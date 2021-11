Pravidla nejsou jasná. Chceme uznávat PCR testy, aby měli lidé jistotu, říká kandidát na ministra Válek

Od pondělí v Česku s největší pravděpodobností nebude možné takzvanou bezinfekčnost prokazovat PCR ani antigenními testy. Vláda v demisi změnu projedná ve čtvrtek. Rozhodnutí ale záhy zkritizoval pravděpodobný premiér Petr Fiala (ODS) i kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Testy by měly být uznávané právě proto, aby člověk, který někam přijde, měl jistotu, že nenakazí své okolí,“ řekl Válek Radiožurnálu. Praha 9:52 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Proto bychom chtěli PCR testy, protože vláda říká, že absolutně není problém s kapacitou,“ říká Válek | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ministr v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ve středu na tiskové konferenci řekl, že AntiCovid tým o chystaných opatření věděl, a to už od pátku. Je to pravda?

Ne. To, co připravuje vláda, jsme dostali včera zhruba – teď nechci být nepřesný – v pět nebo ve čtyři hodiny odpoledne. To, co budeme projednávat s vládou, je to asi šest bodů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Vlastimilem Válkem (TOP09).mp3

Ministr Vojtěch byl na tiskové konferenci naštvaný a řekl, že v podstatě snáší pouze kritiku za to, že vláda nic nedělá. Dali jste za AntiCovid tým seznam toho, co by vláda neměla dělat, ale podle něj jste neřekli, co by měla dělat. Tak kde je rozpor?

Já řeknu konkrétní příklad. Vláda by měla objednat antigenní testy tak, abychom je měli ve skladě hmotných rezerv. My jsme dokonce vládě předali, jaké by měly být ty zadávací podmínky, a doteď vláda tyto testy neobjednala.

Mohu říct druhý bod, vláda by měla okamžitě vydat metodický pokyn a říct, že toto je jediný lege artis postup, jak ošetřovat pacienty v časných stadiích s covidem tak, aby se nedostali do těch těžších stadií, a dostat účinné léky, imunopreparáty, k pacientům pomocí standardního distributora. Plus doobjednat je tak, abychom je měli, abychom třeba do týdne nebyli bez těchto léků.

Opět to vláda neudělala, takhle bych mohl pokračovat. A nemyslím si, že máme dostatek času, abych všechny věci, které jsme navrhli a vláda je odmítá udělat, řekl.

Zavedení PCR testů?

Tak pojďme k tomu, co vláda tedy chystá udělat od pondělí. Podle vašeho AntiCovid týmu se má ministerstvo zaměřit na pozitivní motivaci k očkování. Teď tedy vláda v demisi oznámila, že od pondělí nebude uznávat antigenní ani PCR testy. Je to správná cesta?

No ona to hlavně není pravda. Od pondělí bude uznávat antigenní testy a bude uznávat PCR testy pouze u některých kategorií občanů a v některých věkových kategoriích občanů a u některých činností nebude PCR testy uznávat.

Babiš: Vláda zavede bavorský model. Od pondělí se bude uznávat pouze očkování a prodělání nemoci Číst článek

Navíc v pravidlech, která jsme dostali, úplně není jasné, jak dlouho budou platit pro lidi, tak jak to vláda navrhuje, antigenní testy. Řeknu konkrétní příklad: nakolik budou moct být ubytováni studenti, kteří neprodělali očkování a neprodělali onemocnění? To je skupina, o které se bavíme. Budou moci být ubytováni pouze tehdy, když budou mít negativní antigenní test. Funkčnost toho negativního antigenního testu je ale v podstatě jen jeden den. Není jasné, jestli si vláda představuje, že si každý den budou dělat antigenní test, nebo jak to má vymyšlené.

To si asi dnes ráno upřesníte…

A to je přesně to, proč bych nerad ty věci komentoval a proč bych rád po té schůzce s ministrem na tiskové konferenci přesně řekl, co vláda navrhuje, kde vidíme slabá místa a co doporučujeme mít.

Hlavní hygienička: Situace se zhoršuje v celé Evropě, takže musí dojít k přitvrzení pravidel Číst článek

Z toho systému, my bychom byli rádi, aby se objevilo PCR. Důvod je velmi jednoduchý. Pokud já přijdu za mojí maminkou a chci mít opravdu velkou jistotu, že ji nenakazím, tak kromě toho, že jsem naočkovaný, mám třetí dávku, tak přesto je dobré si nechat udělat PCR test, protože ani já po třetí dávce nemám stoprocentní jistotu, že nemohu nakazit svoji maminku. Když to řeknu velmi zjednodušeně, není to úplně přesné, ale tak to je.

Proto bychom chtěli PCR testy, protože vláda říká – paní první náměstkyně nás o tom opakovaně ubezpečila, paní hlavní hygienička nás ubezpečila – že absolutně není problém s kapacitou PCR testů.

Takže chcete, aby byly uznávány.

Ty testy by měly být uznávané právě proto, aby člověk, který někam přijde, měl jistotu, že nenakazí své okolí.

Délka opatření

Pokud vláda rozhodne o tom, že se nebudou uznávat testy, co budete dělat, až se dostanete k moci? Zrušíte ho? Nebo to upravíte podle vašich představ?

Budeme to muset napravit podle našich představ a budeme to muset upravit tak, aby to bylo opravdu funkční a aby byli chránění jednak ti, kteří se bojí, že budou nakaženi, a jednak aby ti, kteří nechtějí svoje okolí nakazit, chránili své okolí opravdu racionálně.

Uznávání PCR testů, lockdown neočkovaných, testy ve firmách. Odborníci hledají shodu v opatřeních Číst článek

Jistě tam dostaneme respirátory a povinnost respirátorů v určitých prostorách a bezesporu budeme chtít, aby opatření měla časovou omezenost a aby byla pravidla hlavně stejná. Protože důvod, proč soudy shazují nařízení vlády, a z toho máme také strach, je ten, že pravidla byla zcela rozdílná. Popravdě řečeno, my jsme to studovali ve středu hodně dlouho a některé věci nám stále nejsou úplně jasné. Třeba ty s antigenními testy.

A když říkáte časovou omezenost, co to znamená? Až další vlna epidemie pomine?

Ne, ne, ne. Cílem opatření přece je, abychom zvládli současný peak (anglicky vrchol, pozn. red.). Opatření jsou dělána teď, aktuálně pro tuto situaci a měla by platit tak dlouho, dokud nezačne křivka klesat a dokud nezačne klesat počet pozitivních.

Pokles, pokud opatření jsou opravdu efektivní a fungující, by měl nastat během řekněme deseti až patnácti dnů. Protože cílem těch opatření by mělo být, že se dramaticky sníží, že se od osoby A nakazí osoba B. A pokud se to dramaticky sníží, tak by mělo dojít k poklesu nově pozitivně testovaných.

Jelikož ta choroba má inkubační dobu zhruba sedm dní, a zase jsem nepřesný, ale pro představu, tak ti, co se dnes nakazili, se postupně budou testovat a budou postupně pozitivní v následujících 7 až 10 dnech. Pokud za 10 dnů začne křivka klesat, pak opatření byla opravdu efektivní a byla dobrá. Pokud nezačne klesat, byla tyto opatření špatná. Ta matematika je jednoduchá.