? Tam je spoustu pro mě nesrozumitelných věcí, a proto jsme se s kolegou rozhodli, že to zkusíme předložit tak, aby to dávalo smysl, bylo to srozumitelné a dával to hlavně, jak jsem říkal, smysl. Aby bylo jasno, o co tady jde.

Na zákon se změnil pohled

Paní Burianová, odpovídají údaje z našeho průzkumu i pohledu těch, které zastupuje vaše unie, anebo by jejich verdikt byl ještě jednoznačnější? Tedy že dotyčný zákon se rozhodně osvědčil?

Myslím si, že devadesát pět procent kmenových zaměstnanců obchodů je pro, aby byl zákon buď v této podobě anebo rozšířen. Samozřejmě – máte určité kategorie zaměstnanců v obchodě, jako jsou brigádníci a podobně, které nemusí souhlasit s názorem kmenových zaměstnanců.

Každopádně se změnil i pohled veřejnosti, protože když jsme s tím zákonem v letech 2005, 2006 přišli, tak k tomu vůbec nebylo spotřebitelské ani politické klima. I veřejnost měla názor výrazně odlišný, než je dnes. Takže se domnívám, že když dnes zastavíte deset občanů, tak vám devět odpoví, že s tím zákonem nemají problém.

Pane Staňku, kam tedy kladete zájmy podnikatelů? Myslím tím princip svobody podnikání.

Je to určitě jeden z motivů, které jsou v našem návrhu zohledněny, protože se skutečně domnívám, že rozhodnutí podnikatele, jestli bude otevřeno nebo ne, je na něm, ať má podlahová plocha jeho prodejny nebo provozovny 203 metrů nebo 200 metrů. Stejně tak jestli zabezpečí provoz svojí vlastní rodinou, nebo na to bude mít zaměstnance.

Myslím, že to určitě není jen o sjednocení, ale je to i o tom, na co se teď vlastně ptáte. Je to o nějaké svobodě podnikání, o nějaké možnosti rozhodnout, jestli budu mít otevřeno, nebudu mít otevřeno, nebo státní svátek strávím jinak, třeba mimo svůj obchod nebo provozovnu.

A je tady i spousta provozů, které mají otevřeno tak jako tak. Stejně nakoupíte na čerpacích stanicích. Dokonce spousta řetězců se na čerpací stanice přesunula se svým brandem. Prodávají tam normálně, aniž by tím obcházely zákon. I když svým způsobem to tak trochu je. Takže proč ta nesrozumitelnost a nestejnost v nemožnosti a konkurenceschopnosti.

Doba do zrála

Pane Staňku, váš návrh má zjevně podporu kolegů a kolegyň v ODS, v koaličním TOP 09, zřejmě i v opozičním hnutí SPD, ale narazil u vládních lidovců, Pirátů a podle všeho ho nevítá například ani opoziční hnutí ANO. Není to tedy spíš výstřel do prázdna?

Domnívám se, že ne. Myslím, že už jenom to, že to vytvořilo celospolečenskou debatu, a vidíme všichni, že ta debata je na místě, protože se opravdu otevřelo téma, které tady od roku 2006, jak říkala paní kolegyně, už rezonuje.

2016 byl zákon upraven, ale stále to není úplně dořešeno. Myslím, že doba dozrála, posunuli jsme se v čase a já věřím, že ta debata, věcná a argumentační, bude vedena nejenom ze strany naší, ale i ve vztahu k našim koaličním i opozičním patrnerům, protože ta debata se musí vést.

Paní Burianová, chystáte se lobbovat v parlamentu proti změně nynější legislativy?

Pro odbory je to samozřejmě velmi těžké, vzhledem k tomu, jak je v současné době politicky uspořádána Poslanecká sněmovna, ale já předpokládám, že opravdu zvítězí zdravý rozum a mně je hrozně líto, že si vždycky ze zahraniční vybereme to, co se nám hodí. Všichni kolem nás hovoří o slaďování pracovního a soukromého života a tento zákon, který by tomu nahrával a nepřinese do rozpočtu Česka vůbec nic, tak o něm budeme debatovat? Myslím si, že je to vůči zaměstnancům velmi nefér.