OBRAZEM: ‚Padli proto, aby další mohli žít.‘ Česko uctilo tři vojáky, kteří zemřeli při službě vlasti

Armádní speciál přistál na ruzyňském letišti v Praze krátce po čtvrté hodině odpolední. Při letu nad českým územím ho doprovázela dvojice gripenů.

Čestná stráž po přistání vyzvedla z letounu tři rakve zahalené českými vlajkami a odnesla je na katafalky pokryté černým suknem.

Hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal poté promluvil o ztrátě padlých vojáků a o tom, že obětovali svůj život při ochraně jiných.

Následně smuteční kolona s těly padlých zamířila do Ústřední vojenské nemocnice, při průjezdu kolem sídla generálního štábu na Vítězném náměstí na ni čekalo přes 200 lidí, kteří vojákům tleskali.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) oznámil, že se v řádu týdnů vypraví za českými vojáky do Afghánistánu. Smrt tří vojáků podle něj na odhodlání dál bojovat proti terorismu nic nezmění. Stejně to vidí i zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun.

„My pokračujeme v plnění svého úkolu," řekl. Česká jednotka podle něj po incidentu neztratila svého ducha.

‚Hrdinským přístupem zachránili další životy‘

Čeští vojáci se do operační činnosti, tedy k hlídkování v okolí základny Bagrám v Afghánistánu, vrátí v řádu hodin, nejpozději do pátku. Uvedl to zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner.

Zesnulí vojáci při hlídce, během níž je napadl sebevražedný atentátník, podle něj nepochybili. Verner také prohlásil, že svým hrdinským přístupem zachránili další životy.

Útok podle něj mohl mít mnohem fatálnější následky. „Ty tři padli proto, aby ostatní mohli žít," řekl Verner. Incident ale nechtěl blíže komentovat.

Velitel jednotky Daniel Cekul řekl, že ostatní vojáci nesou ztrátu svých druhů ve zbrani navzdory smutku velice statečně. „Nejsou zlomeni, jsou odhodláni nadále plnit úkoly," popsal.

Pocty pro tři padlé

Vojáky Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (24) Metnar v úterý povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků.

Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. Prezident Miloš Zeman pak vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Památku padlých vojáků ve středu v poledne připomnělo 8000 sirén, které se na 140 sekund rozezněly po celém Česku.

V době příletu vojenského speciálu s těly padlých se rozezněly zvony katolických kostelů a chrámů v Praze. Rozhledna na pražském Petříně se večer na památku padlých rozsvítí v barvách trikolory.