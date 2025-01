Vánoce ve znamení povodní. ‚Udělali jsme kus práce, díky manželovi,‘ říká se slzami v očích Tylečková

Tylečkovi mají dům svátečně vyzdobený, na dveřích visí vánoční věnec. „Tady máme takový malý stromeček, který nám dělá vždycky radost,“ ukazuje Pavla Tylečková.

Vánoce ve znamení povodní jsou chudší než obvykle, letos pod stromečkem nebylo tolik dárků. „Investovali jsme do jiných věcí, což je pro nás daleko důležitější,“ podotýká seniorka.

Manželé si koupili gauč a další potřebné věci. „Udělali jsme kus práce, hodně za to vděčím manželovi, protože je velice šikovný,“ říká Tylečková se slzami v očích.

Hnací silou pro ně byly právě Vánoce. „Pracovali jsme od ráda do večera, protože jinak bychom tohle všechno nestihli. Chtěli jsme, aby byly Vánoce pohodové, abychom si to trošku užili a abychom tady zase mohli všichni sedět pohromadě,“ dodává.

Tylečková dokonce upekla i cukroví. „Není toho moc jako jiné roky, ale snažila jsem se něco napéct,“ nabízí sváteční pečivo. V kuchyni jsou ale pořád vidět stopy po velké vodě, která se domem prohnala. „Jsou to věci, které potřebují doladit,“ připouští, že práce ještě není u konce.

Pavla Tylečková u stromečku | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Všechno přitom senioři opravují svépomocí. „Stěny jsem musel osekat, pak se to muselo znovu natáhnout a omítnout,“ přibližuje Jan Tyleček. „Všechno jsme dělali sami, svýma rukama jsme to oddělali. Vánoce už jsou spokojené,“ pochvaluje si.

„Manžela jsem obdivovala. Má problémy s nohama. A on tak makal. Semkli jsme se a pořád držíme pospolu,“ nastiňuje Pavla Tylečková a její manžel dodává: „Museli jsme se dát dokupy, abychom spolupracovali. Muselo nás to vehnat do života. Něco jiného to bylo předtím, když jsme byli zatopení, to jsme byli mladí. A něco jiného je teď, protože už máme roky.“

„Manželka ještě jakž takž, ale mě bolí kosti, bolí mě všechno. Plazil jsem se tu po čtyřech, jak jsem dělal podlahu, někdy mě musela zvednout, protože jsem se nemohl postavit. Ale přežili jsme to, žijeme a jedeme dál,“ uzavírá Jan Tyleček.

Do opravy domu dali manželé veškeré úspory.

Pavla a Jan Tylečkovi z ostravské části Stará Bělá bojovali s povodní už v roce 1997, dům opravili a loni v září je vše postihlo znovu. Po čtyři měsíce sleduje Český rozhlas jejich osudy. Všechny díly časosběrného seriálu Znovu zatopeni najdete zde.