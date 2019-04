Filip orodoval za lobbistu Horáčka u finančního úřadu. ‚Obrátit se na mě mohou všichni,‘ hájí se

Předseda KSČM Vojtěch Filip na podzim minulého roku poslal na Finanční úřad Ústeckého kraje tři dopisy, ve kterých se zastával chráněné dílny podnikatele Tomáše Horáčka. „To není lobbing. To je moje právo. A co mají ti lidé dělat, když se chtějí něco dozvědět a nedozvědí se to?“ řekl ve středu ke kauze ve 20 minutách Radiožurnálu. Filip se také vyjádřil k odstoupení dvou ministrů – Marty Novákové a Dana Ťoka (oba za ANO) – z vlády. Praha 17:20 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip (KSČM) po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Mezi členy KSČM koluje výzva „Filip není KSČM“. Ta vás vyzývá k odchodu z postu předsedy komunistické strany. Kolik má nyní podpisů?

Já nevím. Otevřeně říkám, že nevím, a podotýkám, že opravdu Filip není KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy je nejmasovější strana v České republice, má své kolektivní orgány a Vojtěch Filip rozhoduje jenom jedním hlasem v těch kolektivních orgánech a plní vždycky to usnesení, na rozdíl od některých signatářů, které ten kolektivní orgán přijal. A proti kolektivnímu orgánu nikdy nejdu. To je o mně docela dobře známo, a jestli si někteří z těch, co se mnou prohráli souboj na sjezdu, chtějí se mnou vyřizovat účty, tak spíše odradí další členy KSČM, aniž by toho dosáhli.

Proč myslíte?

Protože si nemyslím, že to, co se o mně píše, je pravdivé. Ty expresivní výrazy, například i v Českém rozhlase. Vy jste se ptali v nějaké anketě Českého rozhlasu na to, jestli politici mají zasahovat do rozhodování úřadů. Zaprvé já jsem nezasahoval. Vy jste manipulovali tím, co byl můj dotaz, který je legitimní a ústavní. Mám právo interpelovat vedoucího správního orgánu. Byl bych hlupák, kdybych to nedělal. A jak jinak mám lidem říct, když se na mě obrátí, co udělám, nebo neudělám.

Čili jsem svého práva využil, pan ředitel finančního úřadu mi odpověděl. Já jsem se s jeho odpovědí ztotožnil, protože pan ředitel měl pravdu. To jsem ohlásil tomu, kdo mě o tu interpelaci požádal, a to byl konec. To není lobbování. Já jsem využil svého práva a řekl jsem pravdu ve věcech, které se tam odehrávaly.

Když jste přešel k tomuto tématu, tak jen vysvětlím, o co jde. Vy používáte slovo interpeloval, já budu říkat lobboval, za první chráněnou dílnu ústeckého Tomáše Horáčka na Finančním úřadu Ústeckého kraje.

To není lobbování, to byla otázka. Přesně jsem se ptal, jestli to prošlo správním řízením, jestli tam nebyli poškození, jestli došlo k šikanóznímu jednání… Nesmíte zapomenout, že to bylo v době, kdy (Horáček) vyhrál soud nad finančním analytickým útvarem ministerstva financí, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí některých finančních úřadů vzhledem k tomu, co se odehrávalo.

Šlo o vážné zásahy do podnikatelského prostředí a pro mě chráněná dílna, tedy firma, která zaměstnává tělesně postižené, je formou, které se mám minimálně zastat tím, že se zeptám, jaká pravidla byla uplatněna. A jestliže jsem řekl, jak to je, tak to není lobbování, ale zjištění objektivní pravdy.

Pro upřesnění majitel chráněné dílny Tomáš Horáček je v tuto chvíli stíhán v souvislosti s kauzou zmanipulovaných zdravotnických zakázek. A pokud jde o to vaše interpelování, tak proč jste psal ty dopisy řediteli finančního úřadu?

Protože jsem se chtěl dozvědět ty reálie k jednotlivým věcem.

Tři dopisy

A přijde vám v pořádku, pokud budu citovat, že jste v těch dopisech, které přinesl deník Právo, psal: „Jsem si vědom, že k podrobnějšímu postupu správce daně je příslušný kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a Nejvyšší kontrolní úřad, věřím však, že obsah vaší odpovědi nevyvolá potřebu k jejich zapojení.“ Není tohle nátlak?

Není. Já jsem musel, a to jsem dělal předsedu kontrolního výboru, požádat nejvyššího státního zástupce, aby otevřel skončenou věc. A když ji otevřel, tak policista, který to vyšetřoval, zjistil, že trestný čin se stal. Ale ten předešlý napsal, že ne. Mezitím se ten trestný čin promlčel a to si já nepřeju.

Vy jste ty dopisy poslal v období kolem parlamentních voleb v roce 2017. Jeden šel v únoru 2018. Nicméně první odpis odešel krátce po tom, co KSČM získala jako nefinanční sponzorské dary zhruba 95 tisíc korun od společnosti Active Vision, která je provázána s firmami podnikatel Horáčka. Není tam souvislost?

Není tam žádná souvislost a já jsem se společností Active Vision vůbec nejednal.

Jak to působí, když dostanete sponzorský dar v takové výši a vzápětí začnete řešit problémy na finančním úřadě?

KSČM řádně vykázala ve své výroční finanční zprávě. Byly to tištěné materiály pro některé naše kandidáty. Já jsem z toho neměl žádný prospěch. Můj mediální poradce mi přinesl tu kauzu a já jsem se s ní seznámil.

Váš mediální poradce, tuším, pracoval pro podnikatele Horáčka.

To jsem nevěděl. To mě nezajímá, protože já jsem o zaměstnával na 0,4 úvazku. Jistě tedy měl i jiné zaměstnání.

Jak často tímto způsobem lobbujete, jak vy říkáte, interpelujete, za soukromé společnosti?

To si můžete zjistit. Já totiž interpeluju málokdy ústně. Zásadně dělám všechny písemně a ty jsou v evidenci.

Myslím interpelace nebo lobbing tohoto typu, kdy píšete na finanční úřad.

To není lobbing. To je moje právo. A co mají ti lidé dělat, když se chtějí něco dozvědět a nedozvědí se to, tak se podle Ústavy obrátí na svého poslance. To je špatné? Není. Buď chcete mediokracii, chcete, abyste vládli vy, kteří jste placeni z veřejných peněz.

Vy jste placený z veřejných peněz.

Ale vy také.

Já jsem placena z koncesionářských poplatků.

Ale to jsou veřejné prostředky. I já musím zaplatit každý měsíc poplatek Českému rozhlasu a České televizi. Zveřejňuju každé své majetkové přiznání každý rok, velmi poctivě. A jednou za čtyři roky jsem kontaktován s lidmi, jestli mě zvolí, nebo ne. Vy jste v pracovním poměru, nemusíte odevzdávat žádné majetkové přiznání a myslíte, že vám lidé věří? Ne, nevěří vám.

Jak často tedy takto lobbujete za soukromé firmy?

Já si myslím, že jsem udělal tři takové interpelace. Jedna se myslím týkala úřadu práce, jedna finančního úřadu a jedna České obchodní inspekce.

