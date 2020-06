Dívku chtěli odvést na víkend z Prahy a mít s ní sex ve třech. Partnery ze snímku V síti stíhá policie

Kamery dokumentu V síti zaznamenaly otřesnou scénu, kdy se sešel pár s herečkou Sabinou Dlouhou v přesvědčení, že jí nebylo ještě 15 let. Během posezení v kavárně v pražských Holešovicích jí muž a žena nabízeli sex ve třech a doptávali se na to, jestli už menstruovala. Policie je i za činy, které nesouvisí s dokumentem, stíhá za navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a svádění k pohlavnímu styku, zjistil iROZHLAS. Hrozí jim až pět let vězení. Původní zpráva Praha 6:00 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Partnerská dvojice ze snímku V síti | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

Ačkoli značnou část dokumentu V síti zabírají videohovory se sexuálními predátory, postarší partnery vyžadující po ‚dvanáctileté dívce‘ skupinový sex mezi nimi diváci nenajdou. S herečkou Sabinou Dlouhou navázali kontakt až mezi natáčením v ateliérech a osobními schůzkami.

„Niki (jméno na profilu herečky Dlouhé – pozn. red.) nejdřív oslovila žena, s tím že hledá dívku pro svého partnera do trojky. Rovnou to předesílala,“ popsal začátky komunikace pro iROZHLAS.cz režisér snímku Vít Klusák.

Až poté si s dívkou začal psát muž. „Navrhoval osobní setkání s tím, že se na něj dostaví sám. Že potom přijeli oba, bylo pro nás všechny velkým překvapením,“ dodal.

V den schůzky měla herečka teplotu a nebylo jí dobře, přesto se tvůrci rozhodli, že setkání neodvolají. Dvojice s Dlouhou mluvila jako s dítětem. Ptali se jí, jestli už se s někým mazlila a snažili se jí vysvětlit svůj záměr.

Podle režiséra měli koupené jízdenky do Sokolova, kam si dívku chtěli odvést na dva nebo tři dny. V chatu jí radili, aby se před rodiči vymluvila, že jede na chalupu ke kamarádce.

„Rozebírali se Sabinou, jestli bude ležet na posteli mezi nimi, nebo jestli jí ustelou na karimatce pod postelí. Plány spřádali bez uzardění,“ vybavil si Klusák část konverzace, která se do snímku nevešla.

Doptávali se jí také na to, co ráda jí nebo pije a jestli už menstruuje. „Nejmrazivější je, že ta žena si vzpomene, že na začátku měla menstruaci taky nepravidelně a vlastně se ve vzpomínkách vydá do svého dětství a ani ji nenapadne, co provádí,“ řekl režisér.

Pět let ve vězení?

Kvůli tomuto chování policie od srpna minulého roku oba podezřívá z navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, což podle státní zástupkyně Jiřiny Fronkové dělali opakovaně a delší dobu.

Další delikty, ze kterých je policie podezřívá, ale s dokumentem nesouvisí. Od prosince loňského roku je policie stíhá i z toho, že sváděli dítě k pohlavnímu styku. Za takové chování je soud může v krajním případě poslat do vězení až na pět let. Všem zbylým sexuálním predátorům z dokumentu, jejichž případy dál server iROZHLAS.cz sleduje, zatím hrozí nanejvýš dva roky za mřížemi.

Muže policie také viní od letošního dubna z toho, že znovu navazoval nedovolený kontakt s dítětem.

Vyšetřování ale ještě není u konce. Kvůli vypracování znaleckého posudku z oboru kybernetiky kriminalistům státní zastupitelství prodloužilo dobu, kterou na něj ze zákona mají. „Už tam ale bylo sděleno obvinění,“ odpověděla redakci žalobkyně Jiřina Fronková. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová dodala, že vyšetřovatel případ v současnosti nechce komentovat.

Ženy, sexuální predátorky

Ačkoli to z dokumentu není patrné, tento případ není jediný, ve kterém v roli sexuálního predátora vystupuje žena. Mezi zhruba 2500 kontakty se vyskytlo podle tvůrců dokumentu třicet žen.

„Byly výrazně méně agresivní, nevyžadovaly intimní materiály, nechtěly fotky ani videa. Spíš se tak vyptávaly. Většina z nich rovnou zmínila, že má bisexuální nebo lesbickou orientaci. Nepožadovaly ani Skype hovory,“ vysvětlil Klusák. „Potom tam byla ještě jedna kategorie – zvláštní, agresivní ženy. Po bližším prozkoumání profilů jsme ale pochopili, že je to zamaskovaný muž,“ doplnil.

Že se takto muži někdy maskují, potvrzuje i forenzní psycholožka Ludmila Čírtková. „To jsou statisticky výjimky z výjimek. Je to pro ně lov a tenhle způsob je baví. Možná mají i adrenalin z toho, že mění svou identitu a někoho vodí za nos,” řekl serveru iROZHLAS.cz s tím, že k podobné problematice ale neexistují výzkumy.

Jinak je podle ní ženské predátorství „velmi vzácnou záležitostí”, je jich nanejvýš deset procent.

Obecně u sexuálního zneužívání dětí se rozlišují tři sexuální typy, pro online prostředí jsou podle psycholožky platné první dva.

„Zaprvé jsou to spolupachatelky s mužem, což je časté. Ženu k predátorství a sexuálnímu zneužívání pohne jako hlavní pachatel muž. Vedlejší typ je žena se zátěží. Předpokládá se, že u ní mohou hrát roli traumata z dětství. Například mohla být sama obětí sexuálního zneužívání a situaci reinscenuje v dospělosti,” popsala.

Třetí typ je podle forenzní psycholožky u žen přítomný v reálném životě, kdy žena zneužívá dítě, protože se do něj skutečně zamiluje. „Vydávají to pak za normální, pevný vztah,” dodala.