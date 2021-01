Rozvolňování není na stole, spíš naopak, řekl premiér Babiš. Vláda přesune pět miliard armádě

Vláda se ve středu večer mimořádně sešla, aby projednala možné úpravy protiepidemického systému PES. Premiér po jednání prohlásil, že uvolňování opatření nyní nepřipadá v úvahu. „Musíme zpřísnit, nemůžeme si dovolit rozvolňovat při tak vysokých číslech,“ uvedl Andrej Babiš. Vláda také rozhodla, že přesune pět miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. Praha 20:47 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš se na počátku tiskové konference omluvil za ‚nedorozumění‘ ohledně očkování. To podle šéfa hnutí ANO stále pokračuje a zastaveno nebylo. „Ministerstvo zdravotnictví psalo úplně zbytečně očkovacím centrům věc, která je podle mě samozřejmá. I mluvčí ministerstva zdravotnictví to neinterpretovala správným způsobem. Nechápu, proč to ministerstvo takhle doporučuje, potom vznikají zbytečná nedorozumění. Kvůli tomu jsme tu měli odpoledne zprávu, že se neočkuje. Samozřejmě, že se očkuje,“ řekl Babiš.

Vláda měla původně jednat o úpravách systému PES a také o možném otevření lyžařských středisek. K tomu nakonec nedošlo. „Na vládě jsme řešili aktuální situaci, zítra se k tomu vrátíme, žádné rozvolňování není na stole,“ uvedl premiér.

Babiš se také vyjádřil k ministru zdravotnictví, reagoval na dotaz iDNES.cz, zda má stále jeho důvěru. „Co se týče ministra Blatného, jeho některá prohlášení nejsou úplně na místě. Debaty o zemřelých jsou absolutně nevhodné, i výdaj na antigeny je úplně jiný. Nechci s k tomu vracet. Je potřeba, aby komunikace byla lepší,“ řekl premiér.

Denní počty nově nakažených covidem v mezitýdenním srovnání v Česku klesají od konce první lednové dekády. V úterý přibylo 9144 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 500 méně než ve stejný den před týdnem. Proti minulému úterý klesl také o 400 počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19. V úterý vyžadovalo nemocniční péči 6043 pacientů, téměř tisíc je ve vážném stavu.

Pět miliard armádě

Vláda také schválila přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. Vláda původně slíbila, že deset miliard vrátí armádě na své první lednové schůzi, později Babiš říkal, že záleží na zdravotním stavu ministra obrany Lubomíra Metnara. Ten se podle premiéra nakonec na jednání vlády připojil.

„Zbytkových pět se vyjasní po analýze nároků jednotlivých resortů včetně obrany. Předpokládám, že to bude příští měsíc," řekl Babiš České televizi.

Peníze armádě poslanci odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu, aby vyhověli požadavku komunistů a získali potřebné hlasy pro jeho schválení.

