Ředitelé českých nemocnic si musí zažádat o bezpečnostní prověrku, nařídil ministr zdravotnictví

Ředitelé českých nemocnic si do konce března musí zažádat o bezpečnostní prověrku, v pátek o tom informovaly Lidové noviny. Nařídil jim to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Šéfové nemocnic se tomu ale můžou vyhnout. Praha 9:07 8. února 2019

Ministr Vojtěch po ředitelích požaduje prověrky nejnižšího stupně, tedy důvěrné. Důvody k tomuto kroku jsou podle něj dva. První je protikorupční - ředitelé budou muset Národnímu bezpečnostnímu úřadu odkrýt své příjmy za posledních pět let, pracovní vazby nebo majetek ve společném jmění manželů.

Druhý důvod je, že to vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice totiž provádějí společné nákupy a některé zakázky převyšují hranici 300 milionů.

Od těch je nutné mít bezpečnostní prověrku. Ředitelé o ni musí zažádat do konce března a doložit ji do konce srpna.

Ředitelé nemocnic se takové prověrce můžou vyhnout, poznamenávají Lidové noviny. Šlo by to v případě, když by svou povinnost vypisovat a administrovat výběrové řízení přesunuli na někoho jiného.

Tady se ale ředitelé vystavují riziku, že výběr dodavatele u velkých zakázek nebudou mít zcela ve svých rukou. Ponesou za to přitom plnou odpovědnost.