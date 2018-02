Zeman v dubnu dorazí na sjezd komunistů. Funkční vládu s důvěrou chce mít do prázdnin

Prezident Miloš Zeman by si přál, aby nová vláda získala důvěru do letních prázdnin. Novinářům to ve středu po schůzce s hlavou státu řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Uvedl také, že Zemana informoval o tom, jak postupují vyjednávání o případné podpoře druhé vlády Andreje Babiše (ANO). Zdůraznil, že v některých bodech jednání příliš nepokročila.

Praha 16:26 21. 2. 2018 (Aktualizováno: 17:17 21. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít